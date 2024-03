La comunidad musulmana en Aragón: "Basta de discriminación. El islam es cordura y paz"

La comunidad musulmana ha trasladado este domingo en Zaragoza su rechazo a las declaraciones del vicepresidente de Aragón y líder de Vox en la Comunidad, Alejandro Nolasco, quien el pasado miércoles rompió ante los medios de comunicación un folleto sobre la fiesta del Ramadán publicado por el Ayuntamiento de Huesca, entre duras críticas al islam.

Decenas de personas han participado en una concentración organizada en la plaza de España, en la que se han escuchado distintas voces representado a diferentes colectivos musulmanes. De forma unánime han reclamado "sí a la diversidad" y han rechazado el "racismo" y la "xenofobia" que reflejan las palabras de Nolasco, al que han exigido que pida perdón y que dimita por sus críticas al islam. En concreto, el vicepresidente de la DGA cargó contra la religión islámica, a la que vinculó con el yihadismo, la violencia y el maltrato a las mujeres. También solicitó al Gobierno central la "paralización" de la concesión de la nacionalidad española a las personas procedentes de países islámicos.

Tres mujeres africanas, de Marruecos, Gambia y Senegal, han leído un manifiesto en el que han trasladado que "para entender la realidad, primero hay que entender a las personas". Y han expresado de forma rotunda: "Para entender el islam, uno tiene que ser primero ser humano". "De nada sirven los cargos (en referencia al puesto que ocupa Nolasco en el Ejecutivo autonómico) si no eres un reflejo de la realidad".

La Comisión Islámica de España ha distribuido también durante la concentración un manifiesto en el que defienden sus "creencias y libertades" y muestran su "rechazo enérgico ante cualquier discurso de odio". En el escrito recuerdan el artículo 16 de la Constitución Española, que establece el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto y consideran que las palabras de Nolasco "están cargadas de prejuicios y estereotipos" y "no solo atentan contra los principios de convivencia pacífica y respeto mutuo, sino que también fomentan la discriminación, el odio y el ostracismo hacia la comunidad islámica".

Entre las entidades que han participado en el acto estaba Ilumina Senegal. Idrissa Gueye ha señalado que son muchos los colectivos islámicos y sociales que rechazan los "mensajes de odio" trasladados por Nolasco: "En Aragón no cabe ni racismo ni xenofobia". Para Khadidja Izidi, presidenta de la asociación argelina Emir Abdelkader en España, con sede en la Casa de las Culturas de Zaragoza, ha intervenido ante los asistentes y ha relatado que en sus más de 20 años en la ciudad "ningún partido ha hecho unas declaraciones de este tipo": "Si quiere ganar visibilidad (en alusión a Nolasco), que no utilice la realidad islámica". "Ha insultado de manera directa al islam y a los musulmanes", ha dicho: "Y creo que no sabe diferenciar entre la religión y la cultura". "No vamos a parar hasta que pida perdón. Aprende a respetar".

Entre los asistentes a la concentración convocada en la plaza de España se encontraba el diputado socialista Darío Villagrasa, que ha trasladado su apoyo "a la causa de la interculturalidad y de la convivencia" y ha censurado "la actitud y las declaraciones del vicepresidente Nolasco, que son profundamente xenófobas". El PSOE está estudiando "de manera seria y rigurosa" si las palabras y comportamiento del líder de Vox en Aragón "pueden ser constitutivas de un delito de odio". "Y que todavía hoy el presidente del Gobierno de Aragón no ha censurado", ha añadido. En este sentido, ha adelantado que este lunes presentará una iniciativa de reprobación en las Cortes, sobre la "intolerable actitud" de Nolasco por su "actuación xenófoba la semana pasada".

"Respeto a la diversidad"

Distintas personas han compartido su rechazo en la concentración de este domingo, en la que se ha exhibido una pancarta pidiendo "respeto a la diversidad", y también exigiendo "integridad, cultura de paz y derechos humanos".

"Venimos a trabajar -ha dicho uno de los asistentes- y a enriquecer esta ciudad". Y ha añadido: "Soy musulmán nacido en Zaragoza hace 57 años. Me dedico a educar a los niños. No soy un terrorista ni un yihadista, soy un ser humano que gracias a la Constitución tengo derecho a respetar mi religión y que nadie me lo impida".

En la misma línea se ha manifestado otra persona que ha dicho que, frente al discurso de odio, discriminación y xenofobia, "el islam es cordura, paz y convivencia". A Nolasco le ha pedido que "lea el Corán" para que pueda opinar: "Habla desde la ignorancia". "Basta ya de discriminación, de mezclar el islam con odio, con violencia. Estas declaraciones no ayudan en la convivencia". Un testimonio que ha sido coreado con gritos de "basta" entre los participantes en el acto.

En representación de la comunidad nicaragüense, uno de los asistentes ha señalado: "Somos parte de este pueblo". "No entienden que España ha cambiado, viven estancados en el pasado. Basta ya del odio contra los musulmanes", ha apuntado, al mismo tiempo que ha pedido la dimisión de Nolasco, una reclamación que ha sido apoyada por los participantes.