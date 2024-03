El rey Felipe VI ya disfruta de las pistas de esquí de Formigal

El rey Felipe VI ya disfruta de la estación de esquí de Formigal-Panticosa, en el Pirineo aragonés. El monarca ha llegado sobre las 10.00 de este sábado para dar inicio a un viaje privado, en el que ha sido acompañado por el presidente ejecutivo del grupo Aramón, Antonio Gericó.

El monarca ha disfrutado de un recorrido privado. Ha accedido a las pistas de Formigal por la zona de Sextas, haciendo cola como el resto de esquiadores para subirse al telesilla de Sallent.

Ha llegado sobre las 10.00 de este sábado acompañado del presidente ejecutivo del grupo Aramón, Antonio Gericó.

Con él tiene previsto recorrer durante el día la estación, que se encuentra en el mejor momento de la temporada con 166 kilómetros esquiables y espesores máximos cercanos a los tres metros. Felipe de Borbón ha accedido a las pistas de Formigal por la zona de Sextas, haciendo cola como el resto de esquiadores para subirse al telesilla de Sallent.

En ese corto trayecto han sido muchos los usuarios del centro invernal que se han percatado de su presencia. Algunos han podido cruzar unas palabras con él y han aprovechado para retratar el momento con sus teléfonos móviles. "Mira, ahí está el Rey", le decía una madre a sus tres hijos pequeños.

Esther Lacruz, de Huesca, se ha llevado una buena colección de fotos del Monarca con su móvil. "Sabía que venía, pero no estamos aquí por eso (entre risas). Hemos traído a una hija a esquiar", ha explicado. Ya había visto a Felipe VI en persona en alguna ocasión "pero nunca tan cerca". Y se ha llevado una grata impresión: "Me ha parecido muy cercano y me ha encantado que hiciera cola como todos en el remonte". Además, espera que su presencia sirva de promoción para el sector del esquí del Pirineo aragonés "porque como esto lo hay nada en España".

También Marina González, de Valladolid, se lleva un recuerdo imborrable. "Un amigo de Jaca me ha mandado esta mañana la noticia de que estaba el Rey esquiando en Formigal, pero no me esperaba encontrármelo nada más llegar", ha reconocido sorprendida. Para ella, "ha sido un placer verle porque me cae muy bien", ha dicho. Y es que hace poco Don Felipe visitó Valladolid pero ella no le pudo ver allí. "Me hacía gracia que el año pasado estuvimos de viaje en Escocia y un día vimos por la calle a los príncipes. Pero aquí en España aun no había visto a nadie de la familia real", ha explicado.

Está previsto, además, que el Rey descanse para comer en uno de los restaurantes en altura de la estación de Formigal.

Felipe VI ha compartido con miles de esquiadores el mejor fin de semana de la temporada, ya que la estación abrirá 166 km con espesores de entre 75 y 230 centímetros. Mientras, Astún-Candanchú ofrece 98 km con espesores de entre 120 y 310. Y Cerler pone a disposición de sus clientes otros 62 km con entre 70 y 115 cm de espesor. Todas estas condiciones han permitido que haya una gran afluencia gracias a la calidad y cantidad de nieve que han dejado las últimas borrascas.