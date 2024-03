Amparo Magallón, paciente de cáncer de mama metastásico: "Es una enfermedad muy dura, pero no estamos solas"

Amparo Magallón, zaragozana de 63 años, habla con entereza y serenidad de la enfermedad que le detectaron hace siete años: el cáncer de mama metastásico. Y lo hace con la esperanza que necesitan aquellas mujeres que se enfrentan a este diagnóstico, "que no tiene cura".

Este martes ha trasladado su testimonio en la presentación de la exposición plástica 'Retratos de esperanza, una muestra itinerante que visibiliza los procesos de cáncer de mama triple negativo metastásico y que se puede ver estos días en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Una actividad, que es iniciativa de la farmacéutica Gilead Sciences, y que cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Pacientes con Cáncer de Mama Metastásico (Aecmm), a cuya junta directiva pertenece Amparo desde noviembre de 2018. "Soy la socia 31", puntualiza.

Tal y como relata, en 2013 le descubrieron un cáncer de mama: "Todo fue muy bien, me operaron, me pusieron quimio preventiva... Pasaba las revisiones". Sin embargo, "a los tres años y medio justos" le detectaron metástasis: "El primer momento es devastador. Pensé que de la primera había salido, pero de esta segunda ya no". "Afortunadamente -reconoce. gracias a los tratamientos y a que mi cuerpo reaccionó muy bien ahí sigo".

Durante estos siete años ha tenido "varias progresiones", la enfermedad ha ido avanzando, porque "lo malo de este cáncer es que no tiene cura". "Y necesitamos tratamiento sí o sí", subraya. En su caso se ha enfrentado ya a cuatro tratamientos: "Estoy en el quinto". Es uno tras otro, indica: "Y cruzando siempre los dedos para que funcione". "Ahora estoy con pruebas, porque así es nuestra vida, metidas en el hospital", indica.

A las mujeres que les diagnostican un cáncer de mama metastásico les lanza un mensaje de unidad: "Que sepan que no están solas. Si tienen dudas, miedo, que nos acompaña a todas, tienen que saber que está la asociación, que existe un grupo en Facebook, que es donde yo la conocí y donde surgió. Y que nos llame". Sobre todo, asegura: "Lo fundamental eque nadie se sienta sola. Hay esperanza".

¿Cómo se enfrenta alguien a una enfermedad incurable? "No lo sé, no sé qué hace falta. Cada uno lo asume de una manera diferente: hay quien se apoya en la fe, en la familia... Lo que sé es que quiero vivir día a día e intentar pensar lo menos posible en lo que puede pasar" porque "es una enfermedad muy dura".

A la Asociación Española de Pacientes con Cáncer de Mama Metastásico (Aecmm) pertenecen unas 2.100 personas en todo el país, tanto pacientes como familiares, amigos... La exposición 'Retratos de esperanza' busca "visibilizar" la enfermedad.

Esta organización está dedicada a las pacientes con este estadio de la enfermedad, proporcionándoles apoyo y mayor visibilidad y fomentando la investigación específica y el acceso ágil y equitativo a la innovación en diagnósticos y tratamientos que permitan aumentar su supervivencia y mejorar su calidad de vida. "La equidad es clave: es preciso que vivas donde vivas tu código postal no debe marcar que puedas recibir un tratamiento o no", señala.