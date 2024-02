Elena Furiase y su familia de visita especial en Aragón: de la "pilarica" a las migas

La actriz española que saltó a la fama con la serie 'El Internado' ha disfrutado de una escapada familiar muy emocionante en Aragón. La hija de Lolita Flores ha querido compartir en sus redes sociales lo especial de este viaje en la nieve, su paso por Zaragoza para ver la "pilarica" y "unas buenas migas" que se comieron en la capital aragonesa.

Su viaje a la montaña ha sido la excusa de la escapada a Aragón de Elena Furiase, pero, el viaje ha ido más allá, ya que ha disfrutado de sus hijos, de la gastronomía aragonesa e, incluso, de la Virgen del Pilar.

Así de claro ha dejado Elena Furiase en Instagram lo importante que ha sido visitar la basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza: "Por supuesto no podíamos dejar de visitar a la “Pilarica” porque sin ser yo muy devota de vírgenes y santos, esta es especial… al menos para nosotros. Además, nada me gusta más arquitectónicamente que una basílica, iglesia, o catedral…¡Qué suerte de familia la que me ha tocado…!".

La visita especial de Elena Furiase a Zaragoza

La montaña era la excusa del viaje de Elena Furiase y su familia a Aragón. "Este fin de semana ha sido la primera vez de muchos… la primera vez de Noah en la montaña, la primera vez de Nala en la nieve, mi primera vez en un ambiente de esquí, la primera vez de Gonzalo esquiando con hijos…", ha apuntado la actriz en Instagram. Pero, la escapada fue mucho más.

Y es que, ella pudo disfrutar de su primera vez esquiando, su hija pequeña, Nala, de su primera vez en la nieve y la familia en conjunto ha podido deleitarse de unas buenas migas. "Unas buenas migas, 'pa ellos' por qué a mí mucho… no me gustan". Aunque, este plato típico de la gastronomía aragonesa no le apasione a la actriz.