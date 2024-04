Jorge Azcón: "Mi relación con Sánchez es inexistente. Solo habla con quien le da los votos para seguir en la Moncloa"

En el día de San Jorge, Sos del Rey Católico exhibe su historia de siglos. Casi en la frontera con Navarra, las almenas de su castillo y su imponente naturaleza enmarcan uno de los pueblos más hermosos de España, cuna del rey Fernando el Católico, y por tanto semilla de la España de hoy. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, acude a la cita de HERALDO para recorrer sus calles empedradas y repasa la actualidad, marcada por la situación de los servicios y las infraestructuras, el desarrollo económico y los planes de su gobierno. Y anticipa el mensaje que hoy, en el palacio de la Aljafería, transmitirá a los aragoneses: "El futuro será brillante si trabajamos unidos".

La carretera para llegar a Sos se hace complicada. ¿Habría que reasfaltarla?

Bueno, no solo hasta Sos, hay que reasfaltar cientos de kilómetros, porque por desgracia, muchos años de abandono han hecho que hoy seamos la peor comunidad de España en el mantenimiento de las carreteras. Por eso, en los próximos años, vamos a sacar adelante el plan de carreteras y vamos a invertir en 2.000 kilómetros.

¿Viviría usted en este municipio?

Tendría sus ventajas. Para mí significaría tener que ir y volver al Pignatelli, pero también más tranquilidad. La gente tiene que tener la libertad de elegir donde quiere vivir. Y para eso hay que invertir en carreteras, en servicios y darle oportunidades a la gente.

En Aragón, hay problemas para garantizar que todos los centros de salud tengan los médicos.

Pues no soy optimista, esto no es nuevo. Yo sé lo que he hecho. En el primer presupuesto mi Gobierno ha incrementado más de un 10% el de sanidad. Pero no es suficiente, sobre todo porque no tenemos sanitarios. Hay que aumentar el número de médicos. Pero no solamente en nuestras facultades, también en los mir y en las posibilidades de retenerlos. De 230 mir médicos de familia, aproximadamente 180 se han quedado en nuestra comunidad.

¿La prima de 10.000 euros evitará que los médicos se vayan?

No va a haber fórmulas mágicas, hay que pensar en hacer varias cosas. Hay una que es incentivar económicamente las plazas de difícil cobertura. Pero ahora que estamos acabando el proceso de adjudicación de plazas mir, vamos a hacer una reflexión profunda. Aragón tiene que llamar al Ministerio para evaluar lo que está ocurriendo. Hay que hacer una reflexión no solo desde la Comunidad para incentivar económicamente esas plazas o para aumentar el número de médicos, sino que hay que hacer una reflexión nacional.

¿Va a haber más acuerdos con la sanidad privada para agilizar las listas de espera?

Antes de las elecciones, se tocaron los números de las listas de espera y ha habido que aflorarlas. Hay una serie de especialidades, fundamentalmente oftalmología y traumatología, que es donde más retrasos hay, con esperas de más de seis meses. Vamos a empezar por ahí. Ese plan de atención en las listas de espera va a ser una de las prioridades de este gobierno. Cuando vemos dónde estaba Aragón, el escenario no es el más optimista, pero yo confío en que el equipo de la Consejería de Sanidad va a conseguir reducirlas sin ninguna duda.

"Las comunidades autónomas debemos preocuparnos más de gestionar proyectos de manera conjunta"

Otro de los grandes problemas de Aragón es mantener los centros escolares en el territorio.

No hay duda, se van a mantener. Cuando un municipio tiene colegio, tiene futuro. Todos los alcaldes que se están preocupándose de volver a tener colegio, porque consiguen atraer familias dándoles un empleo o una vivienda, hacen una labor fantástica. La educación debe ser uno de los pilares de la comunidad.

Jorge Azcón, en la iglesia de San Esteban de Sos del Rey Católico. José Miguel Marco | Jose Miguel Marco

En Sos, los estudiantes de Secundaria cruzan la frontera y se van a Sangüesa. Hay una voluntad de intercambio con Navarra.

Ojalá eso lo pudiéramos hacer más veces. Este es un país que se llama España y entre todas las comunidades autónomas tenemos que colaborar mucho más. Las comunidades autónomas debemos preocuparnos más de gestionar proyectos de manera conjunta.

Este año se estrena la zona educativa única en Zaragoza.

Es lo que dijimos que íbamos a hacer antes de las elecciones. El criterio de proximidad seguirá siendo un principio fundamental, pero más libertad mejora el sistema educativo. Y ese es el objetivo: que los padres y las madres tengan más libertad para elegir el colegio.

En las últimas movilizaciones de los agricultores han expresado su malestar. ¿Tienen razón?

