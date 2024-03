Educación abre un aula más de 1º de ESO en el instituto Miguel Catalán de Zaragoza para los alumnos que se quedaron sin plaza

El instituto Miguel Catalán de Zaragoza, uno de los más solicitados en la capital aragonesa y situado en el entorno de la Romareda, tendrá finalmente una séptima aula de 1º de la ESO que permitirá que estudien en el centro los 32 estudiantes que se quedaron sin plaza en el proceso de adscripción. La medida ha sido adoptada 'in extremis' por el Departamento de Educación cuando ya se había baremado, puesto que acumulaba 196 solicitudes correspondientes a plazas ordinarias y 10 para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (Acneaes), por lo que no tenían cabida 31 de las primeras y una de la segunda.

Educación justifica que estos 32 alumnos que provienen de la adscripción al Miguel Catalán de sus respectivos colegios de Primaria han elegido cursar sus estudios en el programa de bilingüismo en alemán y que este es el centro "más adecuado" al contar con este programa. A ello añade que la voluntad del Departamento, que dirige Claudia Pérez Forniés, es "respetar en la medida de lo posible las decisiones educativas de las familias".

El Miguel Catalán es uno de los institutos que más suele ir a sorteo año tras año. La medida ha causado sorpresa en la asociación de madres y padres (ampa) del centro. "El proceso ha sido muy poco trasparente, sin ningún tipo de argumento válido para tomar esta decisión porque ya se había baremado. Inicialmente Educación había asignado seis vías y de un día para otro se ha abierto la séptima", señala el presidente del colectivo, Alberto Álvarez.

Ante esta situación, desde la ampa demandan ahora al Gobierno aragonés recursos materiales y humanos para atender a este incremento de estudiantado. Las instalaciones están saturadas, explican las familias, con más de 800 alumnos en Educación Secundaria Obligatoria (tiene 7 clases por curso en 1º, 2º y 3º y 6 vías en 4º). Superan los 1.200 estudiantes si se suma la etapa de Bachillerato y la Formación Profesional (FP). "El año pasado ya se tuvo que habilitar el aula específica para música como clase para un 1º de la ESO y habrá que acondicionar otro espacio para el próximo septiembre", apunta Álvarez. La preocupación es que se mantenga la calidad del proyecto educativo que se imparte.

Otras fuentes consultadas señalan que el Miguel Catalán no es la única opción existente en la misma zona para el programa del bilingüismo de alemán, que también se imparte en el instituto Goya. Por su parte, Nieves Burón, gerente de Fapar (federación de familias de la escuela pública), ha señalado que no tienen información oficial sobre esta decisión de Educación. "La comisión de escolarización de secundaria no se ha reunido ni tampoco se nos han facilitado, a pesar de haberlo solicitado, datos sobre la oferta de plazas y el resultado del proceso", ha lamentado.

Cuatro institutos de Aragón tuvieron que baremar después de haber recibido más solicitudes de las plazas que ofertaban en 1º de la ESO. En Zaragoza, además del Miguel Catalán también se encontraba en esta situación La Azucarera, que ya prácticamente es un habitual en los sorteos de cada curso. A ellos se une el Pedro Cerrada, de Utebo; y el Santa Emerenciana, de Teruel. Fuentes de Educación confirman que en La Azucarera no va a haber novedades.