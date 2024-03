"Me ha encantado que el Rey hiciera fila como todos en el remonte"

"Me ha parecido muy cercano y me ha encantado que hiciera fila como todos en el remonte". Es la grata impresión que le dejó ayer el rey Felipe a Esther Lacruz, de Huesca, que se encontró con él cuando estaba en la estación de Formigal-Panticosa y le hizo fotos con el móvil durante su recorrido hasta el primer remonte de Sextas. "Sabía que venía, pero no estamos aquí por eso (entre risas). Hemos traído a una hija a esquiar", explicó.

Ya había visto al monarca en persona en alguna ocasión "pero nunca tan cerca". Espera que su presencia sirva de promoción para el sector del esquí del Pirineo aragonés "porque como esto no hay nada en España", resaltó.

También Marina González, de Valladolid, se llevó un recuerdo imborrable de esta jornada con sorpresa "real". "Un amigo de Jaca me ha mandado esta mañana la noticia de que estaba el Rey esquiando en Formigal, pero no me esperaba encontrármelo nada más llegar", reconoció sorprendida. Para ella, "ha sido un placer verle porque me cae muy bien", dijo. Hace poco, Felipe de Borbón visitó Valladolid aunque entonces no le pudo ver allí. "El año pasado estuvimos de viaje en Escocia y un día vimos por la calle a los príncipes. Pero aquí en España aún no había visto a nadie de la familia real", señaló.

También se toparon por sorpresa con el Rey Nacho Boné y Ana Vega, originarios de Zaragoza pero residentes en Pamplona. Tienen una segunda residencia en Biescas y mientras esperaban en la terraza a que sus tres hijos empezaran el cursillo de esquí, se percataron de su presencia. "Es igual que como lo ves en la televisión", dijeron. Y también agradecieron que haya elegido Formigal-Panticosa "porque pudiendo ir a otras estaciones, está muy bien que venga aquí".