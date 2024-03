Azcón pide un informe para saber si se puede reclamar el dinero de las mascarillas defectuosas

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes que acaba de encargar un informe jurídico que determine la posibilidad de recuperar el dinero de las mascarillas defectuosas adquiridas en 2020, en lo más duro de la pandemia, a una empresa holandesa. “Yo creo que estamos en plazo para poder reclamar ese dinero de los aragoneses que se pagó en mascarillas”, ha dicho.

Se refería a las mascarillas que con una supuesta certificación FFP2 adquirió el Gobierno de Aragón, entonces gobernado por el socialista Javier Lambán, y que resultaron no tener ese nivel de protección. Según Azcón, los abogados determinarán ahora cómo se puede reclamar el dinero y “si hay responsabilidades, cómo se deben dirimir”.

La empresa en cuestión era Escrown Trust Europe Foundation y envió a Zaragoza 10.000 mascarillas defectuosas, que tenían un precio de 41.500 euros, que una vez deducidos 16.118 que quedaron pendientes de pago hacían un montante de 25.382. Además, la empresa suministró otras 70.000 mascarillas quirúrgicas y un millón de guantes de vinilo que sí cumplieron los estándares de calidad.

La Cámara de Cuentas detectó irregularidades, por no haberse aceptado el gasto sin la correspondiente factura, y el propio Ejecutivo autonómico, en un requerimiento enviado solo cuatro meses después de la adquisición, asumió que la empresa "simuló un certificado inexistente" que "falseaba" la naturaleza del proyecto y su efectividad.

Es más, el escrito llegaba a decir que "estaba por encima del precio de mercado, aprovechando las circunstancias concurrentes derivadas de la pandemia de la covid-19". Según la DGA, o al menos así se explicitaba en el documento, "resulta evidente que ha habido un abuso".

“Lo lógico es que si el dinero de esas mascarillas también aquí en Aragón se pagó y las mascarillas no llegaron el dinero se reclame”, ha afirmado Azcón. Estas palabras han suscitado críticas del PSOE, dado que las mascarillas sí que llegaron, aunque 10.000 de ellas no alcanzaban el nivel de protección acordado y no se pudieron distribuir. La propia Cámara de Cuentas confirmó que el material sanitario pasó los controles de la aduana.

“Me encantaría saber por qué no reclamaron el dinero”, ha lamentado Azcón, que ha recordado el requerimiento que envió el Gobierno en agosto de 2020. En ese requerimiento se anunciaban “acciones” en el plazo de 15 días si no se llegaba a una solución que pasaba inexcusablemente por la devolución del dinero. "Deberían explicar por qué no hicieron lo que era de justicia", ha concluido.