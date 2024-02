Neurotecnología para detectar precozmente el deterioro cognitivo desde casa

"Cada día tengo peor la cabeza, ayer le eché sal al café y, a veces, no me salen las cuentas". Personas con estas preocupaciones llegan a diario a las consultas y no resulta sencillo determinar si se debe o no a un deterioro cognitivo. Acaban de comenzar en Aragón tres estudios de investigación clínica que se apoyan en innovadoras neurotecnologías digitales para la identificación temprana y la exploración de posibles tratamientos del deterioro cognitivo leve y su transición hacia la demencia o el alzhéimer.

Durante este año y el próximo, alrededor de 750 personas mayores tomarán parte en estos ensayos y harán uso de un sencillo kit de registro de la señal cerebral que consiste en una banda de tela, dotada de sensores, que se ajusta sobre la frente y puede usarse en casa. En colaboración con la empresa zaragozana de investigación en neurotecnología Bitbrain, ‘spin-off’ de la Universidad de Zaragoza, los proyectos Hogar, Esperanza y Nana se lideran desde el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón e involucran a los hospitales Miguel Servet, Clínico Universitario Lozano Blesa, Provincial y Royo Villanova. Financian el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Gobierno de Aragón.

Diagnosticar y predecir

Un primer grupo de una decena de pacientes ha superado ya con éxito la fase de pilotaje del proyecto Hogar, cuyo objetivo es comprobar que estas bandas de uso domiciliario sirven para evaluar la función cognitiva en personas mayores, así como para detectar y predecir el deterioro cognitivo. Desde atención primaria, Rosa Magallón coordina este ensayo y considera que "lo verdaderamente novedoso sería, si todo sale bien, como esperamos, poder llegar a aplicar este instrumento, que se pueden poner los pacientes cómodamente en su casa, al sistema de salud". Esta ayuda al médico tendría "un valor incalculable, al ayudar a distinguir de forma más precoz que actualmente cuándo una persona que viene a consulta con sensación subjetiva de pérdida de memoria es un caso de inicio de deterioro cognitivo real o se debe a que está deprimida o a que tiene problemas psicosociales ocultos que también hay que detectar".

La innovación reside en que "son tecnologías que entran en la vida de la gente", destaca Javier Mínguez, profesor de Unizar y director científico de Bitbrain. Están viendo que "personas mayores, en algunos casos con deterioro cognitivo, no solo saben usarlo en casa, sino que también la actividad cerebral registrada es de calidad médica y la inteligencia artificial puede trabajar con esos datos".

Se buscan 500 participantes

Para que la inteligencia artificial pueda sacar conclusiones se necesita alcanzar los 500 participantes en el proyecto Hogar. Para ello, se buscan personas mayores de 60 años, con diversos perfiles: sanas, con sensación de pérdida de memoria, con deterioro cognitivo leve y con alzhéimer leve. Quienes estén interesados pueden optar a entrar en el proyecto dirigiéndose a estudios@bitbrain.com o contactando por teléfono y whatsapp al 623964409 (de lunes a jueves de 10.00 a 17.00).

El kit Hogar diseñado por Bitbrain está compuesto por una neurobanda de registro de la actividad cerebral para el día y otra para la noche, así como una tablet con la que seguir las instrucciones en casa Bitbrain

Algunas de las pruebas se realizan en el hospital –análisis de sangre y saliva, electroencefalograma y test cognitivos y conductuales– y, durante dos días, en el propio domicilio, la actividad cerebral y los patrones de sueño se evalúan gracias al kit Hogar de adquisición de bioseñales. Con la diadema colocada, por sí mismos o con ayuda de un familiar, los pacientes realizarán cada día un registro de electroencefalograma en reposo y mientras realizan tareas cognitivas; por la noche, la otra banda del kit realiza un polisomnograma durante el sueño.

