Azcón reitera que “en Aragón no sobra agua” ante la petición de trasvase del PP catalán

El presidente de la DGA, Jorge Azcón, ha rechazado este lunes la propuesta de trasvase del Ebro planteada por su compañero de partido y candidato a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández. “En Aragón no sobra ni una gota de agua”, ha reiterado a las puertas del Senado, donde participa en la Comisión General de las Comunidades Autónomas para rechazar la ley de amnistía.

“La posición de Aragón está clara, y no es la posición de este presidente, sino la del estatuto, que en su artículo 19.3 habla de que hay que evitar las transferencias de agua”, ha argumentado Azcón. “En Aragón no sobra ni una gota de agua, otro problema distinto es que durante 15 años, Cataluña no ha hecho el trabajo que tenía que hacer, han perdido el tiempo preocupándose de sus embajadas en lugar de la reutilización del agua o de las infraestructuras hidráulicas que eran necesarias”, ha señalado.

Azcón no ha valorado directamente las palabras de Alejandro Fernández, que este fin de semana prometió garantizar el abastecimiento de agua a todos los catalanes mediante transferencias de caudales del Ebro, "de manera especial para los que hoy lo ven gravemente amenazado, como es Barcelona y toda su área metropolitana", si preside la Generalitat. El líder aragonés ha insistido en que el problema radica en que el Gobierno de la comunidad vecina “no ha hecho el trabajo que tenía que hacer”.

El presidente de Aragón tampoco ha analizado la proposición no de ley registrada por el PP en el Congreso, en el que se abre la puerta a los trasvases si utilizar dicho término. Tampoco si los diputados aragoneses de la formación conservadora lo apoyarán el día que se someta a votación. “No lo he leído”, ha zanjado Azcón. El texto reclama un Pacto Nacional del Agua que contemple "todas las alternativas, tanto convencionales como no convencionales, incluyendo aquellas que afectan a más de una cuenca".

Azcón ha coincidido a las puertas del Senado con otros líderes autonómicos que también ha reclamado públicamente los trasvases de agua para hacer frente a la sequía. Entre ellos se encontraban los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, y de Valencia, Carlos Mazón, que hace unas semanas escenificaron una alianza del Levante para reclamar un Pacto Nacional del Agua que incluya la interconexión de las cuencas si es necesario.

Ley de Memoria

El presidente de la DGA también se ha pronunciado sobre la ofensiva del Gobierno central contra Aragón por la derogación de la ley de Memoria Democrática. Azcón ha defendido que mientras el PSOE apela a la "confrontación", el PP busca la "concordia".

"Si por algo se caracterizó la Transición española y la llegada de la democracia a este país fue por la concordia, el acuerdo, la grandeza que tuvieron los que eran diferentes para ponerse de acuerdo y juntarse", ha indicado.

"La instrumentalización que se está haciendo de la memoria intentando imponer un relato oficial lo único que demuestra es que el Partido Socialista, cada vez que tiene problemas, busca en resucitar a Franco, aunque vaya a hacer 50 años que se murió", ha concluido.