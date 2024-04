La ministra Ribera descarta alterar el plan hidrológico del Ebro y abre la puerta a mejorar las ayudas a Teruel

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá en las Cortes de Aragón para informar del estado de las inversiones en infraestructuras de gestión del agua en la Comunidad. Lo hará a petición del presidente de la DGA, Jorge Azcón, con quien ha mantenido este lunes una reunión de trabajo en Madrid en la que ha reclamado al Gobierno central mayor implicación y avances en este tipo de obras. En este sentido, la también vicepresidenta tercera ha descartado modificar el plan hidrológico del Ebro vigente hasta 2027, aunque sí ha abierto la puerta a mejorar las ayudas al funcionamiento de Teruel, otro de los asuntos tratados en el encuentro.

Azcón solicitó esta reunión hace dos meses, en plena polémica por el posible trasvase del Ebro a Cataluña, y en una situación crítica para los embalses de casi todo el país. Hoy, tras las lluvias de las últimas semanas, esa realidad “ha cambiado radicalmente”, tal y como ha reconocido el presidente de la DGA, que no obstante ha subrayado que su mensaje no ha variado, y va dirigido a la “defensa” de los recursos hídricos de la Comunidad que recoge el Estatuto y la “gestión unitaria” de la cuenca a través de la CHE.

Europa Press Imágenes de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha mantenido una reunión con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la sede del Ministerio. Europa Press

En este sentido, Azcón llegaba a Madrid con la intención de reclamar un mayor agilidad en las obras en marcha así como mejorar la capacidad de regulación de los caudales en la Comunidad, como los del río Gállego, a través de Biscarrués o de alguna otra alternativa, pero también recuperar la treintena de pequeñas actuaciones que se quedaron fuera el actual plan de cuenca 2023-2027.

En este sentido, la ministra ha descartado cualquier modificación del plan vigente, que ha alabado, así como rescatar el proyecto de Biscarrués, tumbado por los tribunales. No obstante, ha emplazado a la DGA a trabajar de cara al siguiente periodo de actuaciones, a partir de 2027, y ha aceptado acudir a las Cortes de Aragón, previa invitación de su presidenta, para comparecer ante la comisión mixta de Seguimiento del Pacto del Agua para informar sobre el avance de las obras.

Además, Azcón ha trasladado a la ministra su rechazo a cualquier intento de trasvase del Ebro, como el que reclaman algunas voces desde Cataluña, aquejada de una severa sequía este año. Ribera ha asegurado que oficialmente “no se ha planteado ni una fragmentación en la gestión del río ni ningún nuevo volumen de agua trasvasable”. En cualquier caso, ha defendido la unidad de cuenca y ha recordado que los caudales del río son un “bien de primera necesidad” para las familias y la industria “pero también ambiental”. “Nuestra intención es seguir rigiéndonos por ese principio y respetar el plan hidrológico vigente”.

Despoblación



Azcón ha estado acompañado por el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, y el de Medio Ambiente, Manuel Blasco, mientras que por parte del Ministerio, además de Ribera, ha estado presentes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el de Reto Demográfico, Paco Boya.

Precisamente la despoblación ha sido uno de los asuntos que han centrado la reunión, y en especial, las ayudas a los costes de funcionamiento de la provincia de Teruel. La delegación aragonesa ha reiterado que su aplicación es insuficiente -según los empresarios, siguen lejos del 20% que permite Europa-, y ha arrancado el compromiso de la ministra de llevar a cabo una evaluación del impacto real que está teniendo.

Tras ese análisis, el paso siguiente sería el de la mejora de los incentivos. “Es un buen momento para hacer una valoración, no solo de cuántas empresas y personas se han visto beneficiadas, si no también sobre propuestas de mejora para que (las ayudas) sean más atractivas, eficientes o lleguen a más gente”, ha explicado Ribera. La ministra, no obstante, ha recordado que este asunto compete a más de un ministerio, en especial al de Seguridad Social, al afectar a las cotizaciones de los contratos indefinidos.

Energías renovables

Por otro lado, el presidente de la DGA y la ministra han abordado el proceso acelerado de implantación de energías renovables en la Comunidad y los retos aún pendientes en la transformación del sistema y en el respeto al territorio. En este sentido, Azcón ha reclamado inversiones para que Red Eléctrica disponga de la infraestructura necesaria para satisfacer las demandas de los futuros proyectos industriales en suelo aragonés, como los centros de datos o la planta de baterías de Stellantis.

Ribera ha coincidido en la necesidad de conciliar la expansión de las renovables con el respeto medioambiental y a los territorios afectados, y en mejorar las instalaciones de Red Eléctrica. Pero no ha ido más allá. Ni compromisos concretos de inversión ni respuesta al planteamiento aragonés de lograr contraprestaciones por ser uno de los mayores productores del país. “Aragon aspira a que haya un retorno, y es importante ese retorno, pero debe plantearse desde el inicio de los diseños de los proyectos”, se ha limitado a apuntar.

Plan Pirineos

Tampoco ha arrancado compromisos Azcón a la ministra sobre uno de sus proyectos estrella, el Plan Pirineos. El presidente de Aragón, que planteó esta iniciativa en campaña de la mano del candidato del PP Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno de España implicación e inversiones vinculadas al medio ambiente, el turismo y la despoblación.

Sin embargo, Ribera se ha referido a las competencias y actuaciones del Ejecutivo central en la zona en materia de depuración y saneamiento o de programas “innovadores” de reto demográfico, y únicamente ha abierto la puerta a colaborar, a través de la red de Parques Nacionales, en la mejora de Ordesa. Tampoco ha concretado nuevas inversiones vinculadas al lindano, otro de los asuntos que Azcón ha puesto encima de la mesa.