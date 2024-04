Pérez Forniés defiende que la escolarización no generará "desigualdad" entre críticas de la oposición

El decreto de escolarización, que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y que implicará que cada municipio funcione como un espacio único, ha vuelto a provocar un cruce de acusaciones entre el Ejecutivo autonómico y la oposición, que ha alertado del riesgo de "segregación" y ha criticado que "no se haya buscado el consenso". La consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, ha defendido que no generará "desigualdad" y tampoco supondrá un cierre de las aulas públicas como ha sostenido la izquierda.

"Estoy tan convencida de las bondades de la enseñanza pública que estoy convencida de que no se va a cerrar ninguna", ha sostenido al tiempo que ha animado a la izquierda a "confiar más en la escuela pública". "Pienso que la tenemos bien y la vamos a tener mejor", ha asegurado. Pérez Forniés ha aprovechado su intervención en el pleno de las Cortes, a petición propia, para explicar un decreto que asevera que es "más sencillo, transparente y justo", además de que "refuerza la libertad de elección de las familias".

En este sentido, ha asegurado que se han "testado" varios modelos antes de decantarse por el presentado, basado en la zona única y anillos concéntricos de cercanía. "Se que es un momento de nerviosismo y que genera mucha preocupación, pero no esperamos que se produzcan grandes distorsiones", ha sostenido. Y ha recordado que los baremos se mantienen prácticamente iguales, con la diferencia de que en el caso de alumnado o progenitores con discapacidad pasa a computar "el doble que antes", de uno a dos puntos.

Además, ha destacado que en el caso de no conseguir plaza en el colegio deseado, se tendrá en cuenta la opinión de las familias entre los que tengan vacantes. Asimismo, ha puesto el foco en la apertura de 18 aulas nuevas de dos años, que se suman a las existentes y suponen un total de 77. La consejera ha recordado que se han incluido alrededor de un 30% de las más de 680 enmiendas recibidas y ha incidido, ante las acusaciones de usar el "rodillo" en la aplicación del decreto, que la enmienda en contra de la zona única en el Consejo Escolar salió adelante por 28 votos frente a 24.

Ha sido precisamente la "falta de diálogo" y "no haber escuchado al Consejo Escolar" las principales críticas por parte de todos los partidos de la oposición. "No están escuchando a nadie", le ha recriminado Ignacio Urquizu, diputado del PSOE, quien ha afeado que pese a las peticiones de comparecencia en los últimos meses, no ha sido hasta ahora cuando ha acudido a las Cortes para hablar de la escolarización.

Y siguiendo la tónica general de este pleno, no ha llegado a gastar todo el tiempo y además ha centrado el debate en el vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco (Vox). "Hay más niños este curso escolar que los anteriores, ¿y sabe por qué? Porque hay más familias inmigrantes que lo están permitiendo. Se lo puede decir a Nolasco, que será recordado como el diputado más racista", ha sostenido.

Desde CHA, Isabel Lasobras también ha puesto el foco en la "falta de debate. El decreto, ha especificado, ha nacido "sin consenso" y con "un fuerte rechazo de la comunidad educativa aragonesa". Incluso Teruel Existe ha puesto en duda los efectos que tendrá y su portavoz, Tomás Guitarte, ha considerado que con el anterior modelo ya estaba "asegurada la elección de las familias".

Andoni Corrales (Podemos) ha asegurado que se potenciará la educación privada, mientras que Álvaro Sanz (IU) ha sostenido que implicará el cierre de vías públicas y ha animado a matricularse en la escuela pública. La consejera, no obstante, ha contado con el apoyo del PAR. Su portavoz, Alberto Izquierdo, ha explicado que está de acuerdo, en líneas generales", aunque la ha animado a que valore para próximos procesos a primar también la cercanía al puesto de trabajo. Sobre este punto también se ha referido Fermín Civiac, de Vox, quien ha recalcado el decreto va en la "dirección correcta". "El único pero es que se sigue teniendo en cuenta en la elección la proximidad", ha subrayado, al tiempo que ha acusado a la oposición de "decir las mismas mentiras de siempre".