Lo que se persigue con este ensayo es comparar esta manera de analizar y diagnosticar el deterioro cognitivo con las pruebas realizadas en un hospital. "El reto es que las personas lo hagan solas en su casa –incide Mínguez–; imaginemos a una persona en Bielsa, que no puede bajar al hospital a hacerse pruebas. Si funciona esta investigación, podremos conocer su estado cognitivo sin que salga de casa". Con el tiempo, al hacer un seguimiento de estos pacientes, "se verá si esta tecnología ha sido capaz de predecir el deterioro cognitivo".

"Pensaba que no me aclararía, pero es muy sencillo y nada incómodo"

A Pilar Aldanondo Labadía le hablaron del proyecto y no dudó, porque "colaborar en cualquier avance siempre es interesante", dice. Le habían dado unas explicaciones, pero, una vez en casa con el kit de monitorización de la actividad cerebral diseñado por Bitbrain, "tenía inseguridad, pensaba que no me aclararía mucho dada mi edad, 69 años". Pero el kit con las bandas de tela que se colocan sobre la frente –una para el día y otra para la noche– viene acompañado de una tablet con todas las indicaciones. "Las instrucciones son tan claras que ayudan muchísimo, te van guiando paso a paso y, si tienes una duda, puedes ir hacia atrás".

Ella no duerme muy bien, temía que, si se movía mucho, no saliera bien la prueba y pensaba que le resultaría incómodo estar toda la noche con la banda colocada, "pero no me molestó para nada y todo salió bien".

Elena Muñoz, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Neurología, valora que contar con esta opción "va a permitir realizar estudios fiables del sueño sin el efecto de sesgo cuando el paciente duerme en un laboratorio, ya que está en su cama". Además, "aunque haya casos que tengamos que estudiar en el hospital, se reducirán las listas de espera" para realizar estas pruebas.

Entrenamiento cognitivo con la neurobanda diseñada por Bitbrain. Cuando el ejercicio se realiza bien, el cuadrado cambia de color Bitbrain

El reto de fortalecer la memoria

Los ensayos Nana y Esperanza estudiarán si la neuroestimulación podría revertir o ralentizar el deterioro cognitivo, antesala de la demencia y a día de hoy sin tratamiento.

El proyecto Nana se ha propuesto aprovechar la noche, un momento muy especial, pues es cuando se consolida la memoria. Una estimulación auditiva emitida justo en la fase de sueño profundo aumenta los trenes de ondas lentas en el cerebro y podría ayudar. "Una de las funciones del sueño de ondas lentas o sueño profundo es el aclaramiento de la proteína beta-amiloide que se deposita en el cerebro de las personas", explica Jorge de Francisco Moure, neurofisiólogo y colaborador del proyecto Nana. La acumulación excesiva de esta proteína se relaciona con el alzhéimer, la causa más frecuente de demencia.

Pronto comenzarán a reclutarse, desde las consultas de neurología, pacientes para este proyecto: personas con deterioro cognitivo leve de tipo amnésico diagnosticados. Durante las noches de intervención, en las habitaciones experimentales de la empresa Bitbrain, una inteligencia artificial analizará en tiempo real los datos captados por la neurobanda colocada en torno a su cabeza y, cuando detecte que el paciente está en sueño profundo, unos pequeños altavoces emitirán los sonidos de neuroestimulación, que el cerebro percibe sin llegar a despertar.

También personalizada es la neuromodulación del proyecto Esperanza, asimismo dirigido a pacientes con deterioro cognitivo leve amnésico procedentes de consultas de neurología o de psiquiatría. No son candidatos pacientes ya diagnosticados de alzhéimer. En esta ocasión, las técnicas de estimulación cognitiva no se realizan durmiendo sino ante el ordenador. Mientras la neurobanda mide la actividad cerebral del sujeto, este practica un entrenamiento mental para fortalecer la memoria y ve en pantalla si su cerebro trabaja como busca la tarea que se le propone.

El neurólogo Pedro Modrego coordina este ensayo e indica que "estas técnicas no revierten el problema de memoria, en todo caso se puede conseguir una estabilización, una evolución más lenta del problema o bien mejorías transitorias". En su opinión, "si se demostrara que aplicar esta técnica de estimulación retrasa el deterioro cognitivo, lo más positivo es que podría realizarse en el domicilio del paciente".