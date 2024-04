Jesús J. Ruiz (Adif): "El corredor de Canfranc de mercancías no es solo para Zaragoza y Plaza, habrá un ramal con el Mediterráneo"

Jesús Javier Ruiz, subdirector de los proyectos de red convencional de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), natural de Sabiñán (Zaragoza), de 47 años, casado y con tres hijos, acudió el pasado fin de semana a las VIII Jornadas ‘El Canfranero’ para hablar sobre las obras de renovación del tren de Canfranc. Después de pronunciar su charla, muy seguida por los asistentes, concedió una entrevista a HERALDO.

¿Cuál es su trabajo en Adif?

Yo pertenezco a la dirección de proyectos de la red convencional y somos la subdirección de proyectos de superestructura. Hacemos renovación de vía, señalización y todas las actuaciones en red convencional. Entre los más importantes tenemos todos los de la autopista ferroviaria, actuaciones en terminales o en vías integrales, y mantenimientos, cuando hay necesidad. Hay otra área que se ocupa a las grandes inversiones en esta red, en las infraestructuras de estaciones o en actuaciones en la zona urbana. Yo le llamo la alta velocidad de la red convencional, con proyectos importantes o nuevas variantes.

¿Qué opina sobre el proyecto del nuevo tren Huesca-Canfranc y qué futuro le augura?

Una vez que acaben todas las obras, mi opinión personal es que va a hacer trenes y tráfico. Hay mucho interés y va a servir para potenciar el ferrocarril en este trayecto. Si es Pau-Canfranc-Zaragoza mejor que el de Canfranc-Zaragoza. Adif está apostando por seguir invirtiendo en este corredor.

¿El uso de este corredor será más turístico o destinado al transporte de mercancías?

Será transporte de viajeros porque el turismo tiene mucho potencial si se sabe gestionar y explotar; y de mercancías también porque será un tercer corredor del Pirineo para conectarlo con Europa, junto a los del País Vasco y Cataluña. Tiene que ponerse este paso por Aragón y hay futuro en las mercancías.

¿Ya está en marcha el proyecto del túnel del Somport?

Estamos preparando el pliego para sacar a licitación la redacción del proyecto de construcción del túnel del Somport.

¿Qué plazos de realización hay por delante para concluirlo?

Si todo fuera bien, el pliego podríamos enviarlo en junio para iniciar los trámites de contratación y en el año que viene estaría con la redacción del proyecto, que se haría en unos 18 meses. Puede estar terminado en 2027 (la víspera del centenario de la línea internacional, el 18 de julio de 2028).

¿El presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, llegó a proponer si Adif o España podrían hacer el tramo de 33 kilómetros entre Bedous y Canfranc?

Es una opinión personal del presidente de Nueva Aquitania. Al visitar la parte española, Rousset dijo que le gustaría poder hacerlo en la parte francesa como lo estaba impulsando en la española Adif (los 33 kilómetros de Bedous-Canfranc) ya que no lo hace la SNCF (Sociedad Nacional del Ferrocarril Francés). Legalmente, no hay viabilidad todavía de que eso pueda ser factible. Adif puede trabajar en España y nuestras competencias son hasta el túnel, pero no al otro lado de la frontera.

¿Cómo cree que se podrá resolver la reapertura, con el apoyo de la UE, para acabar esos 33 kilómetros?

En el grupo de trabajo del CEF (Conecting Europe Facility) 2016 (proyectos de renovación y estudios) hay una actividad con la creación de una agrupación técnica de interés económico que gestione la línea. Esto depende de un acuerdo de los gobiernos de España y Francia, de Adif y la Scnf, de Nueva Aquitania y Aragón, para crear esa agrupación.

¿De qué manera se va a conectar el corredor Mediterráneo con la línea Zaragoza-Canfranc-Pau?

Hay previsto en el CEF 2022 incluir un estudio informativo que va a incluir un ramal que conectará Huesca, a través de Tardienta, con la línea que va hacia Lérida y Tarragona. Tiene que sacarlo el Ministerio de Transportes.

¿Qué se pretende con esa unión?

Si este corredor va a ser también de mercancías, no es solo para que vayan a Zaragoza y Plaza, sino que puedan ir también al corredor Mediterráneo, a la zona de Lérida, Tarragona y Barcelona, y luego hacia el sur.

