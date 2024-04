Enferma de cáncer con discapacidad intelectual: “Fui consciente más o menos de lo que me pasaba”

El cáncer no hace distinciones entre las personas y nadie se libra de tener encima la espada de Damocles que representa esta enfermedad, una dolencia que crece y que es una de las diez principales causas de muertes en el mundo según la Organización Mundial de la Salud.

Así, muchos de quienes la padecen son personas con discapacidad, que tienen que luchar contra este mal además de lidiar con las dificultades que les puede conllevar su propia discapacidad. El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres y cada año se diagnostican en Aragón más de un millar de casos. El 12% de todos ellos se diagnostica a personas con discapacidad. Es decir, que unas 120 personas con discapacidad son diagnosticadas cada año de cáncer de mama en nuestra comunidad.

En Aragón, unas 120 personas con discapacidad son diagnosticadas cada año de cáncer de mama

Marisa Sanchís es una de ellas. Esta zaragozana de 56 años con una discapacidad intelectual del 33% fue diagnosticada de cáncer de mama en 2017. “Empezó a dolerme el pecho izquierdo y en un principio pensé que serían agujetas pero no se me pasaba, así que se lo dije a mis padres y me acompañaron al médico de familia”, recuerda.

Y es que, sus progenitores, ya octogenarios, la han acompañado en todo el proceso de su enfermedad. “Vivo con mis padres y me ayudan muchísimo. Yo también les ayudo en todo lo que puedo y con la enfermedad estuvieron siempre conmigo pero estaban muy preocupados”, reconoce.

Después de hacerle diferentes pruebas los médicos le confirmaron el diagnóstico. “Fui consciente más o menos de lo que me pasaba y cuando los médicos me lo explicaron lo entendí pero hay gente con mucha más discapacidad que yo que puede que le cueste más comprender que tienen un cáncer”, afirma Sanchís. “Hay personas con discapacidad a las que les da miedo ir al médico o someterse a todas las pruebas que hay que hacer y los especialistas tienen más paciencia con ellos y se lo explican poco a poco”, continúa. “Conmigo lo hicieron muy bien y enseguida fui consciente de todo, pero no pensaba que fuese a ser tanto”, afirma la paciente.

"Hay personas con discapacidad a las que les da miedo ir al médico o someterse a todas las pruebas"

Un futuro prometedor

Tras el diagnóstico, “me sentí un poco rara y me preguntaba la razón por la que me había pasado a mí, pero lo que peor me sentó es que se me cayera el pelo con la quimio”, apunta. “No me gustó nada y, aunque me compré una peluca, apenas la lleve”, añade la zaragozana.

“La incertidumbre de qué es lo que va a pasar o de cómo va a evolucionar la enfermedad” fue otro de sus momentos más difíciles. “Comencé con un tratamiento de quimio y en 2018 me operaron para extraerme el tumor. Al principio pensaba que me iban a quitar el pecho, pero finalmente no fue así”, indica. “Tras la operación me dieron radio y me dijeron que el cáncer estaba controlado”, afirma.

“Desde entonces estoy con revisiones”, asegura esta paciente con discapacidad que comenzó a trabajar un año después de su operación. “Con anterioridad había trabajado en un supermercado durante 3 años y en 2019, cuando me encontraba mejor, me contrataron de operaria en una empresa textil en la que estoy muy contenta”, señala. “Mis compañeros me tratan muy bien y me ayudan mucho”, continúa.

Ahora ha alcanzado un nuevo hito en su enfermedad. “He pasado de las revisiones cada 6 meses a cada año y me encuentro muy bien”, dice esta zaragozana con discapacidad que lleva una vida plenamente normalizada. “Trabajo, voy al gimnasio y quedo con mis amigos”, enumera.

No solo eso, este jueves ha contado su experiencia con el cáncer de mama en una mesa redonda dentro de la III Jornada de Humanización en Cáncer de Mama, centrada en discapacidad y organizada por el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer, Cermi Aragón, Asociación de Cáncer de Mama Metastásico y Amac Gema. En ella, se ha abordado la manera en el que las personas con discapacidad afrontan el proceso de cáncer de mama, desde la detección pasando por los tratamientos y finalizando por el seguimiento.