La Guardia Civil detiene a cuatro personas que amenazaron a dos sanitarias de Casetas

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de las amenazas, insultos e intento de agresión que sufrió personal sanitario en el centro de salud de Casetas el domingo 19 de noviembre, durante la asistencia que estaban realizando a una de las arrestadas.

Como adelantó HERALDO, una médico de guardia y una enfermera del centro de salud de Casetas presentaron una denuncia porque una paciente, su compañera y su familia las amenazaron de muerte e intentaron agredirlas físicamente, lo que pudo impedir un vigilante de seguridad. Estas sanitarias ya sufrieron un episodio similar el pasado mes de marzo con otras personas de la misma etnia.

Los hechos ocurrieron sobre las 12.45 cuando dos mujeres fueron recibidas por la enfermera, que le hizo a una de ellas el triaje y una primera valoración, como protocolo. Al ver que no era ninguna urgencia se demoró en unos minutos su atención. Pero ellas recriminaron la actuación de la enfermera y la doctora con frases como: “Vaya servicio de urgencias”, “Se va a morir porque no la atiende” o “Les pagan y están de risas”.

Reclamaba algún medicamento

Una vez dentro de la consulta, el diagnóstico realizado por la médico no resultó del agrado de las dos mujeres quienes exigían que se le administrase algún medicamento que calmase las dolencias que padecía. En el transcurso de esta asistencia la acompañante salió fuera del centro para recoger un documento que habían olvidado en el vehículo y al acceder de nuevo a la consulta lo hizo con un niño en brazos, irrumpieron al mismo tiempo dos varones en la sala para pedir explicaciones de lo que ocurría.

Al explicar de nuevo la facultativo su diagnóstico comenzaron los insultos y amenazas por parte de estas cuatro personas, golpeando incluso la mesa para exigir que se le administrase alguna medicación. En un momento dado, la acompañante que portaba al niño en brazos intentó agredir a la médico pero la agresión fue evitada por el vigilante de seguridad del centro.

En el transcurso de estos hechos y ante la situación que se estaba produciendo, personal sanitario del centro alertó a la Guardia Civil para que se personase en el lugar, lo que motivó que estas personas abandonaran las instalaciones y se marchasen en un turismo, cuya matrícula anotó el vigilante y minutos después aportó a los agentes que se personaron en el centro de salud.

La investigación, llevada a cabo por efectivos de seguridad ciudadana y de Policía Judicial de la Guardia Civil de Casetas, permitió obtener la identidad de los presuntos autores, tratándose de dos mujeres y dos hombres, miembros de la misma familia y residentes en las localidades de Zaragoza y Boquiñeni.

Dos de ellos fueron localizados y detenidos la mañana del 30 de noviembre y los otros dos en la tarde de este lunes, 4 de diciembre. A todos ellos se les imputa presunto delito de atentado a funcionario público en el ejercicio de sus funciones y tentativa de agresión física,

Denuncia ante el juzgado

El abogado de la doctora y la enfermera, Jorge Piedrafita, señaló que “este lamentable incidente coincide con los sufridos en el mes de marzo en el mismo centro sanitario” sufrido por varias de las mismas sanitarias cuyas diligencias se siguen en el Juzgado de Instrucción Nº5 de Zaragoza. Ante este caso han recurrido la denegación de diligencias de instrucción esenciales como el reconocimiento forense presencial y el pase a delito leve de unos hechos que revisten gravedad y constituyen delitos de amenaza de muerte e intento de atentado al personal sanitario.

Asimismo, Piedrafita incide en que “este centro de salud no cuenta con personal de seguridad las 24 horas (únicamente de 8.00 a 20.00) y está prevista su retirada al inicio del 2024, y en muchas ocasiones no existe personal sanitario suficiente para garantizar la prestación asistencial y que no se encuentren solas e indefensas las personas que la prestan”.