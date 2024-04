Azcón, sobre la posible dimisión de Sanchez: "El truco está muy visto. Solo quiere desviar la atención"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón , tiene claro que el anuncio del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de tomarse unos días de reflexión para decidir su continuidad en el Gobierno no es más que “un truco muy visto” para “desviar la atención” sobre los “problemas que tiene el PSOE y su propia persona”. “Sánchez a mentir le ha llamado cambio de opinión y a victimizarse ahora lo quiere configurar como periodo de reflexión”, ha lamentado Azcón.

En línea con lo ya manifestado por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, la maniobra de Sánchez “ya no cuela” y se ha mostrado convencido de que no se va a marchar este lunes, plazo máximo que ha dado el propio presidente del Gobierno para adoptar una decisión sobre su futuro. “Si fuera a marcharse para reflexionar sobre eso no hacen falta 5 días, hace falta mucha menos reflexión”, ha afirmado en un acto en Teruel.

En su opinión, lo que ha hecho “es un subterfugio”. “Se pregunta si merece la pena. Y a mí lo que me extraña es que la pregunta de si merece la pena Sánchez se la haga ahora. ¿Merecían la pena los indultos? ¿Merece la pena que Bildu sea un socio preferente? ¿Merece la pena la amnistía? ¿Merece la pena romper con la igualdad que caracterizaba al PSOE?”, se ha preguntado el presidente de Aragón.

Azcón ha expresado su preocupación por la situación de interinidad en la que queda el país. “No es bueno que el Gobierno no esté preocupándose de gobernar. No es nuevo. En el caso de Pedro Sánchez siempre hemos visto que sus intereses pasaban primero por defender sus intereses particulares y luego los generales”, ha criticado.

Al anuncio de Sánchez ha sumado la decisión del PSOE de que la vicepresidenta Teresa Ribera vaya a ser la cabeza de lista en las europeas. Ha recordado que tenía el compromiso de venir a la comisión mixta del Pacto del Agua, algo que no está previsto que ocurra ahora. “Esas cuestiones perjudican la gestión del Gobierno y por tanto no benefician a los aragoneses”, ha dicho.