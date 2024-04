El expreso de Canfranc no tiene fecha de reapertura y las líneas ferroviarias no están montadas

Joan Migó, responsable de Desarrollo de Negocio en Alsa Rail, explica que el tren histórico que se va a poner en marcha cuando Adif acabe las obras entre Huesca y Canfranc. Está previsto que circule entre Jaca y Canfranc, aunque en algunos horarios llegará hasta Sabiñánigo (el primero y el último porque se guarda allí). Se parará en todos los pueblos del camino, donde los viajeros pueden bajar y utilizar el mismo billete en viajes posteriores. Migó participó el pasado fin de semana en las VIII Jornadas 'El Canfranero', organizadas por el Colegio de Caminos, Canales y Puertos de la demarcación de Aragón.

“Este producto estará servido por unos trenes históricos que ofrecen un atractivo y nos permite poner en valor el patrimonio cultural de Aragón”, señala. “Haremos campaña de primavera, verano y otoño porque en invierno hay más restricciones de la línea, pero si hay afluencia de público tenemos intención de abrirlo todo el año y hasta todos los días”.

Joan Migó, responsable de Desarrollo de Nagocio en Alsa Rail, en Canfranc. Carlos Abadías (Azaft)

Cada jornada saldrán entre 6 y 8 trenes, con plazas desde 180 y ampliables hasta 250. En principio, la idea es abrir todos los días de la semana salvo los lunes que utilizarán para las tareas de mantenimiento. “Pero el mercado irá diciendo cuando se abra”, señala Joan Migo.

"Espero que no se abra en invierno"

“Lo ponemos en marcha mientras se abra la línea, si es en junio, en verano o en otoño. Espero que no lleguemos al invierno”, apunta el responsable de Alsa Rail, quien reconoce que Adif todavía no les ha anunciado las previsiones de recuperar la línea, cerrada por las obras desde el pasado 19 de junio de 2023.

El responsable de Alsa Rail señaló que había recorrido la línea y no vio todavía montada ningún tramo de la línea ferroviaria. Esta revisión le ha llevado a que no cree que lleguen al plazo previsto de entregar la obra a los once meses desde que empezó (el próximo mes de mayo).

“Se trata de un producto regular turístico que sirva a todo el público de movilidad durante todo el año, con la mayor parte de los días posibles”, proclama. Aunque las tarifas no están cerradas al cien por cien, porque dependerán de los horarios que les ofrezca Adif, el billete rondará los 20 euros, con el mismo modelo ‘forfait’ que se hace en Suiza, pudiendo bajar y subir en cualquier punto de la ruta.

“Se podrá comprar un billete para un servicio, pero la idea es que ofrezca una movilidad turística para que un viajero puede subir en Jaca, bajar en Villanúa, donde desayune, y al cabo de dos horas tras las visitas que desee, se suba a otro tren hasta Canfranc”, detalla el modelo de viajes distintos. “Y regresar por la tarde hasta Jaca, pagando ese ‘forfait”.

Migó detalla que su experiencia previa con el tren histórico Madrid-El Escorial empezó en 2017, con un servicio cerrado a los fines de semana (uno de ida y uno de vuelta), hasta que en temporada alta lo sacan también entre semana.

En principio, la empresa quiere que se pueda ofrecer a los pasajeros por la megafonía la historia de Canfranc y la zona de la Jacetania. Pero todas las opciones que se puedan sumar (como vídeos o personajes dentro de los vagones que se lo explique a los viajeros) está todavía por cerrar.