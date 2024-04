Los profesores reclaman en Teruel más recursos para afrontar la diversidad en las aulas

Más espacio físico, mayor disponibilidad horaria y menor ratio de alumnos son algunas de las demandas que formulan maestros y profesores para poder personalizar la educación y desplegar el talento del 100% del alumnado en unas aulas cada vez más diversas. Esta realidad se ha puesto de relieve este miércoles en Teruel en un congreso internacional sobre docencia que reúne hasta el próximo viernes a 250 expertos de España, Italia, Argentina y Portugal.

"Los docentes están desbordados; tradicionalmente, hablábamos de diversidad funcional en el aula, pero a ella se suman hoy en día la religiosa, social, cultural o sexual", ha advertido uno de los directores del congreso, el profesor de la Universidad de Zaragoza Alberto Quílez, quien ha afirmado que las jornadas quieren dar a conocer puntos de vista científicos y propuestas de probada efectividad para hacer más sencillo el trabajo de los profesores.

Alejandro Quintas, otro de los coordinadores del evento, ha descrito que el maestro puede encontrar en una misma clase alumnado con altas capacidades, discapacidades, Trastorno de Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (Tdah) e incluso estudiantes que aúnan dos de estas excepcionalidades. Otras necesidades específicas proceden del entorno social y cultural de cada escolar.

Memorizar es importante

El congreso revisa métodos educativos que podrían mejorar. Quintas defendió que los trabajos escolares en equipo deben realizarse por grupos heterogéneos y su calificación final debe puntuar también el esfuerzo particular de cada integrante. Ante la diversidad cultural, apuesta por "revalorizar las humanidades y acoger todas las religiones y su historia, viendo las aportaciones de cada una". Además, reivindica la importancia de "memorizar" frente a la comodidad de acudir a Internet. "Wikipedia es un recurso, pero no tenemos que depositar la memoria allí para no recordar nada nosotros", dice. "Quien más recuerda, más aprende", subraya este profesor aragonés de Ciencias Humanas y Educación.

Un total de 250 expertos participan en el Congreso Internacional de Educación y Diversidad que se celebra en Teruel. Javier Escriche

Uno de los ponentes, el argentino Hernán Aldana, doctor en biología, ha hablado este miércoles de la necesidad de hacer "más humanas y disfrutables las aulas" para conseguir un mayor nivel de aprendizaje en los alumnos. "Lo están pasando mal todos, padres, docentes y estudiantes; hay mucho que hacer, fácil y barato", ha afirmado.

Hablar con pasión

Para el profesor argentino, una de las claves que contribuye a mejorar la asimilación de contenidos por parte de los alumnos es la "pasión" que ponga el docente en su comunicación con los escolares. "Hay que enseñar como lo hace un niño, pues cuando te cuenta algo no puedes dejar de mirarlo", ha dicho. Ha reivindicado también el valor de tomar apuntes a mano en las clases, pues, según sostiene, este método permite procesar mejor la información que llega al cerebro del alumno que si se hace en el ordenador.

El congreso está organizado en el marco de la Cátedra Caja Rural de Teruel para el desarrollo del talento y personalización del aprendizaje de la Universidad de Zaragoza. En la apertura ha participado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien ha destacado que el Ejecutivo central ha inyectado en los últimos tres años en el sistema educativo aragonés 434 millones de euros. También han acudido el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez; la directora general de Familias, Juventud e Infancia de la DGA, Eva Fortea; y la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, Ángela Alcalá.

El director de Caja Rural de Teruel, David Gutiérrez, ha anunciado que acaba de crearse, impulsada desde Teruel, la primera comunidad de docentes de España, con 1.400 profesores y 400 centros educativos que trabajarán en red para aportar ideas.