Yo pienso que tienen razón antes de que salieran a la calle. Antes de que empezaran las movilizaciones en toda España, cuando nosotros aprobamos el presupuesto, incrementamos históricamente las ayudas a la agricultura y a la ganadería. Desde los 40 hasta los 57 millones de euros, más de un 30% de incremento en un año. ¿Por qué lo hicimos? Es necesario ayudar al territorio con partidas presupuestaria y también con agua. Necesitamos que se invierta en las infraestructuras del Pacto del Agua. El actual gobierno las tiene metidas en un cajón y olvidadas.

Algunos barones de su partido insisten en el trasvase.

La postura del PP de Aragón es inequívoca. En Aragón no sobra una gota de agua. Estamos en contra del trasvase del Ebro porque hay alternativas y, además, porque jurídicamente sería extraordinariamente complicado, por no decir imposible, que la Unión Europea lo permitiera. Hoy no hay una amenaza de que haya un trasvase. Hoy el problema fundamental de agua que tenemos es que el Gobierno de España apueste por las obras hidráulicas. Es incomprensible que lleve siete años parada la modificación de Yesa.

"En Aragón no sobra una gota de agua. Estamos en contra del trasvase del Ebro porque hay alternativas"

Yesa es la principal obra hidráulica que necesita la comunidad.

La principal, pero no la única. Yo apuesto por sacar Biscarrués adelante. Sin regular el Gállego no vamos a ser capaces de poner 20.000 hectáreas más de regadío en funcionamiento y además va a ser muy difícil que llenemos el embalse de Almudévar. No hay tantas diferencias en si apoyamos o no el trasvase del Ebro, pero sí que hay diferencias en cómo los distintos gobiernos apoyan las infraestructuras hidráulicas. El PP lo hacía y el PSOE las tiene en un cajón.

Si se condonan la deuda a Cataluña, ¿en qué situación queda Aragón?

Cataluña no solo quiere que le perdonemos el dinero, sino su propio sistema de financiación, muy parecido al de País Vasco y Navarra. Y hoy el problema está en que hay un Gobierno de España que está dispuesto a romper la igualdad y la solidaridad y eso nos afectaría a los aragoneses. Da igual que sea con la condonación de la deuda o con el cupo catalán. Eso son 20.000 millones de euros menos a las aportaciones del Estado y eso significa menos recursos para los aragoneses.

Jorge Azcón pasea por una de las calles de Sos del Rey Católico. José Miguel Marco | Jose Miguel Marco

¿En esta legislatura podría solucionarse el tema de la financiación autonomica?

Pues debería solucionarse. Llevamos mucho retraso. Necesitamos ponernos de acuerdo y, si no, que haya un proceso de transición en el que se destinen más recursos a las comunidades autónomas. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en todo por lo menos tenemos que hacerlo en una parte y esa parte no puede ser que a las comunidades se nos trate de forma más desigual en función de quién tenga los votos para hacer que Sánchez se mantenga en la Moncloa. Ese no es el camino.

¿Ve factible que la amnistía pueda ser una realidad?

Si alguna vez el PSOE dijo defender la igualdad, es evidente que a día de hoy no la defiende. Eso es la amnistía. El que todos no seamos iguales. Y por supuesto el mayor ataque que en la historia de nuestra democracia ha tenido el Poder Judicial y el Estado de derecho. Yo confío en los jueces y en el Tribunal de Justicia Europeo. En cuanto la ley de amnistía se apruebe, porque creo que se va a aprobar, quiero creer que en Europa el Estado de derecho, la democracia y la Constitución de España se va a tomar más en serio de lo que se los toma el Gobierno de Sánchez y que no entrará en vigor.

"Quiero creer que en Europa el Estado de derecho se lo van a tomar más en serio de lo que se lo toma el Gobierno de Sánchez y que la amnistía no entrará en vigor"

Transmite que en España no se mantiene un sistema igualitario.

No España, este Gobierno. Cuando vas al Ministerio de Transportes y preguntas cuál es su prioridad, si las cercanías en Cataluña o el corredor Cantábrico-Mediterráneo, no tienen duda. Creen que son más importantes las cercanías. Cuando los aragoneses reclamamos infraestructuras que son justas, ni siquiera se nos escucha. El problema es que la desigualdad la está generando el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez. Es el Gobierno que peor está tratando a todo aquel que no le da los votos para que seguir gobernando.

¿Cómo son sus relaciones con el presidente Sánchez?

Inexistentes. Nunca he hablado con él. Nunca he tenido una conversación ni siquiera telefónica. Y cuando le he mandado cartas pidiéndole cosas tan sensatas como que se convoque una conferencia de presidentes hemos recibido una respuesta que nos da largas. Hoy, por desgracia, el presidente solamente habla con quien le da los votos para seguir estando en la Moncloa y no de los problemas reales que tiene la gente.

"Nunca se puede equiparar a una religión con determinadas actitudes delictivas. Para mí es un error"

Respecto a la energía renovable, se reclama ordenar el mapa eólico de la Comunidad.

