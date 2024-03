Fin de semana casi récord en pistas, que prevén una alta ocupación en Semana Santa

"Hemos venido primero por el ‘paquetón’ de nieve que ha caído y también por las ofertas de última hora que han salido porque con este viaje terminamos ya la temporada". Son palabras de Roberto Cano y Leonor Herráiz, una pareja de Rivas (Madrid), que han hecho una escapada de cuatro días con su hijo de seis años a Formigal y que este sábado disfrutaron de un día "con mucha nieve, muchas pistas abiertas y un tiempo fenomenal". En el caso de Leonor, no había estado nunca en este rincón del Pirineo aragonés "y me ha encantado, es un sitio precioso", resaltó.

Como ellos, fueron miles los esquiadores que abarrotaron las estaciones de esquí altoaragonesas en una de las jornadas con mayor afluencia de toda la temporada. En Candanchú, de hecho, aseguraron que había sido "el día con más clientes". «Está a tope el fin de semana porque la nieve está espectacular, hace mucho sol y gracias también al festival Snowdaze. Y hoy -por ayer- hemos tenido que cerrar el acceso al parquin en algunos momentos de la mañana porque se había llenado", dijo el director del centro invernal, Álvaro Luna. Además, sus perspectivas son "muy buenas" buenas para estas últimas tres semanas de temporada si la meteorología acompaña. De momento, la ocupación para Semana Santa se prevé "muy alta".

En Candanchú (imagen del sábado), cuentan con 50,5 km y espesores máximos de más de 3 m. Candanchú

Mientras, Astún también hizo un balance más que positivo de la jornada "porque suele ser un fin de semana flojo al estar cerca de Semana Santa pero con la nieve que cayó, el mal tiempo que hizo los dos fines de semana anteriores y la previsión meteorológica tan buena que daban, ha pasado a ser uno de los mejores de la temporada ya que la gente ha podido esquiar poco en una temporada que además es corta", resumió el subdirector general, Andrés Pita. Además, es muy optimista de cara a la recta final "porque tenemos muy buenos espesores y las Semanas Santas que caen tan pronto suelen ser mejores porque no competimos tanto con la playa, aunque habrá que rematarlo".

Imagen de este sábado de la estación de Astún, que tiene 40,5 km abiertos y espesores de 185 a 245 cm. Astún

También Formigal registró una gran afluencia desde primera hora, con ligeras retenciones incluso en el acceso por la A-136. Beatriz Monzó y Beatriz Pascual pasaron el día junto a sus amigas, todas llegadas desde Madrid. "Hemos venido porque está cerca y ha caído buena nevada, aunque otro de los alicientes es Marchica", reconoció la primera. Para la segunda, era su primera experiencia con el esquí. "Me han dado envidia y he venido a ver si también me atrapa esto", dijo.

"Hemos venido por las pistas... y por la fiesta"

Desde Tarragona viajaron Ana Berasategui, Tecla Tortosa, Álex Garrido y Laura Castelló junto a otro grupo de cinco amigos para celebrar dos cumpleaños. "Hemos elegido Formigal porque las pistas están muy bien... y también por la fiesta», reconocieron. Una de ellas ya había estado en la estación y aseguró que "ha sido una temporada bastante justa de nieve, aunque hemos disfrutado de lo poco que ha habido".

Desde la Asociación Turística del Valle de Tena cifran la ocupación de este fin de semana por encima del 90% y para Semana Santa, del 22 al 31, las reservas también sobrepasan ese porcentaje. Por ello, su presidente, Jesús Pellejero, cree que «"va a ser el mejor mes de marzo de los últimos 20 años". "Está claro que gusta mucho el valle y aunque hemos tenido un año complicado, en cuanto aflora la nieve, somos una primera elección para el cliente", agradece.

Y en el valle de Benasque, este fin de semana también han registrado un muy alto nivel de reservas "para las fechas que estamos", remarcó el presidente de la asociación turística, José María Ciria. Las últimas y copiosas nevadas han "reactivado" con fuerza las reservas y, de momento, la Semana Santa "pinta muy bien porque otros años, cuando cae más tarde y la nieve falla, se suele trabajar los tres días más fuertes pero este año creemos que habrá gente toda la semana después de la gran nevada". Además, Ciria valora que la estación de Cerler tiene abierto casi el 80% del dominio "y está en muy buenas condiciones". Con todo, también hace hincapié en que "aunque se arregle la ocupación de esta recta final, ha sido una temporada bastante foja".