Encuesta A+M: ZEC y Podemos dejan escapar a la mitad de sus simpatizantes en Zaragoza

De querer asaltar los cielos, a intentar escapar del fuego del infierno. Zaragoza en Común (ZEC), que con 80.000 votos y nueve escaños convirtió a Pedro Santisteve en alcalde de una de las ciudades del cambio, ya no es ni la sombra de lo que fue. Así lo reflejan los datos de la encuesta elaborada por A+M para HERALDO, a partir de 800 encuestas telefónicas realizadas del 10 al 15 de abril. La separación de Podemos en las autonómicas de 2019 dejó a ZEC con 33.006 votos y tres escaños y a los liderados por Violeta Barba, con 20.284 y dos ediles. Si hubieran concurrido unidos, podrían haber cambiado la alcaldía de color político. Pero no lo hicieron. Y aún lo siguen pagando.

ZEC es el único grupo municipal situado a la izquierda del PSOE con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza. Mantiene dos concejales, tras haber conseguido hace un año 19.381 votos.

La brecha abierta entre Sumar y Podemos castiga a la izquierda más radical a nivel nacional. La encuesta de A+M para HERALDO dejaría a ZEC sin representación en el Ayuntamiento, con el 3,97% de los votos, y a Podemos, con el 2,12%, también.

Los dos partidos se desangran y se revelan incapaces de retener a sus simpatizantes. ZEC conservaría al 55%, cedería un 24,5% al PSOE, un 1,9% a CHA y un 18,3% aún no sabría por quién votar. Podemos empeora estos parámetros todavía más. Solo preserva el 44%, se pasan al PSOE un 28%, a CHA el 4,4% y un 23,2% desconoce aún a qué formación apoyará.

Las aportaciones por la izquierda hacen crecer al PSOE; que retiene al 83% de sus simpatizantes y cede un 4,1% al PP, probablemente, por la ley de Amnistía. Un 12% de los que votaron a los socialistas declaran que no saben por quién se decantarán.

Los populares mantendrían al 80,5% de sus votantes y dejan escapar un 10,6% a Vox. Hay un 1,8% de simpatizantes del PP que dice que no votará y un 6,9% que se lo tiene que pensar.

Vox y CHA son los que mejor logran retener a sus fieles y rozan, en ambos casos, el 89%. Mientras desde la formación que lidera Julio Calvo hay un 9,1% que se inclina por el PP, en Chunta el 10% se declara indeciso. La formación nacionalista esquiva el castigo la izquierda. Le beneficia el peso de Jorge Pueyo en la coalición Sumar. Pero acudir divididos a las urnas en las municipales podría dejar a las formaciones a la izquierda del PSOE fuera del Ayuntamiento, según refleja la encuesta en estos momentos.