Ese es el objetivo. Lo que es difícil de entender es que no se haya hecho un plan de ordenación de la energía que nosotros presentaremos en 2025. No quiero engañar a nadie. Va a ser muy difícil que aquellos parques que están en tramitación no consigan las licencias. Pero en el desarrollo de nuevos proyectos tiene que haber una ordenación que no ha existido en los últimos años. Por lo tanto, hay que poner coto a determinadas cuestiones. Pero hay que aprovechar las oportunidades que nos da el tener energía. Hay grandes empresas que apuestan por Aragón porque tenemos la capacidad de poder ofrecerles esa energía mucho más barata y de origen renovable.

Amazon, Inditex o Microsoft han anunciado su instalación en la Comunidad. Y está pendiente la fábrica de baterías. ¿Ese proyecto está encarrilado?

Estamos ante el periodo, posiblemente la historia, con más inversiones se han anunciado en esta Comunidad. Si a eso le unimos algunas de las inversiones que estamos convencidos van a llegar, hablamos de más de 10.000 millones de euros en el primer año. Yo confío en que la planta de baterías, en que la gigafactoría sea uno de esos, porque la decisión por parte de la empresa ya está tomada.

¿Y qué falta?

Que haya justicia. El Ministerio de Industria tiene que tratar con justicia a nuestra empresa del sector de automoción, a Stellantis. Si las ayudas que se han dado a otras comunidades autónomas son que vienen a Aragón, tendremos otro proyecto que generará 3.000 millones de euros, miles de puestos de trabajo. Es verdad que he tenido la oportunidad de hablar con el ministro Hereu sobre la cuestión, y quiero confiar. Pero hay que ser conscientes de que vamos tarde.

"Sin nieve no podemos abrir las estaciones. Vamos a invertir 61 millones de euros en la innivación de las estaciones de esquí"

La nieve también es estratégica.

Hemos hecho ya muchas cosas. El plan Pirineos ha significado que vayamos a invertir más de 80 millones de euros durante los próximos años. Y el objetivo es invertir muchos más. El sector requiere una inversión estratégica que es la innivación. Sin nieve no podemos abrir las estaciones. Vamos a invertir 61 millones de euros en la innivación de las estaciones de esquí. Vamos a apostar por el Pirineo, porque ha sido uno de los grandes olvidados en la política de estos años.

Otro gran proyecto es la nueva Romareda.

Por fin, después de más de 20 años, lo vamos a conseguir. Es una solución que aúna al Ayuntamiento de Zaragoza, al Gobierno de Aragón, al club y esperamos poder contar con la aportación de Ibercaja, de nuestra entidad financiera de referencia en Aragón, y por lo tanto que sea un proyecto de todos. Todo indica que se va a jugar un Mundial en España en 2030. ¿Cómo la cuarta ciudad de España se va a quedar fuera? Sería incomprensible. No nos lo perdonaríamos.

¿Qué le pasa a su socio de Vox con la población inmigrante? Su vicepresidente rompía un folleto del Ayuntamiento de Huesca sobre el Ramadán.

De lo que Vox piense sobre inmigración, que conteste Vox. Yo contesto sobre lo que piensa el Gobierno de Aragón.

Pero el vicepresidente también es Gobierno de Aragón.

Lo que piensa el vicepresidente, que es de Vox, tiene que ver más con lo que piensa su partido. No comparto determinadas afirmaciones que hace, porque nunca se puede equiparar a una religión con determinadas actitudes delictivas. Para mí es un error, lo dijimos el primer día, y lo reiteraré las veces que haga falta. Hay territorios que necesitan mano de obra, que vengan inmigrantes, y Aragón es uno de ellos. Pero queremos hacerlo bien. Queremos que haya inmigración legal, con la formación necesaria. Esto no depende solo del Gobierno de Aragón, sino mucho más del Gobierno de España y de la UE. El Gobierno de España está dispuesto a romper la política única de inmigración para trasladarla a sus socios catalanes, dejándonos al resto de comunidades en una situación de inferioridad. Eso me preocupa más que muchas de declaraciones que tienen horas y horas de debate.

Es su primer año como presidente en este 23 de abril. ¿Cuál es el mensaje que lanza a los aragoneses?

Pues el orgullo de ser aragoneses. Yo creo que los aragoneses tenemos la posibilidad de hablar de la historia de nuestro país. Los aragoneses tenemos que unir a este país con los problemas que tiene en la actualidad. Y tenemos proyectos ambiciosos y proyectos que nos proyectan al futuro, pero posiblemente muy pocas comunidades autónomas. Vamos a ser conscientes de la situación en la que estamos. Vamos a contárselo a todos los españoles y a Europa. Y estoy convencido de que el futuro es un futuro brillante para nuestra Comunidad si trabajamos unidos y si trabajamos duro, que de eso estamos acostumbrados.