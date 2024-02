El Gobierno de Aragón critica que Interior no le invitase al acto de Grande-Marlaska y luego admite un error de comunicación

El Gobierno de Aragón ha tenido que dar marcha atrás en sus críticas hacia el Ministerio del Interior por, según sostenían desde el Ejecutivo autonómico, no haber recibido invitación para asistir al acto de inauguración de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Calatayud que ha tenido lugar este lunes. En sus declaraciones públicas tanto el presidente, Jorge Azcón, como la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, afeaban a la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska de no haber avisado de su visita a la DGA.

"A mí me sorprende que el ministro de Interior venga a Aragón y no se ponga en contacto con el Gobierno de Aragón. Es una falta de educación. Cuando los ministros vienen a las comunidades autónomas lo lógico y normal sería que se dirigieran al Gobierno de Aragón. En este caso, el señor Marlaska no ha dado señales de vida. Sabemos que está en Aragón por los medios de comunicación", decía Azcón ante los periodistas desde un acto en la Universidad de Zaragoza, poco antes de la una de la tarde.

Más tarde, a las cuatro y media, lo hacía público a través de un tuit en la red social X (antes Twitter): "Me sorprende que el ministro del Interior venga a Aragón y no se ponga en contacto con el Gobierno de Aragón. Si Marlaska viene a Aragón y no nos avisa es porque no quiere que le recordemos la falta de efectivos de la Guardia Civil en Aragón". El mensaje acumulaba más de 30 republicaciones y 100 me gusta.

🔴



— Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) February 19, 2024

Media hora más tarde, era el actual delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el que le contestaba por la misma vía y parafraseando al primero: "Nos sorprende que el ministro del Interior invitara a la consejera de la materia del Gobierno de Aragón y no nos haya acompañado hoy. Ha delegado en el director general de Interior, que os podrá informar del incremento de agentes de los últimos años del que hemos hablado".

— Fernando Beltrán Blazquez (@fbelblazquez) February 19, 2024

A los 15 minutos el propio Azcón reconocía: "Tienes razón en que el Ministerio avisó a la Consejería. Ha habido un fallo de comunicación interna. Por desgracia, ocurre lo contrario en la falta de efectivos de Policía y Guardia Civil en nuestra Comunidad. Es obvio que faltan cientos de plazas por cubrir y eso repercute en la seguridad en el ámbito rural".

Tienes razón en que el Ministerio avisó a la Consejería. Ha habido un fallo de comunicación interna.

— Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) February 19, 2024

Posteriormente, también en la misma red social, tanto el secretario de Organización del PSOE en Aragón, Darío Villagrasa, como el propio partido también se sumaban a la respuesta. "Me sorprende, que le "sorprenda", cuando usted como Presidente visita pueblos y no solamente no invita a los actos a los Alcaldes, sino que, en ocasiones, se les veta", decía Villagrasa.

🟥



— Darío Villagrasa (@Darvilvil) February 19, 2024

"Este Gobierno de Aragón y este presidente están a por uvas o a por piña colada… si al menos lo ocurrido hoy en Calatayud fuera algo anecdótico o puntual, tendría un pase, pero es que la descoordinación, el descontrol y no tomarse en serio la gobernabilidad de Aragón comienza a ser la pauta cotidiana", decían desde la cuenta de los socialistas.