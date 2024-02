Aumentan casi un 50% las agresiones a sanitarios en Aragón al registrarse 722 en 2023

Las agresiones al personal sanitario de Aragón siguen la tendencia ascendente y suman otro año más de incrementos. En 2023 se produjeron, según los últimos datos trasladados por el Departamento de Sanidad, hasta 722, un 49,17% más que el año anterior. Es decir, prácticamente dos profesionales al día sufren una agresión física o verbal en los centros de salud y hospitales de la Comunidad. Ante estas preocupantes cifras, el Salud ha trasladado este jueves a los sindicatos las medidas de seguridad que se van a poner en marcha.

Entre ellas destaca la contratación de más personal de seguridad, la extensión del botón del pánico o la formación en técnicas de abordaje frente a conductas violentas y control de las agresiones verbales. Por ejemplo, siete centros de salud de la provincia de Huesca verán incrementado el servicio de vigilancia. También ocurrirá así en otros cuatro de Teruel y otros dos de Zaragoza. Y se incorporará esta medida en aquellos centros de salud urbanos y que ofrezcan atención continuada de la capital aragonesa que hasta ahora no contaban con ella.

El Salud elabora desde hace cuatro años un mapa de riesgo en atención primaria, uno de los asuntos que se abordan en la reunión. Este año se han detectado entre 17 y 19 centros con una alta tasa de incidencia, con más de cinco agresiones, donde sobre todo se van a dirigir las actuaciones.

La mayoría de las 722 agresiones comunicadas fueron verbales (65,17%) y hasta un 3,78% de ellas se produjeron por vía telefónica, tanto en los puntos de admisión e información como en consultas. Por su parte, las agresiones físicas ascendieron a 256, un 31% más que en 2022, y representan el 37,06% de los casos. Hasta 20 de los profesionales agredidos tuvieron que cogerse la baja.

Cerca de un 63% de las agresiones se produjeron en los hospitales de la Comunidad, mientras que el resto fueron en centros de salud o extrahospitalarios. Más allá de las consultas y los hospitales es en salud mental donde se producen más situaciones de violencia. Y son principalmente los propios pacientes los agresores (78,91%), aunque en un 21% de los casos fueron sus familiares. En 122 ocasiones eran reincidentes.

Del total de agredidos, 10 han solicitado defensa jurídica, que se lleva a través de los servicios del Departamento, aunque muchos acuden a los colegios profesionales o lo llevan a cabo por su cuenta, indican desde el Salud.

María Antonia Contreras García, jefa de servicio de Prevención del Servicio Aragonés de Salud, ha explicado este jueves que la mayoría de los actos violentos fueron dirigidos contra mujeres (635) frente a 87 que atacaron a hombres. La plantilla del Salud, formada por 27.122 trabajadores, está compuesta por 21.727 mujeres y 5.523 hombres.

Según ha indicado, hay que hacer hincapié en el número de agresiones en los profesionales que están trabajando en Salud Mental y en Psiquiatría. El 50% de las personas que han causado baja por este motivo, ha dicho Contreras, ha sido en el ámbito del tratamiento de personas con deterioro cognitivo, con discapacidad o pacientes psiquiátricos.

En este último año, ha apuntado la jefa de servicio de Prevención, se ha apreciado una subida en la notificación de las agresiones a los servicios de Prevención de Riesgos Laborales, cumpliéndose el objetivo de que "todos estos hechos se comuniquen". No obstante, ha asegurado, se sigue trabajando en visibilizar estas actuaciones con el objetivo de lograr "erradicarlas". "Todo lo que no se comunica no se visualiza", ha indicado.

En este sentido, han explicado que se han puesto en marcha medidas de sensibilización, capacitación y desarrollo de habilidades como, por ejemplo, la formación de mandos intermedios o delegados de prevención.