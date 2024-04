Bancalero pide a la ministra soluciones conjuntas a la falta de médicos rurales

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha enviado una carta a la ministra del ramo, Mónica García, para solicitar la convocatoria urgente de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que trate, en exclusiva, la búsqueda de soluciones conjuntas a la falta de profesionales sanitarios en el medio rural.

Bancalero ha trasladado esta misiva después de que el proceso de adjudicación de plazas de médico interno residente (mir) haya concluido esta semana dejando vacantes 246 plazas de Medicina de Familia en toda España, casi un 10% del total de las ofertadas. En Aragón, se han quedado vacantes 17 plazas de esta especialidad, que se han concentrado en el medio rural en los sectores de Barbastro (6), Alcañiz (7) y Calatayud (4). Las plazas desiertas se reparten por todo el país: Extremadura, 49; Castilla y León, 47; Galicia, 42; Andalucía, 39; y Cataluña, 22, entre otras.

Para Bancalero, el proceso de adjudicación de plazas mir ha puesto de manifiesto la "gravedad" del problema que afecta a la atención primaria. Según asegura, "las plazas desiertas van a complicar la situación de los centros de salud durante el verano, cuando falta personal para cubrir las vacaciones de los profesionales". "A medio plazo -señala Bancalero-, esto supone un riesgo para la sostenibilidad en el ámbito de la medicina rural, que ve con preocupación la falta de relevo de los profesionales que van alcanzando la edad de jubilación". Según las estimaciones realizadas, en 2018, por la Organización Médica Colegial, en los próximos diez años se jubilarán en España unos 16.000 médicos de Familia. En Aragón, entre 2024 y 2027 cumplen la edad de jubilación 299 especialistas de Familia y 28 pediatras de atención primaria.

"Y nos encontramos ante un sistema formativo nacional que no está siendo capaz de proveer especialistas al ritmo suficiente para abordar el relevo generacional, lo que condiciona, dificulta y pone en riesgo la prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos", indica. Hay que recordar que la Consejería ultima una orden para fidelizar a los residentes que acaban su formación y captar el talento.

"Se ha venido alertando de lo que iba a suceder", recoge en la carta enviada a la ministra de Sanidad: "Y al final tenemos una atención primaria, ya no solo en el mundo rural, sino también en las zonas urbanas, que necesita de profesionales que ocupen las plazas de nuestro primer nivel asistencial del eje del sistema". Y continúa: "Creo en la atención primaria, en su carácter integral y trasversal. Creo en el valor que representa como columna vertebral del sistema y, si ésta resulta dañada, el sistema en su conjunto se tambalea. Las señales de alarma son evidentes y un buen gestor se preocupa no sólo por el ahora, si no que planifica soluciones. Dada la preocupante situación, las medidas deben ser inmediatas para tener efecto a medio y largo plazo".

El consejero recuerda en la misiva que Aragón se ha puesto ya "manos a la obra" y, entre otras actuaciones, han ofrecido a quienes terminan ahora su formación mir "incentivos no solo económicos, sino también formativos, de flexibilidad, de conciliación familiar": "Porque mirando al futuro, queremos asegurar la asistencia sanitaria en todo Aragón, independientemente del lugar donde se viva".

El problema, no obstante, añade, "se ha de abordar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud". De ahí la reclamación de una convocatoria, a la mayor brevedad, de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que trate en exclusiva del análisis, estudio y búsqueda de soluciones conjuntas a la falta de profesionales sanitarios en el medio rural, adicional a la creación de la Comisión de Atención Primaria y Comunitaria.

Grupo de trabajo

Además, Aragón quiere liderar la creación de un grupo de trabajo de comunidades autónomas donde su territorio extenso, dispersión geográfica, envejecimiento de la población y alta cronicidad agravan la situación de la atención primaria rural.

El propósito final de ese grupo será "atraer profesionales médicos a las zonas más despobladas", apunta Bancalero, quien reconoce que este "problema común" se agrava en comunidades autónomas que, como la de Aragón, están obligadas a "mantener una gran estructura y a ofrecer recursos asistenciales en atención primaria en un territorio disperso y con gran envejecimiento.