El PP denuncia el 'caso Koldo' ante la Fiscalía europea y la Oficina europea de lucha contra el fraude

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado este lunes que registrarán formalmente este lunes una denuncia ante la Fiscalía Europea y ante la Oficina Europea de lucha contra el fraude por el llamado caso Koldo para que se investigue si ha habido un presunto uso fraudulento de fondos europeos. Tras asegurar que también pondrán "en cocimiento de las autoridades judiciales todo aquello que vayan recabando", ha criticado que la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez sea el "silencio, la opacidad y el contraataque".

"Estamos ante una política única y exclusivamente de autodefensa en vez de de asunción de responsabilidades. Cada información que aparece del sumario lo que revela es que hay más cargos socialistas que están implicados en toda esta trama y que esto acaba de empezar", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP.

Gamarra ha resaltado que están al "inicio" de este caso de presunto fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia y ha subrayado que "no eran cuatro pillos" sino "algo estructural dentro del Gobierno de Pedro Sánchez" que tiene "gran profundidad".

Por eso, la secretaria general del PP ha recordado que el PP impulsará esta semana en el Senado la creación de una comisión de investigación en esa Cámara para que "se llegue hasta el final". Y ahí, ha proseguido, ahí no habrá "maniobra de opacidad ni de obstaculización que pueda parar" la investigación sobre lo ocurrido.

A renglón seguido, Gamarra ha confirmado que han registrado este lunes la denuncia ante la Fiscalía Europea que avanzaron la semana pasada, así como una denuncia ante la Oficina Europea de lucha contra el fraude. "Sin duda alguna es necesario llegar hasta el final y el Partido Popular lo va a hacer y lo va a hacer", ha enfatizado, para añadir que presentarán todos los documentos que dispone el partido que afectan a los exgobiernos socialistas en Canarias, Baleares y los Ministerios afectados.

Así, ha indicado que su partido dará trasladado a esos órganos europeos de "los contratos que fueron el inicio de esta denuncia" y lo acompañarán de "todos aquellos contratos que se van conociendo y que han sido financiados o confinanciados con fondos públicos" y que, a su juicio, "deben ser conocidos en instancias europeas para que puedan llevar a cabo esa investigación que es necesaria".

La secretaria general del PP ha insistido en que su partido ya dijo que llegaría "hasta el final" y hoy vuelven a "ratificar ese compromiso con los españoles de llegar hasta el final" pese a la "opacidad" y "falta de respuestas" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Gamarra ha criticado que el PSOE opte por un "cierre de filas" basado en la "autodefensa", sin asumir "ninguna responsabilidad" y dejando sin respuesta a "muchísimas preguntas". "La sociedad española tiene derecho a saber qué ha pasado con toda esta trama", ha aseverado.

Así, ha dicho que, aunque el "epicentro" es el Ministerio de Fomento, ahí está "solo la punta del iceberg" porque van conociendo datos que "afectan al corazón del Gobierno socialista", con personas que estaban en el "círculo de confianza" de Pedro Sánchez.

Gamarra ha reiterado que deben asumirse responsabilidades y ha subrayado que ahí está "afectado" el presidente del Gobierno, al que ha acusado de no responder sobre este caso. Sin embargo, ha recalcado que este miércoles deberá dar cuenta de este asunto en las sesiones de control al Gobierno tanto en el Congreso como en el Senado.

Gamarra ha confirmado que el Grupo Popular también pedirá cuentas a otros ministros, como a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien, a su juicio, debe aclarar por qué "no acudió a la Justicia si ha admitido que su Ministerio conocía irregularidades contables en la empresa de la trama" como se ha publicado en prensa.

De la misma manera, ha dicho que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, sigue "sin contestar las preguntas claves", como quién "le recomendó contratar con la empresa de la trama". Así, le ha pedido que aclare si "fue a ella a quién se llamó o si fue a alguien de su equipo".

En el caso del ministro de Transportes, Oscar Puente, Gamarra ha criticado que "siga manteniendo dentro del Ministerio a altos cargos implicados en la trama". "No hablamos de la trama del pasado socialista sino de la trama del presente en el Ministerio de Fomento", ha apostillado.

Por eso, ha reclamado explicaciones a Puente por "los altos cargos a los que sigue manteniendo en sus puestos dentro del ministerio" cuando "se ha constatado que hasta fechas muy recientes han estado manteniendo encuentros y conversaciones con los cabecillas de la trama".

Asimismo, ha pedido a Puente que explique qué ha conocido en los últimos días para que uno de sus cargos hay sido cesado, en alusión, al secretario general de Puertos, Álvaro Sánchez Manzanares. A su entender, los españoles "tienen derecho a conocer" qué datos ha sabido.

Además, ha indicado que "hay muchas preguntas sin responder por parte del ministro del Interior", Fernando Grande Marlaska, al que ha pedido precisar si conocía "las investigaciones que se llevaban a cabo", "desde cuándo" y "si tienen algo que ver en los chivatazos que pusieron sobre alerta a aquellos que han sido detenidos y que están implicados en la tragedia".

Además, el PP ha reclamado explicaciones a Interior tras las informaciones publicadas por 'The Objetive' sobre la desaparición de móviles del caso Mediador -bautizado por el PP como caso del Tito Berni- de una caja fuerte de la Policía y le ha emplazado además a Marlaska a abrir "una investigación interna sobre lo que ha podido ocurrir".

En cuanto al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Víctor Ángel Torres, Gamarra ha asegurado que debe contestar por qué "rectificó contratos para pedir fondos europeos" y "si va a dimitir por estar investigado por la Fiscalía Europea por malversación".

Gamarra pide una investigación a la ministra de Sanidad

Gamarra ha echado en cara a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, que se haya dedicado "durante mucho tiempo a dar lecciones a todos sobre gestión sanitaria" mientras "hoy calla" cuando "también tiene que asumir responsabilidades", "responder preguntas" y decir "qué sabe".

Es más, ha solicitado a García la apertura de "manera inmediata una investigación interna" para saber qué ha pasado, dado que, según ha dicho, no hablan solo de contratos con otros ministerios sino de un "macrocontrato en el que también participó la empresa de la trama".

En cuanto al exministro de Sanidad y actual líder del PSC en Cataluña, Salvador Illa, ha indicado que debe dar respuestas sobre la participación en el "megacontrato que él impulsó de la empresa de la trama". "¿Quién se la recomendó? ¿Por qué lo incluyeron? ¿Por qué no fiscalizaron a esa empresa? ¿Cómo es posible que una empresa que no tenía actividad en ese ámbito pudiera participar de un contrato de estas características?", ha preguntado Gamarra.

Después de las declaraciones de Koldo García, exasesor del exministro José Luís Abalos defendiendo su inocencia, Gamarra ha puesto el foco en las explicaciones que deben ofrecer los ministros de Sánchez y no Koldo García, que "ha hablado con muchos ministros" y "muchos políticos".

"Todavía no he escuchado a ninguno que haya reconocido que habló con él. Y, por tanto, a mí no me interesa lo que diga él Me interesa que confirmen y contesten a las preguntas los ministros, que son quienes están señalados y quienes tienen que contestar", ha abundado.