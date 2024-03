Aragón acusa a Sánchez de "privilegiar" a sus socios independentistas con las balanzas fiscales

“Es una patada en el tablero del principio de solidaridad de las comunidades autónomas”. Así ha recibido este miércoles el Gobierno de Aragón la decisión del Ministerio de Hacienda de hacer públicos los datos en bruto de las balanzas fiscales.

Para la vicepresidenta, Mar Vaquero, el movimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez es “un ejercicio de deslealtad” y “una irresponsabilidad” pensada exclusivamente en “privilegiar a sus socios”, en referencia a los partidos independentistas catalanes, que consideran que su comunidad aporta al sistema más de lo que recibe. Es más, ha rechazado “colaborar” con el Ministerio y utilizar los datos para sus propios cálculos de financiación.

La información, publicada por el Instituto de Estudios Fiscales, se conoció el martes. Sitúa a Madrid como el mayor contribuyente al sistema, con un saldo negativo de 5.177 millones de euros, junto a las Islas Balares (-489,3 millones). Cataluña queda en situación de equilibrio (146 millones, un 0,9%), mientras que Aragón tiene un saldo positivo de 590 millones (3,6%). Andalucía, con un saldo positivo de 6.239 millones de euros, sería la comunidad que más recibe del sistema.

Aragón sale mal parada si se analizan las inversiones del Estado de las principales entidades públicas (Adif, Renfe,,,). Con 69 millones de euros (un 1,6% del total), es la sexta comunidad por la cola, incluidas Ceuta y Melilla, que son las dos últimas. Madrid y Cataluña encabezanb la lista, con 866 y 515 millones, respectivamente.

La publicación de las balanzas fiscales es una reivindicación clásica del nacionalismo y el independentismo catalán, que reclama además la gestión de la recaudación del 100% de los tributos que se recaudan en Cataluña, tal y como se incluyó en el pacto de investidura del PSOE.

De hecho, el primero en aplaudir la publicación de los datos fue el líder de Junts, Carles Puigdemont. “Los expertos podrán disponer de un material esencial para abordar el debate sobre la soberanía fiscal de Cataluña, y las conclusiones se basarán en datos que todo el mundo podrá comprobar”, escribió en la red social X.

No obstante, son datos en bruto, que no tienen en cuenta los principios correctores del sistema de financiación, que en el caso de Aragón serían la despoblación, el envejecimiento o la dispersión. “No existe un método objetivo para calcular la repercusión que puede tener en materia de financiación de las comunidades autónomas”, dijo Vaquero, que ha advertido que estas balanzas no se publicaban desde hace 10 años.

Para Mar Vaquero, “si hay algo que busca el Gobierno de España en estos momentos es beneficiar a sus socios”. “Es una exigencia de Junts en contra de los intereses del resto de los españoles. La ministra de Hacienda se ha olvidado del interés general”, ha declarado.

La vicepresidenta ha lamentado “la ruptura del principio de igualdad en el que está empeñado el Gobierno de España”. “Hay una intención clara por parte del Gobierno de España de tratar de enfrentar a las comunidades autónomas, de seguir fracturando y de erosionar más los principios constitucionales y democráticos”, ha dicho.

"No vamos a colaborar"

En este contexto, el Ejecutivo autonómico considera que la publicación de las balanzas complicará el proceso de negociación de la financiación autonómica. “El Gobierno de Aragón no va a colaborar con el de España en ese ánimo de confrontar con el resto de españoles.”, ha dicho Vaquero.

Esto pasa por situar el debate no en las balanzas fiscales, sino en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que están representadas todas las comunidades autónomas. “"Nosotros vamos a seguir reivindicando una financiación adecuada a las necesidades de Aragón para garantizar como hemos hecho y dicho unos servicios públicos que nos coloquen en una situación de equidad", ha apuntado.

“No estamos de acuerdo en llegar a acuerdos bilaterales de financiación autonómica, que es otra patada en el tablero que ha hecho el Gobierno de España con Cataluña. Creemos que la financiación autonómica merece de acuerdos multilaterales, que tengan en cuenta los criterios de solidaridad entre los territorios”, ha dicho.