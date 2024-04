El PP de Cataluña reclama un trasvase del Ebro a Barcelona

El trasvase ha irrumpido este domingo en la precampaña de las elecciones catalanas. En contra de la tesis del presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, el candidato el PP en las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, se ha sumado a las voces de su partido que defienden los trasvases.

En este sentido, ha prometido garantizar el abastecimiento de agua a todos los catalanes mediante transferencias de caudales del Ebro, "de manera especial para los que hoy lo ven gravemente amenazado, como es Barcelona y toda su área metropolitana", si preside la Generalitat de Cataluña. El Gobierno de Aragón ha rechazado tajantemente esta posibilidad y ha reiterado que en el Ebro "no sobra agua".

En una visita a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Fernández ha sostenido que son necesarias "infraestructuras de interconexión con el río Ebro" para hacer "extracciones puntuales en momentos de crisis", como las que ha vivido en los últimos meses la Ciudad Condal y su entorno.

Para él, las obras de interconexión que ya existen y que permiten que Tarragona y su área metropolitana y la Costa Dorada "tengan garantizada el agua, porque se hicieron los deberes en los años 80 y 90" deberían extenderse a otras zonas de la comunidad. En este sentido ha hecho suyas las peticiones de los colegios de ingenieros de Cataluña, que defienden que las desaladoras y las políticas de reutilización del agua "son necesarias pero insuficientes".

Fernández ha aprovechado para atacar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que se ha opuesto a las políticas de trasvases en Cataluña. En su opinión, la carestía de agua para que Generalitat y Gobierno "no son capaces de garantizar que abras el grifo y pueda salir agua", por lo que los considera ejecutivos fallidos que deberían dimitir.

Con su posición, Alejandro Fernández se alinea con el PP de Murcia, Andalucía y de la Comunidad valenciana, que han defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de impulsar trasvases para atender sus necesidades hídricas.

De hecho, el pasado 21 de marzo los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, y Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sellaron un acuerdo para reclamar un Pacto Nacional del Agua "basado en la solidaridad", que tuvo una respuesta rápida del jefe del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, que sostuvo "el Ebro es una línea roja".

El PP ya ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para impulsar un Pacto Nacional del Agua que, aunque no utiliza la palabra trasvase, sí defiende "todas las alternativas, tanto convencionales como no convencionales, incluyendo aquellas que afectan a más de una cuenca".

Posición minoritaria

Azcón, que se ha opuesto sin matices a la posibilidad de hacer transferencias de caudales, acentúa por tanto su posición minoritaria en el PP en materia hidráulica. Pero no cede: este domi go, fuentes oficiales del Gobierno PP-Vox han defendido su rechazo "a cualquier trasvase del Ebro fuera de la cuenca hidrográfica".

"En Aragon no sobra agua y hay alternativas más económicas, eficientes y sostenibles para resolver los problemas de déficit hídrico en las cuencas internas de Cataluña", han añadido.