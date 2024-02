Estos son los institutos de Aragón que tienen más solicitudes que plazas para 2024-2025

Un total de cuatro institutos de Aragón tendrán que baremar después de haber recibido más solicitudes de las plazas que ofertaban en 1º de la ESO. Según los datos facilitados por el Departamento de Educación, se encuentran en este punto dos centros de Zaragoza: La Azucarera y Miguel Catalán. A ellos se une el Pedro Cerrada, de Utebo; y el Santa Emerenciana, de Teruel. Siguiendo la tónica de otros años, tras el proceso de adscripción de los alumnos que terminarán en junio 6º de Primaria, no es necesario baremar en ninguno de la provincia de Huesca.

El Miguel Catalán, que el año pasado ya tuvo que ir a sorteo, es el que ha tenido el mayor número de interesados. Acumula para la matrícula del próximo curso 196 solicitudes correspondientes a plazas ordinarias y 10 para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (Acneaes), por lo que se quedarán fuera 31 de las primeras y una de la segunda.

También vuelve a repetir en esta situación La Azucarera, que ya prácticamente es un habitual en los sorteos de cada curso. En esta ocasión ha recibido 143 solicitudes ordinarias, que provocarán que 21 escolares se queden fuera. Además, otros tres alumnos Acneas tampoco lograrán plaza tras haber 16 interesados en este centro zaragozano.

En el Pedro Cerrada, con 136 solicitudes ordinarias, otros 21 estudiantes tendrán que acabar matriculándose en otro centro, como lo harán cuatro de los 12 que habían pedido una plaza Acneae. Es el único de los tres de la provincia de Zaragoza que el año pasado no tuvo que ir a sorteo, no obstante, esta no es la primera vez que el interés despertado en las familias de Utebo provoca que algunos alumnos se queden fuera.

El Santa Emerenciana de Teruel mantiene su tendencia al tener más interesados que plazas en 1º de la ESO. En este caso, solo se quedarán fuera tres escolares de los 58 que han pedido matricularse en este instituto (52 ordinarios y 6 Acneaes). Además, en 3º de la ESO, las seis solicitudes que han llegado desde el CRA Maestrazgo-Gúdar tendrán que matricularse en su segunda opción, que es el Segundo de Chomón.

El proceso para conseguir plaza en institutos de Zaragoza y Teruel

Una vez conocido los institutos que han tenido más solicitudes que plazas, las familias tienen hasta el próximo martes, 20 de febrero, para entregar la documentación necesaria en el centro de origen. Tras este plazo, el lunes siguiente, 26 de febrero, se publicarán los listados de solicitudes baremadas. Será a partir de las 14.00 y se hará en la página web del Departamento de Educación.

Durante los dos días siguientes, 27 y 28 de febrero, se presentarán reclamaciones contra esta listas ya baremadas. Estos escritos se entregarán en el centro de origen y se adjuntará la documentación referida a los criterios alegados.

Finalmente, el día 29 se hará una adjudicación aleatoria de número para el sorteo público que dirimirá posibles empates. A partir de las 10.00 se podrá consultar el número asignado. El 1 de marzo se publicarán las listas provisionales de admitidos y no admitidos, a las que habrá un nuevo periodo de alegaciones (6 y 7 de marzo. Las definitivas se publicarán el día 11 a partir de las 12.00.