Proceso de escolarización en Aragón: "He ido a ver cinco colegios y en uno he repetido visita"

A solo cinco días de que empiece la escolarización, los nervios de muchas familias están más a flor de piel que nunca y la pregunta sobre si estarán escogiendo bien no deja de rondar por su cabeza. Durante las últimas semanas los grupos de 'whatsapp' de las guarderías y escuelas infantiles han sido un hervidero de carteles de jornadas de puertas abiertas, informaciones sobre los baremos y la eterna incógnita: "¿a qué colegio lo vas a llevar?".

"Nos hemos fijado en las metodologías, que fuera bilingüe, público, no hubiera mucha rotación de profesores y estuviera cerca de casa", ha explicado Fernando Asensio mientras recorría los pasillos del colegio María Moliner de Zaragoza, donde confía que su hijo acuda a partir de septiembre. En su caso han visitado cinco centros y en este han repetido ya que él no pudo acudir en la anterior jornada de puertas abiertas y querían asegurarse al 100% de que ambos estaban de acuerdo en la decisión. Ha reconocido que la búsqueda ha sido "una locura": "No nos habíamos visto en esta situación antes y no teníamos nada claro".

Ahora la duda está en si conseguirán plaza: "¡Ojalá!. Si no lo hacen, ya nos da igual en cuál de los otros nos toque porque son muy similares". En la jornada de puertas abiertas, la segunda que ha celebrado este colegio, su director, Ángel Navarro, ha resaltado que se trata de un "centro abierto y participativo". "Las familias vienen a hacer talleres, entran y salen del colegio... Entendemos la educación como algo compartido", ha subrayado acompañado de una parte de la ampa que ha puesto en valor la acogida, la implicación con los alumnos y la apuesta por una educación inclusiva real.

Ángela Luna también ha acudido este jueves a visitar el centro. Lo ha hecho, eso sí, con cierta ventaja, puesto que su hijo mayor ya está estudiando ahí. "Hemos venido para asegurarnos de que la elección seguía siendo la correcta, porque si había que hacer algún cambio este era el momento", ha explicado. Tuvo que matricular al mayor en el proceso de 2020, en plena pandemia, y se trata de un centro que le pilla "a desmano". "Hemos ido a mirar tres más. En su día dudé mucho entre este y otro, pero terminé de decidirme por este para tener jornada continua. Ahora que ambos la tenían, quería volver a valorar", ha señalado.

Y más teniendo en cuenta que parten de un número considerable de puntos, ya que suman por parto múltiple (ahora inscribirá a un niño y una niña que en verano cumplirán tres años) y por familia numerosa. La decisión inicial, tras la visita, es quedarse y ha puesto el foco en las profesoras que les tocarán en infantil: "Se lo curran mucho y en la reunión hemos visto que siguen en esa misma línea. No queremos que nuestros niños lleguen al colegio a sentarse en una silla, sino que sean partícipes de su educación".

Ha reconocido que cuando empezó a plantearse la zona única lo vivió con "un poco de incertidumbre", pero ha señalado que en su caso les "beneficia", porque al vivir lejos tienen "más puntos" que cuando les tocó con el mayor. De hecho, en aquel momento tuvieron que ir a sorteo para conseguir finalmente la plaza: "Fue un momento de estrés". Al hijo de Teresa Jiménez todavía le queda un año para empezar 1º de infantil, pero han querido adelantar la búsqueda para "tener tiempo de mirar diferentes opciones".

Entre sus prioridades está que sea un colegio "abierto, tolerante, inclusivo, que potencie los talentos y la autonomía y preferentemente público". "Queremos valorarlo todo para tener una visión más global antes de tomar la decisión", ha subrayado y ha reconocido que aunque hubo "mucha incertidumbre" con el cambio de baremos, ahora ya está "todo aclarado". Además, podrá ver este año si realmente supone algún cambio o no en la elección de las familias.

En otros colegios de Aragón

Estela Cortés, madre de un niño de tres años, también considera que creó "más alarma de lo que, de momento, parece que es". "Al final se sigue primando la cercanía, que al principio no estaba claro. Tras la sesión informativa de este miércoles, en la que nos lo explicaron todo, estoy más tranquila", ha apostillado en referencia a los nuevos baremos. En su caso, ha visitado tres colegios, en los que se ha fijado en el proyecto educativo, el bilingüismo y la cercanía a casa. Y ya tiene segura la elección para su hijo: el colegio Montessori.

Laia Torrano, de Ejea de los Caballeros, ha visitado los cuatro colegios de su zona: "Me he dado mucho mal porque significa elegir todo por mi hija: los amigos que hará, la educación que recibirá, los profesores que tendrá... Y siempre intentas tomar la mejor decisión para que esté bien". En su caso, al ser maestra, valora también otras cuestiones. "Me he regido por el proyecto educativo y la cercanía a casa, pero también me he fijado en cosas como la amplitud de las aulas", ha detallado, aunque ha reconocido que todavía "sigue dudando".

El tiempo, sin embargo, no se para. El proceso, que comienza el día 24 y se prolonga hasta el 30, será un año más totalmente digital, aunque se han habilitado más espacios para informar y ayudar a las familias. Desde el colegio María Moliner han animado a "no dejarlo para el final" y han recordado que el primer día a las 9.00 la aplicación "se suele colapsar" debido a la alta demanda. "Lo mejor es intentarlo después de pasar las primeras horas", han recomendado a las familias.

Como parte del proceso, este viernes se publicará el listado de vacantes, ahí se sabrá de manera definitiva el número de alumnos por aula en cada colegio, la oferta de aulas de dos años y las de trastorno del espectro autista (TEA). De hecho, la publicación de las posibles nuevas aulas TEA ha provocado cierto revuelo, especialmente entre las familias del colegio Castillo Qadrit de Cuarte de Huerva, que han lamentado no figurar entre ellos.