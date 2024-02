¿Qué es el cólera y cuáles son sus síntomas?

Zaragoza sufrió una epidemia de cólera en 1885 que causó la muerte a casi 1.400 personas y por la que hoy la ciudad ostenta en su escudo el título de ‘Muy Benéfica’. En 1971, siete casos de esta bacteria detectados en Épila y Rueda pusieron en alerta a las autoridades sanitarias ante la posibilidad de una nueva epidemia y se llevó a cabo una vacunación masiva de toda la población para prevenir las muertes.

Europa entera volvió sus ojos hacia Zaragoza ante el temor de que el cólera volviera a hacer estragos entre la población. Finalmente no fue así y el continente se felicitaba por ello. Hoy es una enfermedad endémica en algunos lugares del mundo pero que no ha vuelto a aparecer en nuestro territorio. Pero, ¿en qué consiste esta enfermedad capaz de hacer temblar los cimientos de Europa?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. que puede causar la muerte en cuestión de horas si no se trata”. Se trata de “una enfermedad extremadamente virulenta que se transmite por la ingestión de alimentos o agua contaminados. La mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas; sin embargo, la bacteria está presente en sus heces durante los 1 a 10 días siguientes a la infección y vuelve al medio ambiente, con el consiguiente riesgo de infección de otras personas”, explica la organización.

En la actualidad, “es una enfermedad de la pobreza que afecta a las personas con un acceso insuficiente al agua potable y a un sistema de saneamiento básico”, añaden. “A lo largo del siglo XIX, el cólera se propagó por el mundo desde su reservorio original en el delta del Ganges, en la India. Seis pandemias posteriores mataron a millones de personas en todos los continentes. La actual -séptima- pandemia comenzó en Asia meridional en 1961 y llegó a África en 1971 y a las Américas en 1991. Hoy en día, el cólera es endémico en muchos países y sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social.”, enumera la OMS.

"Extremadamente raro" en Aragón

Este no es el caso de nuestro país, y por ende, el de la comunidad aragonesa. “Sería extremadamente raro que hubiera un caso aquí. Incluso aunque viniera de fuera, al estar las aguas cloradas, la bacteria se moriría con el cloro”, dice Izarbe Galindo, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc).

"El agua de boca está clorada y la red de saneamiento, vigilada. Sería muy raro que no se pudiese controlar"

“No es algo que nos preocupe y sería muy raro que hubiese un brote y, que si lo hubiera, no se pudiera controlar”, afirma. “El agua de boca en Aragón está clorada y la red de saneamiento está vigilada”, añade. No solo eso: “Cualquier episodio de gastroenteritis o diarrea que llega a los centros de salud o a los hospitales aragoneses se vuelca en un programa de vigilancia epidemiológica y llega a Salud Pública”, indica Galindo.

Además, “si te empiezan a llegar pacientes a consulta con una gastroenteritis y compruebas que vienen del mismo lugar, que han comido en el mismo lugar o que han comprado determinado alimento en un establecimiento en concreto, automáticamente llamas a Salud Publica y das el aviso. Hay una vigilancia epidemiológica de todo tipo de enfermedades transmisibles”, constata la presidenta de Samfyc. “Tenemos unos criterios sanitarios muy estrictos para que no haya este tipo de bacterias”, concluye la especialista.

Tratamiento

“El cólera es una enfermedad que se trata fácilmente. La mayoría de los casos pueden tratarse de forma satisfactoria mediante la pronta administración de soluciones de rehidratación oral (SRO). El sobre estándar de SRO de la OMS y el UNICEF se disuelve en 1 litro de agua limpia”, explican desde la OMS.

“Los enfermos con deshidratación grave corren el riesgo de sufrir shock y necesitan la administración rápida de líquidos por vía intravenosa. Estos pacientes también deben recibir antibióticos apropiados para acortar la duración de la diarrea, reducir el volumen de líquidos de rehidratación necesarios y reducir la magnitud y duración de la excreción fecal”, advierten.