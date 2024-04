¿En qué colegios de Zaragoza me puedo informar del proceso de escolarización?

El inicio del proceso de escolarización en Aragón está a la vuelta de la esquina y el Departamento de Educación ampliará este año los canales para que las familias puedan resolver sus dudas e incluso se les pueda ayudar a cumplimentar la documentación. Como en cursos anteriores, se pondrá en marcha un número de teléfono (876 036 764), se abrirán oficinas en horario presencial y, como novedad, habrá puntos de información en algunos colegios.

De este modo, el colegio Eugenio López y López, ubicado en el Actur; el Ana Mayayo (Delicias), el Calixto Ariño (San José) y el Zaragoza Sur (Valdespartera) estarán a disposición de las familias entre las 9.00 y las 14.00 del 15 al 19 de abril. En este mismo horario ofrecerán información entre los días 24 y 30, que son en los que está abierto el proceso.

Por su parte, de lunes a jueves a partir del día 15, los colegios Espartidero (Santa Isabel) y Doctor Azúa (Romareda) atenderán en horario de mañana y tarde: de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. Por su parte, los viernes lo hará solo en horario de mañana, al igual que el día 30. El colegio Juan Lanuza (Centro) funcionará en horario de tarde (de 16.00 a 20.00) para estas cuestiones entre los días 15 y 19 y del 24 al 29. No hay que olvidar en todos estos casos que del 20 al 23 no estarán abiertos por no ser días lectivos.

En el conjunto de Aragón, desde el 15 al 30, estarán a disposición de las familias los tres servicios provinciales, además del Departamento de Educación. El horario será de 9.00 a 14.00, según la información publicada por la DGA. Asimismo habrá información sobre el proceso en las páginas web del Ejecutivo autonómico.

El plazo para solicitar una vacante en los colegios sostenidos con fondos públicos de Aragón comenzará el próximo 24 de abril y se prolongará hasta las 14.00 del día 30. Este año desaparece la anterior zonificación y cada municipio funcionará como un espacio único, con anillos concéntricos de cercanía. En Zaragoza se establecen al kilómetro y a los cuatro kilómetros, mientras que en Huesca y Teruel está solo el de un kilómetro. Eso sí, Huesca mantendrá las ocho áreas de influencia.