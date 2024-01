Jorge Azcón, en Monegros: "En Aragón no sobra agua para trasvasar"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pisado este lunes un campo de secano situado en Bujaraloz (comarca de Los Monegros), donde la sequía impide el óptimo nacimiento del cereal y amenaza con dejar a cero la cosecha. Al líder del Ejecutivo aragonés, le ha parecido una clara demostración de que "en Aragón no sobra agua" y por lo tanto, carece de sentido que se hable de ningún tipo de trasvase.

Azcón ha acompañado su postura con datos, señalando que la sequía ha reducido al menos un 50% las cosechas en el último año y ha provocado pérdidas de 1.500 millones de euros en Aragón. "El campo aragonés no está para que se le quite ni una sola gota de agua", ha insistido, dejando clara su oposición a la solicitud de trasvase realizada desde Cataluña.

El presidente aragonés ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que se pronuncie sobre esta cuestión, ya que "mucho nos tememos que los aragoneses vayamos a ser los siguientes que tengamos que pagar la debilidad del Gobierno central", frente a sus socios independentistas y en consecuencia, "el siguiente elemento de canje vaya a ser el trasvase del Ebro".

Al ser cuestionado sobre la postura de su compañero de partido y presidente de Murcia, Fernando López Miras, a favor de poder trasferir agua para los cultivos catalanes del Priorato (Tarragona), Azcón ha señalado que con quién desea hablar es con la ministra y portavoz del Gobierno central, la aragonesa Pilar Alegría. "El trasvase solo será posible si el Gobierno central acepta el chantaje de los independentistas" y por ello, más allá de las opiniones de otros presidentes de Comunidades Autónomas, "lo interesante -ha argumentado- es conocer qué opina la portavoz aragonesa del Gobierno de España", ha reiterado.

Sin ayudas directas

A pesar de la pertinaz sequía y de ser un acuerdo incluido en el pacto entre PP y VOX, el Gobierno de Aragón ha descartado este lunes conceder ayudas directas a los agricultores y ganaderos afectados por la falta de agua, tal y como han hecho otras Comunidades, entre ellas, Asturias o Castilla La Mancha y como le exige el PSOE.

En su lugar, la coalición ha optado por aprobar un paquete de 8 millones de euros para subvencionar parte de los créditos a los que pueden aspirar los profesionales del sector primario y de este modo, ver garantizada la continuidad de sus explotaciones, según ha explicado Azcón. El importe multiplica por diez el anterior montante (800.000 euros).

El consejero aragonés de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, ha defendido el cambio de postura, asegurando que la decisión se tomó "en consenso con el sector" y además, era la opción que "mayor efecto multiplicador tenía".

Ahora bien, según ha reconocido, se han encontrado con la "sorpresa" de que el órgano gestor de estas líneas de crédito, Saeca (Sociedad Anónima Estatal de Crédito Agrario), está llevando a cabo una tramitación "extremadamente lenta" y además, ha elevado sus condiciones de acceso, lo que deriva en el rechazo de un gran número de expedientes. Por ello, ante el "grave" problema, "estamos evaluando la posibilidad de abordar algún tipo de ayuda adicional específicamente para los denegados", ha indicado.

Azcón y Samper también han mostrado su "preocupación" por el "retraso" en la llegada de las ayudas directas a los agricultores afectados por la sequía que sí aprobó el Gobierno central. En concreto, se trata de un montante de 357 millones de euros, que se anunció durante el pasado verano. "Ayudas que se dijo que llegarían en octubre y después, en enero, y que aún esperamos", ha señalado Samper.

Durante la visita, han aportado además otros datos que demuestran los estragos de la falta de agua en Aragón, donde ha habido una disminución importante y generalizada en la superficie declarada en la PAC. En concreto, el maíz se ha reducido en un 45% y el arroz, en un 31.

Además, en aquellas tierras que permitían segunda cosecha, el descenso es prácticamente total: 98% en el trigo duro, 70% en el trigo blando y 64% en la cebada de regadío. "Como se puede comprobar in situ, la sequía es totalmente visible. Los más mayores de la zona recuerdan que, a estas alturas de enero, siempre había brotado el cereal de invierno. Es el peor mes de enero de la historia para estos campos", ha lamentado el presidente aragonés, señalando además que su impacto también ha sido muy negativo en la ganadería, especialmente de ovino y caprino con una reducción de la reproducción.

Críticas del PSOE Monegros

Por otro lado, y a través de un comunicado, el grupo del PSOE en la Comarca de los Monegros ha afeado a Jorge Azcón que haya tardado medio año en visitar el territorio, "lo haga sin avisar y solo para criticar al Gobierno central".

El presidente de la Comarca, Pedro Manuel Loscertales, del PSOE, ha mostrado además su sorpresa al haber elegido como tema la sequía. «¿Acaso no se había enterado hasta ahora?», ha dicho. "Si necesita información sobre las gravísimas consecuencias que está teniendo la falta de precipitaciones, no tiene más que pedirla. Como territorio eminentemente agrícola y ganadero, lo vivimos a diario", ha señalado el socialista, aunque "igual esta visita –ha proseguido- se debe a que el señor Azcón no sabe cómo contactar con las instituciones monegrinas, porque no hemos sido avisados. Nos parece una deslealtad institucional muy grave".

Lo que a su juicio tendría que hacer el presidente regional "es dejarse de fotos fabricadas, de visitas fuera de tiempo, y ponerse a trabajar para cumplir con su palabra. En campaña electoral prometió ayudas directas al sector, pero se olvidó de ellas en cuanto pisó el Pignatelli. Está demostrando gran desinterés por lo que ocurre en el territorio que preside, sólo le interesan Madrid y sus intrigas palaciegas".

Para terminar, Pedro Loscertales ha recordado al presidente de Aragón que "el PSOE siempre se ha opuesto al trasvase del Ebro, no puede decir lo mismo su socio de gobierno y el consejero que le acompañaba en la visita, Ángel Samper".