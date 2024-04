Quejas por la "merma" de la calidad de los comedores escolares: "Había tortilla en 5 de 13 días de abril"

Otro miércoles más, las familias han vuelto a salir a la calle para visibilizar la "merma" en la calidad del servicio de comedor en muchos colegios de Aragón. En esta ocasión -con la que cierran ya el ciclo de movilizaciones-, la plataforma Come Pública han acudido junto al colegio Catalina de Aragón, donde este mes de abril, en el que solo ha habido 13 días de clase, "en cinco de ellos, el segundo plato era una tortilla". "La ampa está recibiendo numerosas quejas respecto a la calidad y variedad de los menús. Y esto es muy significativo", han apostillado en una nota.

En este sentido, han explicado que los niños aseguran que la comida sabe "cada día peor". Asimismo, han lamentado que al estar prorrogados los pliegos de Zaragoza, "la empresa revierte sus pérdidas en una merma de la calidad". "Por ejemplo, están poniendo menos monitoraje del que las familias están pagando", han sostenido. Fue hace cuatro años, cuando presentaron su proyecto de cocina propia, sufragado precisamente por las familias, y han criticado que todavía no hayan tenido contestación por parte de la Administración.

La plataforma Come Pública, que lleva prácticamente un mes de movilizaciones, ha asegurado que en este tiempo no han tenido ninguna respuesta oficial por parte de la consejería y tampoco se ha establecido ni una agenda de trabajo ni una reunión para recoger sus propuestas. "El Gobierno actual se cruza de brazos y decide no hacer nada mientras los demás vemos como toda una generación lo paga", han afeado en referencia a las "evidencias científicas" que demostrarían los efectos de comer alimentos ultraprocesados.

"Estamos hablando de productos que se preparan para ser conservados durante 20 o 25 días antes de ser recalentados", han explicado, al tiempo que han puesto el foco en que para elaborarlos se utilizan "mayores concentraciones de sales, azúcares, aditivos y otros productos industriales". "Esto hace que toda una generación se vea sobrexpuesta al riesgo de tener más de 32 enfermedades diferentes", han apostillado.

Han recordado que esta situación se da en el 75% de los colegios de Zaragoza, frente al 20% de la provincia de Huesca. "Y que solo un 1% de la escuela concertada lo hace frente al 32% de la pública", han añadido en referencia al informe comedores correspondiente al curso 2022-2023.