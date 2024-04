Los profesores rechazan la propuesta de Aragón de subir un 5% el salario a cambio de recuperar horas lectivas

Los sindicatos docentes aragoneses se han plantado tras más de un mes de negociaciones con el Departamento de Educación en los que, según han lamentado, les han propuesto un incremento salarial del 5%, pero a costa de regresar al horario lectivo previo al acuerdo del año pasado. Hasta el curso 2022-2023, los docentes de secundaria tenían 20 horas lectivas en Aragón y los de primaria 25, sin embargo, el pacto incluía reducirlo a 19 y 24 para el 2023-2024 y a 18 y 23 en el 2024-2025.

"Quieren incumplir lo que está firmado con el anterior Gobierno", ha criticado Mónica de Cristóbal, representante de Educación de CSIF Aragón, quien ha sostenido que la última propuesta planteada hace que sus horas "no valgan ni al importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)". "No queremos trabajar menos, sino dedicar tiempo a la preparación de las clases. Nos ha costado 12 años explicarlo y ahora la voluntad del Gobierno es incumplir", ha afeado.

En este sentido, ha recordado que el profesorado aragonés es el "peor pagado" y solo hay cuatro comunidades (Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha y Madrid) que mantienen el anterior horario lectivo de 20 y 25 horas semanales y tres de ellas lo hacen con "cobrando entre 500 y 700 euros más al mes". Por su parte, los docentes madrileños tienen previsto ir en mayo a la huelga precisamente para reclamar la reducción horaria y un aumento salarial.

No lo descartan las centrales aragonesas (CSIF, CGT, CC. OO, STEA y UGT), aunque de momento apuestan por "seguir negociando", pero siempre bajo la premisa de que "no se incumplan" los pactos ya alcanzados. "Si un aumento salarial es absolutamente necesario, no puede ser a costa de tener más horario lectivo, incrementado ya de por sí la excesiva carga de trabajo", ha apostillado José Luis Ruiz, representante de Educación de CGT.

Asimismo, ha señalado que la propuesta de la DGA supondría "despedir profesorado el próximo curso": "El propio Departamento cifró en 1.400 docentes la contratación que tuvo que hacer por la reducción de una hora este curso". Por su parte, desde STEA, Eduardo Lizaga, ha instado a la DGA a que "no alargue más la toma de decisiones".

"El director general de personal nos emplazó a una mesa técnica el 7 de marzo. Iba a ser una negociación rápida ya que querían tenerlo terminado para el día 18. Llevamos cinco reuniones y hace casi 15 días que no tenemos una nueva propuesta de la Administración", ha lamentado Guillermo Herraiz, representante de Educación de CC. OO. Aragón. Desde su punto de vista, les están "mareando" con las propuestas, algunas "vergonzantes" y apenas se producen avances.

En este sentido, su homóloga en UGT, Medea Gracia, ha señalado que al dilatarse tanto esta negociación se están retrasando otras también muy relevantes, como son los acuerdos de permisos y licencias, que "están sin negociar en Aragón, incumpliendo así la normativa estatal ", la cuarta orden de inclusión y el decreto de interinos.

Fuentes del Departamento de Educación han explicado que se les enviará de manera inminente una nueva propuesta y que se les convocará a una nueva reunión. En este sentido, han asegurado que las negociaciones continúan y que son "complejas" dada la implicación coordinada de los diferentes departamentos relacionados.