Los del puerto de Valencia están muy interesados en el desarrollo de esta línea…como si volvieran a exportar las naranjas por el paso aragonés.

El puerto de Valencia está interesado con la conexión del corredor Mediterraneo-Cantábrico. Adif propone con sus inversiones fomentar esta autopista ferroviaria, más con el transporte aeroportuario, y en eso estamos trabajando.

También se está proponiendo el desarrollo de la línea de Pamplona con Zaragoza…

El Ministerio está terminando los estudios informativos entre Zaragoza, Castejón y Logroño. Una vez que estén aprobados se redactarán los proyectos de construcción y me consta que se están a punto de aprobar. Lo lleva otra área (de Adifr), pero podemos verlo con un horizonte de 2027 o 2028.

La empresa Alsa nos ha dicho que su proyecto del tren histórico expreso de Sabiñánigo-Canfranc va a estar abierto todo el año.

Ojalá...

¿Qué le parece?

Muy bien, perfecto.

¿Hay empresas muy interesadas en desarrollar esta línea?

Cualquier empresa que esté interesada, Adif les pone a servicio de ellos su infraestructura en buen estado para que cualquier tren pueda utilizarla. Ojalá vengan muchas empresas para hacerla. Alsa tiene un proyecto entre Madrid y El Escorial (los fines de semana), y si aquí hace otro similar (Sabiñánigo-Canfranc o Huesca-Canfranc) que use nuestra líneas nos encanta. Sean 50 kilómetros, 100 o 200.

¿Cómo valora la necesidad de la electrificación de la línea para su puesta en marcha, una vez que Nueva Aquitania lo defiende para la parte francesa?

La legislación y los reglamentos europeos señalan que todas las líneas ferroviarias en servicio tienen que electrificarse para el año 2050 y a poder ser empezar en 2040. Electrificar la línea de Canfranc no es fácil porque para llevar esta energía desde las redes hay que hacer subestaciones y eso tendrá un impacto ambiental. Adif lo está haciendo en otras líneas como el corredor trasversal de Badajoz-Ciudad Real-Manzanares con estudios informativos o la de Sevilla-Granada. Aquí sería un estudio de impacto medioambiental y llevaría su tiempo, pero no está previsto a corto plazo.

El subdirector de proyectos superestructuras de Adif, Jesús Javier Ruiz Casamayor, ante la escuela de Canfranc el sábado. R. J. C.

¿En cuanto tiempo se puede hacer esta electrificación?

Los trámites ambientales no son sencillos. Ahora serían tren diésel o hidrógeno. Hay máquinas con motor diésel más fuertes que las eléctricas, pero al ser contaminación se tienen que cambiar para no contaminar CO2. Si viene de un energía verde bien, pero si sale de una fábrica de carbón…

¿Qué supone llevar la línea Pau-Canfranc-Zaragoza hasta Plaza?

Plaza ha pedido una conexión con la línea de ancho internacional y se le va a dar ese acceso para las mercancías. Eso lo motiva un paso transfronterizo como el de Canfranc. Todo el corredor va a estar en ancho internacional hasta Plaza. El estudio informativo tiene que aprobarse, pero está en una fase muy avanzada, y redactaremos el pliego de condiciones para que se licite este año.

¿Los ciudadanos dejarán de usar los coches para llegar en tren desde Zaragoza a Pau?

Conozco poco la movilidad de la zona, pero es como si ahora se dice ir de Zaragoza a Madrid, ¿en coche o en tren? Depende de si van a hacer turismo o no; de las frecuencias, los horarios y las tarifas. Pero si el tren está, el servicio se podrá ofrecer y si hacen un buen estudio de mercado pueden captar muchos viajeros.

¿Habrá empresas que se entreguen a esta línea?

Creo firmemente en la reapertura de esta línea porque va a ser utilizada tanto por el turismo como por las mercancías.

¿En qué proporción los franceses hablan más del turismo y los aragoneses de las mercancías?

No sé la proporción porque yo me dedico a planificación y los proyectos para que se utilicen los servicios. Lo que debe estar en la infraestructura; y España, Adif, están trabajando para que esté dispuesta.

¿Se reabrirá el tramo Huesca-Canfranc en junio?

No lo sé. Depende de muchos factores.