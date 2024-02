El ministro Torres responde a Nolasco: “Quienes insultan quedan retratados”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha contestado este viernes al vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, que ayer calificó al dirigente socialista de “inculto e ignorante” por sus críticas a la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón en las Cortes. “Cuando los argumentos son insultos, quienes los pronuncian quedan retratados y yo no me voy a igualar, no me voy a bajar a ese nivel”, ha manifestado.

Torres ha vuelto a censurar la polémica derogación de la ley de Memoria, aprobada por PP y Vox con el apoyo del PAR. “Derogar leyes que potencian la democracia es una involución. Lo lamento y me apena”, ha comentado a la prensa en un acto en Gáldar (Gran Canaria).

El ministro ha reiterado los argumentos que defendió ayer al conocer la resolución de las Cortes de Aragón. “Queremos que nuestros hijos vivan en libertad, que opinen lo que quieran y voten a quien quieran. Y que luego quienes llegamos a las administraciones defendamos la democracia, no llegar para mantener los vestigios del franquismo”, ha argumentado

A su juicio, quienes tras haber sido votados defienden “cuatro décadas de ausencia de poder pensar y votar”, están cayendo en una “incongruencia y una contradicción”. El ministro ha reiterado que el Gobierno central aplicará la ley estatal de Memoria Democrática, que “solo pretende preservar, defender y dignificar el estado de derecho y la libertad”, y ha tendido de nuevo la mano para dialogar. “Me sentaré con quien quiera para intentar convencerlo. Pero nunca va a ser convencido un demócrata que defiende la libertad por aquel que quiera mantener vestigios del totalitarismo y del franquismo”, ha zanjado.