Valencia y Murcia sellan una alianza trasvasista y Azcón replica: “El Ebro es una línea roja”

Nuevo choque de intereses entre dirigentes autonómicos del PP. El presidente de Valencia, Carlos Mazón, y el de Murcia, Fernando López Miras, han sellado este jueves una alianza para reclamar de forma conjunta un Pacto Nacional de Agua que apele a la “solidaridad” para garantizar los recursos hídricos en todo el país. En respuesta, su homólogo en Aragón, Jorge Azcón, ha advertido que el trasvase del Ebro es una “línea roja” para la DGA a la hora de negociar con resto de comunidades un plan de esas características.

En vísperas del Día Mundial del Agua, los máximos representantes de Valencia y Murcia han escenificado su unión en la batalla por un recurso “estratégico para el futuro de ambos territorios”. "Necesitamos un Pacto Nacional del Agua basado en la solidaridad, que nos cohesione y que destierre de una vez la lucha política interesada, sesgada y antiespañola que ha contaminado el mensaje del agua durante décadas", ha declarado López Miras.

El presidente murciano discrepa de la opinión de Azcón, que ante la presión interna de su partido y de formaciones como Vox ha defendido en más de una ocasión que “en Aragón no sobra agua”. Para López Miras, en cambio, "hay agua suficiente, habrá agua, y les aseguro que antes o después tendremos un plan común en España para su aprovechamiento, pese a quien pese".

El manifiesto firmado por ambos presidentes reclama al Gobierno central que impulse infraestructuras que garantizan la disponibilidad de agua, como el trasvase Tajo-Segura, así como reforzar las políticas de reutilización y de reducción del consumo.

Por su parte, Mazón ha apostado por una “visión de Estado que nunca debió abandonarse” en la gestión del agua, y ha reprochado la “falta de diálogo” de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. El presidente valenciano ha subrayado su apuesta por la "solidaridad interterritorial y la justicia distributiva" en favor de la “equidad de todos los territorios de España sin privilegios de unos y lamentos de otros”. “La conversación en torno al agua solo puede tener un todo: el rigor, y solo puede tener un fondo: la solidaridad. Y eso vale desde La Mancha hasta Alicante o de Sagunto a Barcelona”, ha remarcado.

El trasvase, “nunca”

Casi a la misma hora, y preguntado por la prensa, Azcón restaba importancia a este frente común en las filas de su partido, pero advertía de que cualquier Pacto del Agua que quiera contar con el apoyo de Aragón deberá excluir el trasvase del Ebro.

"Yo no soy Pedro Sánchez. Si digo que no apoyaremos nunca un trasvase del Ebro desde un Gobierno de Aragón que yo presida, créame, yo digo la verdad", ha remarcado. Además, cree que la Unión Europea no permitiría en la actualidad una conexión entre cuencas de esas características, que además contaría con un rechazo social “muy mayoritario”.

En cualquier caso, el presidente de la DGA ha puesto el foco en la falta de inversiones, y ha recordado que hace unos días el PP suscribió la Declaración de Córdoba, en la que los conservadores reclamaban la ejecución de infraestructuras hidráulicas por valor de 40.000 millones de euros.

“Una parte de esas inversiones tienen que venir a Aragón, porque nuestra comunidad necesita agua”, ha apuntado, pese a reconocer que hay años en los que los embalses "presentan un nivel que no nos preocupa y nos da tranquilidad".