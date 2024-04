Estos son los colegios de Zaragoza que elevan su oferta de plazas para el curso 2024-2025

Aragón continúa avanzando en el proceso de escolarización, que se llevará a cabo desde el próximo 24 de abril hasta el día 30, y este viernes se ha publicado el listado de vacantes que oferta cada centro en las diferentes etapas educativas, desde el primer ciclo de infantil, es decir, los alumnos de 0 años, hasta 4º de la ESO. No obstante, el foco se encuentra en las plazas de 1º de infantil, que son las que presentan las principales novedades.

Según el listado definitivo publicado por el Departamento de Educación, habrá tres nuevas vías en la escuela pública con respecto al inicio del proceso del año pasado. Estas aulas adicionales estarán en los colegios Soledad Puértolas y María Zambrano de Zaragoza y en el Mariano Castillo de Villamayor de Gállego. El primero, que se encuentra en el barrio de Valdespartera, pasará de tres a cuatro aulas de 1º infantil, es decir, de 63 vacantes ordinarias y 6 reservadas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Acneae) a 84 y 8, respectivamente. El año pasado, al terminar el proceso ordinario, se quedó con 61 solicitudes, pero en los anteriores ya se había tenido que abrir esa cuarta clase extra.

Una situación muy similar se produce en el colegio María Zambrano, ubicado en Parque Venecia, que es un fijo entre los que, debido a la alta demanda, siempre acaban abriendo una clase más. El año pasado salió con 72 ordinarias y 3 acneaes y tuvo 92 solicitudes. Con la vía extra que se determinó el mismo día que se finalizaba el plazo para presentar solicitudes y la demanda del otro centro del barrio (Parque Venecia), incluso se pudo reducir ratios. Para este proceso ya sale de partida con 96 y 4 vacantes, respectivamente.

El Mariano Castillo, el único colegio de Villamayor, contará el próximo curso con dos vías en lugar de la única que tenía en 1º de infantil. Lo hará después de que el año pasado tuviera 20 solicitudes para 19 plazas ordinarias y dos de reserva para acneaes, lo que provocó que la comisión de escolarización decidiera permitir que todos los interesados se pudieran matricular. Este año ya saldrá de partida con 38 ordinarias y cuatro para acneaes.

Hasta 25 nuevas aulas TEA en Aragón

De cara al próximo curso también se producirá una ampliación de las aulas preferentes para alumnos del espectro autista (TEA). Se suman 25, alcanzando así las 72. "Se trata de un incremento que no había sucedido nunca y se produce porque las resoluciones de este alumnado son elevadas", ha señalado el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, quien ha recordado que más que aulas son centros TEA, puesto que todo el colegio debe "transformarse y acomodarse para que la inclusión sea lo más efectiva posible".

Para ello, ha especificado que este cambio conlleva la habilitación de un espacio nuevo, así como la dotación de recursos. Cada una de ellas, contará con un maestro de Audición y lenguaje, que ejercerá las funciones de tutoría; medio de Pedagogía terapéutica, que hace las funciones de apoyo, y un auxiliar de educación especial. La ratio máxima para estas clases es de siete escolares en infantil y primaria y ocho en secundaria. "Hay momentos en los que el alumnado está en esta aula específica, pero cuanto más tiempo pase en la de referencia es mejor puesto que se gana en inclusión", ha subrayado.

Asimismo, se incrementarán en 18 los centros de la Comunidad que contarán con aulas de dos años. Según han apuntado desde el Departamento de Educación, esta medida está teniendo muy buena acogida por las familias, puesto que favorece la conciliación, y un impacto "muy positivo" en los colegios, ya que ayuda a la continuidad del alumnado para los siguientes cursos.

Con estas incorporaciones, el próximo curso 2024-2025 serán un total de 71 centros los que contarán con aula de escolarización anticipada, 38 de ellos en la provincia de Zaragoza, 25 en la de Huesca y 8 en la de Teruel. Además, a partir de septiembre estarán disponibles 9 nuevas aulas de Educación Especial.

Un proceso que comenzó con polémica

La escolarización de este curso ha estado marcada por la polémica desde que en el nuevo decreto se impulsara cada municipio como un espacio único, aunque posteriormente, en los baremos, se ha mantenido el kilómetro de distancia entre el domicilio y el centro escogido con mayor puntuación. No obstante, desde los sindicatos siguen manifestando su miedo a que estos cambios supongan el "cierre de aulas públicas". Será, no obstante, una vez que concluya el proceso cuando se pueda ver si de verdad provoca un cambio en la elección de las familias o si la inercia se mantiene pese a que Zaragoza ya no esté dividida en ocho zonas de escolarización.