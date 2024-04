Una zaragozana de viaje sin billete de vuelta: “Vendimos nuestra casa y dejé mi trabajo para viajar por el mundo”

Quién le iba a decir a Silvia Castel, una zaragozana de 36 años del barrio del Actur, que iba a dedicar su vida explorar y conocer todos los países del planeta y que además le iban a pagar por ello, cuando trabajaba en una multinacional hace ahora 4 años.

Esta fotógrafa y blogger de viajes es la fundadora y coordinadora del blog ‘Cualquier destino’, cualquierdestino.com, desde el que cuenta sus experiencias viajando por todo el mundo y desde el que organiza viajes en grupo muy especiales junto a una agencia aragonesa. “La pasión por viajar la llevo en los genes porque mis padres han sido muy viajeros y nos llevaban a todos los sitios a los que iban. De niña ya recorrí países como Colombia, República Dominicana o Egipto, por lo que de adulta no he tenido nunca miedo a descubrir nuevos lugares”, explica.

Silvia estudió FP superior de Administración de Empresas y al terminar se fue a vivir a Valls, un pueblo de Tarragona, por amor -David, su pareja y compañero de aventuras es de esa provincia española-. Ambos encontraron trabajo en la misma empresa -una multinacional sueca-, se compraron piso y se instalaron en la localidad con vistas a quedarse. Viajaban en vacaciones, como casi todo el mundo, y en 2017 Silvia creó el blog de viajes 'Cualquier destino' sin mayor pretensión que la de “tener el recuerdo de nuestras aventuras y revivir esos momentos”, dice la zaragozana.

Un cambio de vida total

Sin darse cuenta, pasó más de una década. “Estuvimos en Valls 12 años. Trabajábamos en una buena empresa, teníamos buenas condiciones laborales y llevábamos una vida muy cómoda. Con 30 años teníamos ya todo hecho: un trabajo estable, contrato fijo, una hipoteca, coche y 30 días de vacaciones al año”, recuerda Castel. Pero Silvia no era feliz. “Notaba que me faltaba algo y no eran hijos, porque tenía claro que no quería tener. En el trabajo no acababa de estar bien y la situación fue empeorando hasta el punto en el que comencé a tener ataques de ansiedad, estuve de baja, con medicación y visitas a una psicóloga. La salud mental empezó a pasarme factura y sabía que el origen estaba en mi puesto laboral”, señala.

Así que en 2019 tomó una drástica decisión. “Hice mis cuentas y vi que tenía dinero ahorrado para sobrevivir una temporada, pedí la baja voluntaria y me fui con una mano delante y otra detrás y sin derecho a paro”, afirma la viajera. Fue entonces cuando decidió hacer de su hobby su trabajo. “Entonces ya tenía una buena comunidad en Internet, así que me hice autónoma y decidí formarme en fotografía y profesionalizar el blog para hacerlo rentable gracias a la publicidad. Creé además una asesoría para gente que va a viajar en la que les ayudaba a planificar y preparar sus salidas”, asevera. Pero un año después “todo se fue al garete por culpa de la pandemia. Se suspendieron los viajes y despidieron a mi pareja de la empresa”, rememora Castel.

La viajera y blogger zaragozana Silvia Castel, creadora de 'Cualquier destino', en Islandia. S.C.

Sin embargo, “no lo vi como un drama, sino como la oportunidad de hacer lo que siempre habíamos querido hacer, que era viajar. Ya no nos ataba absolutamente nada a Valls y esta era la solución que estábamos esperando”, añade. “Vendimos nuestra casa, renunciamos a tener un hogar propio, a la comodidad que habíamos creado durante tantos años y salimos de nuestra zona de confort para irnos de viaje sin billete de vuelta con la mochila a la espalda. Fue una decisión muy difícil”, confiesa la zaragozana.

Todas sus pertenencias, en una mochila

No estaban solos en este cambio de vida. “Siempre hemos tenido el apoyo de nuestras familias y nos fuimos sabiendo que nos podían acoger en sus casas al volver el tiempo que necesitásemos”, asegura. “En abril vendimos la casa y todas nuestras cosas y en mayo ya salíamos de viaje sin billete de vuelta. Pasé de tener un vestidor de 4 metros con un armario entero solo para zapatos a que toda mi ropa cupiese en una mochila de 50 litros”, apunta Castel.

En esa primera aventura iniciática recorrieron Turquía, Uzbequistán, Kirguistán, Dubái, Jordania y Egipto. Fue un viaje de 6 meses tras el que regresaron a España, a casa de sus familias, para salir de nuevo un par de meses más tarde. En cada viaje generaban contenidos para su blog, que iba creciendo cada vez más. Estuvieron yendo y viniendo un par de años en los que recorrieron un gran número de destinos, hasta que les entró de nuevo el gusanillo de tener un lugar propio al que volver.

"Zaragoza es nuestra base de operaciones, pero seguimos viajando durante todo el año"

“Sabíamos que ese lugar tenía que ser Zaragoza y les di poderes a mis padres para que, si veían un piso que nos encajase, lo pudiesen comprar con el dinero que todavía guardábamos de la venta de nuestra casa”. Así fue. “Estando en un viaje en Cuba me llamó mi madre para decirme que esa misma mañana había salido un nuevo piso a la venta que nos encajaba, que fue a visitarlo y que le gustó. Nos envió fotos y vídeos y esa tarde le dijimos que adelante y dio la entrada para comprarlo”, explica. Cuatro meses después volvían a Zaragoza para “convertirla en nuestra base de operaciones, pero seguimos viajando durante todo el año, aunque, ahora sí, con billete de vuelta”, asegura esta viajera.

La viajera y blogger Silvia Castel, creadora de 'Cualquier destino', en la plaza del Pilar, en una de sus paradas en Zaragoza. M.O.

Islandia, próximo destino

Con el tiempo, el blog de viajes ha crecido y su comunidad también. Acumula más de 70.000 seguidores en Instagram y más de 20.000 en Youtube, lo que les ha permitido vivir de su pasión, que complementan con otros ingresos. Silvia organiza viajes en grupos reducidos a los destinos que conoce bien y durante sus viajes de larga duración, aprovechan para trabajar temporalmente en esos lugares.

“El verano pasado estuvimos 4 meses en Islandia en los que, además de explorar el país y generar contenidos para el blog, trabajamos en los baños termales de una pequeña localidad”, informa. Tanto les gustó la experiencia que será de nuevo su próxima aventura. “Nos estamos especializando en este país porque esa especialización nos posiciona mejor y en mayo volveremos a irnos pero esta vez para largo. La idea es estar alrededor de un año y, aprovechando la ocasión, he organizado un viaje de grupo para septiembre a ese lugar”, confirma Castel.

Sobre los gastos que genera llevar una vida como la suya, Silvia confiesa que “para hacer un viaje de estas características hacen falta ahorros. Nosotros no salíamos de fiesta, ni a cenar, y todo lo que podíamos lo guardábamos para viajar. Tienes que hacer sacrificios si quieres tener este estilo de vida, aunque viajes como nosotros, a lo barato y con mochila”, señala. Para el futuro, “mi objetivo es seguir viajando como hasta ahora pero no pienso en años vista porque la vida da muchas vueltas. Mi base seguirá siendo Zaragoza. Es mi lugar al que volver”, concluye.