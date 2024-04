Pilar Borraz: "La atención primaria está en la cuerda floja y no hemos venido a no hacer nada"

¿Por qué se crea una Gerencia Única de Atención Primaria?

Este nivel constituye la columna vertebral del sistema público de salud, y esta Consejería está convencida de su importancia.

¿Qué presupuesto va a tener?

Se quiere conseguir, como marca la Organización Mundial de la Salud, llegar lo más cerca posible del 25% del presupuesto de Sanidad durante toda esta legislatura.

Asume el cargo en plena crisis de la atención primaria.

Esto no es algo nuevo. Las sociedades médicas y los sindicatos llevan años alertando de la situación en la que se encuentra. Yo vengo de la asistencia, soy médica de pueblo, y soy una firme defensora de la atención primaria.

¿Y qué se plantea?

El modelo es del siglo pasado, y todo ha cambiado. También el tipo de asistencia que la población precisa. Desde que estoy en esta dirección he visitado algunas zonas básicas y me encuentro a personal cansado. Con esto no quiero dar ese mensaje de negatividad. Al contrario. La intención es devolver a este nivel al lugar del que nunca debería haber salido.

¿Se trabaja en la modificación del mapa sanitario?

Hay que hacer algo, el modelo está caduco, necesita un cambio. En el medio urbano hay médicos que llevan alrededor de 1.800 pacientes, con lo que supone eso para dar una asistencia de calidad;y en el rural cubren varias localidades.

¿Se van a amortizar plazas?

Hay que actualizar el mapa conforme a las necesidades de las localidades. Y tener en cuenta el número de jubilaciones. Hay que hacer un estudio, porque lo que no podemos hacer es estar con los brazos cruzados, sino ser previsores para garantizar esa asistencia sanitaria a todos los aragoneses.

¿En qué fase está?

Estamos haciendo un equipo de trabajo interno para ponerlo en común con el resto de agentes implicados, para hacer un estudio para crear esas unidades asistenciales que engloben, a lo mejor, incluso varias zonas sanitarias.

¿Pasaría por agrupar centros?

No, los centros de salud permanecerían. Podría ser que hubiera un especialista en Medicina familiar y comunitaria que pudiera englobar varios consultorios

¿Sería una medida aceptada?

Lo que hay que decir a la población es que queremos garantizar que tengan un profesional sanitario de los equipos de atención primaria que cubren las zonas básicas de salud. La atención primaria no solo depende del médico, es un trabajo en equipo y hay que reforzar el papel de la enfermería. Queremos redimensionar plantillas y adecuarlas y adaptarlas al entorno laboral en el que se está ejerciendo su profesión. Mucha población del medio rural precisa de unos cuidados que quizá dependan de otras categorías profesionales, no solo de la medicina.

¿Preocupa el alto número de jubilaciones médicas previstas?

Los datos no engañan. Hasta el 2027 hay 299 profesionales de atención primaria en edad de jubilación. No es un dato que sea desconocido. ¿Qué ha ocurrido?Que no ha habido ningún plan. Se está trabajando para que esas plazas sean cubiertas con el plan de fidelización del talento, que busca retener y atraer a los mir, que vean que nuestra tierra ofrece contratos estables, formación, conciliación familiar, seguridad a nivel laboral que hasta ahora no había.

¿Va a ser suficiente?

No sé si será suficiente o no, pero es un paso. Y lo que no se ha dado hasta ahora, y se está haciendo, es importante porque nosotros sí que creemos en la atención primaria.

¿Ha faltado previsión?

Sí. Se firmaron dos acuerdos, con distintas organizaciones sindicales. Algunas cosas se contraponen, otras se asemejan. Se ha dado rienda suelta a todas las peticiones que había sin tener ninguna ninguna proyección, ningún tipo de previsión para ejecutarlas.

Los acuerdos abogaban por actuar en la atención continuada.

Hay que dejar claro que la atención continuada necesita una reforma. Se ha hecho un borrador, una base sobre la que trabajar.

No hay médicos para cubrir todos los puntos de continuada.

La atención primaria, como venimos diciendo, está en la cuerda floja. No hemos venido a no hacer nada. Estamos buscando soluciones a los problemas que nos hemos encontrado. Hasta ahora no se ha hecho nada para frenarlos.

Se están contratando médicos con el título homologado pero sin la especialidad vía mir.

Se ha realizado algún contrato puntual en determinados sitios en los que había una complejidad elevada para cubrir vacantes. Tenemos numerosos médicos de distintas especialidades pendientes de convalidar su título de especialista. Y lo que se está haciendo es recopilarlos todos para enviarlos al Ministerio de Sanidad y que aceleren esa convalidación.

¿Cómo se va a abordar este verano para garantizar la asistencia?

Con el plan de fidelización del talento, y siempre bajo el programa formativo, el residente que estaba a punto de acabar, este año en septiembre, pueda asumir una serie de consultas, siempre y cuando cuente con médicos especialistas que puedan resolver dudas.

Plantean que el personal de enfermería pueda retrasar su jubilación hasta los 70 años.

Lo que sucedía hasta ahora es que solamente la categoría profesional de Medicina era la que se podía acoger a esa aumento de la prolongación de la vida laboral. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que ha habido profesionales de enfermería y de otras categorías que al solicitar esa ampliación se lo han denegado, porque no se incluía en esa orden. Es algo voluntario. Si hay alguien que quiere, ¿por qué se les va a negar ese derecho que se ofrece a los médicos?