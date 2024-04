Las claves de la escolarización en Aragón para el curso 2024-2025: de la zona única a los baremos

Este miércoles comienza el proceso de escolarización. Lo hará cargado de novedades tras la modificación del decreto que ahora establece que cada municipio funcionará como un espacio único. El cambio, que elimina al completo las zonas de escolarización, con principal afección en la ciudad de Zaragoza, ha generado cierta polémica, puesto que desde la red pública (familias, sindicatos, asociaciones y partidos de la izquierda) sostienen que podría provocar "segregación" en algunos colegios.

De hecho, el Consejo Escolar, máximo órgano consultivo, se posicionó en contra de este punto. No fueron atendidas sus demandas en pro, según ha defendido en varias ocasiones la Consejería de Educación, de asegurar la liberad de elección. No obstante, no será hasta que culmine todo el proceso cuando se verá si de verdad estos cambios modifican las decisiones de escolarización de las familias aragonesas o, por el contrario, se mantienen las tendencias ya detectadas en los años anteriores, muy vinculadas a la evolución demográfica y también a los deseos de los progenitores por escoger el colegio ‘perfecto’ para sus hijos. No hay que olvidar que, habitualmente, se tratan de unas jornadas que generan gran incertidumbre.

Será a partir de las 9.00 cuando se podrá comenzar a solicitar estas vacantes y el proceso se prolongará hasta las 14.00 del día 30. Una vez completados estos plazos, será el 8 de mayo cuando los centros baremen las solicitudes recibidas y al día siguiente se publicará el listado provisional, al que se podrán presentar alegaciones entre el 10 y el 13. El día 15 se adjudicará de manera aleatoria un número para todas las solicitudes sin plaza y se procederá al sorteo público para dirimir los posibles empates. La matrícula se deberá hacer efectiva entre el 3 y 10 de junio para el alumnado de infantil, 1º de primaria y educación especial. Entre el resto será del 20 al 25 del mismo mes. Estas son las claves del proceso:

La zona única

La principal novedad radica en la concepción de cada uno de los municipios como un espacio único de escolarización, eliminando la anterior zonificación que dividía Zaragoza en ocho áreas "artificiales", según han defendido en varias ocasiones desde la Consejería de Educación. La medida, que tiene por objetivo asegurar la libertad de elección de las familias, ha generado polémica y hasta el Consejo Escolar se posicionó en contra.

Etapas educativas

A partir de ahora, se llevará de manera conjunta la escolarización desde el primer ciclo de infantil, con niños de pocos meses, hasta la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). De este modo, se incluyen las 11 escuelas de educación infantil del Gobierno de Aragón, que ahora se regirán por los tiempos y baremos del resto infantil, así como las aulas de escolarización anticipada a los dos años.

Más alumnos

Después de varios años descenso, la previsión, según los datos del censo y del padrón, es que en este proceso aumente el alumnado de 3 años que se matricule en los centros educativos de Aragón. Está previsto que sean 9.463, unos 386 más que el año pasado (9.095). En Zaragoza se prevé que se inscriban 6.973 (el presente curso fueron 6.688); en Huesca, 1.573 frente a los 1.486 de 2023; y en Teruel, 917 (el año anterior fueron 921).

Los baremos

Los baremos pasan de un máximo de 30 puntos a 50, aunque es paralelo a los que había antes. La mayor diferencia radica en el punto extra que se da en caso de discapacidad y en los anillos concéntricos que se establecen para priorizar la cercanía entre la vivienda y el centro escogido. En Zaragoza habrá dos (a uno y cuatro kilómetros), mientras que en Huesca y Teruel solo se establecerá el de un kilómetro.

Las nuevas aulas

En el proceso que comienza se ofertarán tres vías más en 1º de infantil que el año anterior. Estas se ubicarán en los colegios Soledad Puértolas y María Zambrano de Zaragoza y en el Mariano Castillo de Villamayor de Gállego. El primero contará con 84 vacantes ordinarias y 8 para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Acneae), en el segundo habrá 96 y 4, respectivamente, mientras que el tercero tendrá 38 y 4.

Las ratios

Las ratios, según la publicación de las vacantes de la semana pasada, continúa prácticamente sin variaciones. Solo se producen cambios en el colegio Ana María Navales de Arcorsur, que pasará de tener 72 plazas ordinarias y tres para acneaes a contar con 63 y tres, es decir, como máximo habrá 22 niños por aula en lugar de 25 en 1º de infantil. Era una petición que las familias habían hecho por la situación del centro, aún en obras.

Los puntos de información

Educación ha ampliado este año los puntos de información a las familias. Están atendiendo vía telefónica (876 036 764), en los servicios provinciales, en la sede de la Consejería y en algunos colegios de Zaragoza. El Eugenio López y López, Ana Mayayo, Calixto Ariño y Zaragoza Sur están a disposición de las familias de 9.00 a 14.00. El Espartidero y Doctor Azúa lo harán en turno de mañana y tarde y el Juan Lanuza, solo de mañana.

Aulas de dos años

El próximo curso se abrirán 18 nuevas aulas de escolarización anticipada, es decir, para niños de dos años. Con estas ya serán 71 los centros que oferten este servicio que facilita la conciliación de las familias. Hasta 38 están ubicados en la provincia de Zaragoza, mientras que 25 están en Huesca y ocho, en Teruel. Además, en el conjunto de la Comunidad, se abrirán otras 25 aulas preferentes para alumnos del espectro autista (TEA).