El protozoo del brote de gastroenteritis de Tarazona se extiende ahora por España y Europa

En septiembre saltaron todas las alarmas en Tarazona. Decenas de vecinos de este municipio zaragozano y de otras localidades cercanas sufrían intensas diarreas y dolores intestinales en lo que parecía un brote gastrointestinal causado por algún tipo de organismo. La sorpresa vino cuando se descubrió que el foco de contaminación era el agua del río Queiles del que se abastecen varios municipios de la comarca del Moncayo, lo que ocasionó el corte del suministro durante semanas y que afectó a 11.000 vecinos de la zona.

El organismo en cuestión, causante del mayor brote de gastroenteritis detectado en España (y uno de los mayores de Europa), es un protozoo del género de los cryptosporidum, que es resistente al cloro.

Sin embargo, el de Tarazona no ha sido un brote aislado y las autoridades sanitarias europeas han hecho sonar las alarmas ante el aumento de los casos de infecciones intestinales causadas por el mismo organismo desde finales de verano. En España, desde enero de 2023 y hasta 31 de octubre, las Comunidades Autónomas han notificado a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica un total de 3.462 casos de criptosporidiosis. Esto supone cuadruplicar el total de casos registrados en 2022, con 815 casos confirmados.

En España se han notificado 3.462 casos, cuatro veces más que el año pasado.

Entre los países más afectados están España, Luxemburgo, Países Bajos o Reino Unido. El Centro Europeo para el Control y Prevención de enfermedades (ECDC) ha alertado del auge de este parásito intestinal y ha señalado, entre otros casos, lugares vacacionales de España como puntos de infección. Pero, ¿Qué es el cryptosporidium y por qué se ha extendido tanto en tan poco tiempo?

¿Qué es el cryptosporidium?

El causante de este brote de gastroenteritis, el mayor de España y uno de los mayores de Europa es un protozoo de la familia de los 'cryptosporidium' que no se puede erradicar con el cloro. Tras un periodo de incubación que alcanza hasta 12 días, el parásito libera los esporozoítos que penetran en las células del intestino y, muy excepcionalmente, en las del sistema respiratorio.

Según explica el Ministerio de Sanidad, la transmisión también se puede producir al tocar superficies contaminadas, beber agua contaminada o por vía fecal-oral, ya que la principal fuente de transmisión son las heces del enfermo. Se generan contagios indirectos por vía oral mediante el consumo de agua, frutas o vegetales contaminados. De manera directa también el infectado contagia a través del contacto físico en situaciones de falta de higiene personal.

Según publica 20minutos, un equipo de científicos estudia en estos momentos qué ha podido provocar tal incremento de la incidencia en España, pero podría deberse a una mayor relajación de las medidas de precaución que posibilitan contagios más numerosos en piscinas y otras aguas recreativas.

¿Cuáles son los principales síntomas?

Los más vulnerables a la enfermedad son los niños pequeños y los inmunodeprimidos. En el resto de la población, las afecciones en general son leves, aunque hay algunos casos más severos que han necesitado de ingreso hospitalario.

En individuos sanos la criptosporidiosis puede ser asintomática, pero la presentación más común es en forma de diarreas acuosas y fuertes dolores abdominales que remite espontáneamente en dos semanas. Está asociada también a vómitos, fiebre, pérdida de peso y deshidratación. En el último año con datos completos (2021) hubo 144 hospitalizaciones en España, y ni ninguna defunción.

Irlanda y Reino Unido culpan a Salou

El turismo extranjero también se ha visto afectado por este protozoo durante sus vacaciones estivales en nuestro país. En este sentido, en Irlanda han detectado medio centenar de casos, 37 de ellos asociados a viajes a Salou, en Tarragona.

Mientras que solo un pequeño porcentaje de los casos registrados en Reino Unido estaban asociados a viajes a España y los investigadores británicos reconocen que la mayoría de contagios se habían producido dentro de Reino Unido.

Recomendaciones para evitar el contagio

El Gobierno irlandés ha pedido a sus nacionales que mientras hagan turismo en España y otros países del continente, extremen las medidas de higiene. Les pide que se laven las manos frecuentemente con jabón y agua limpia, especialmente después de visitar los mercados de alimentos, después de tocar artículos en áreas públicas y después de tocar animales vivos.

Respecto al agua de beber, les pide que verifiquen si el agua del grifo está tratada y si no están seguros, les recomienda que eviten beber agua del grifo siempre que sea posible, que no usen hielo en las bebidas y que se cepillen los dientes con agua embotellada.

En España, los expertos recomiendan que aquellas personas que se han contagiado o que tienen sintomatología compatible con esta afección deben extremar las medidas de higiene personal y lavado de manos, especialmente tras cambiar pañales de niños o pacientes infectados hasta 48 horas después de la desaparición de la diarrea. Este mismo plazo se da para la manipulación de comida o cuidado de personas hospitalizadas o en instituciones como residencias o guarderías; y para que los niños que van a guardería se incorporen a la misma.

Asimismo, se recomienda que los afectados no se bañen en piscinas durante las dos semanas siguientes al cese de la diarrea y que tampoco se mantengan relaciones sexuales. Recalcan que es fundamental la limpieza de manos con agua y jabón y no con geles hidroalcoholicos, que no son útiles en estos casos.