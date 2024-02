ZEC denuncia la celebración de un acto falangista en el cementerio de Zaragoza

ZEC ha denunciado este jueves la celebración de un acto falangista en el cementerio de Torrero el pasado sábado, día 10. La formación ha criticado la “inacción y permisividad” del gobierno de Natalia Chueca. No obstante, desde el Ayuntamiento aseguran que nadie había pedido permiso y que, en todo caso, la autorización para este tipo de actos compete a la Delegación del Gobierno en Aragón.

Según explican los comunes, la convocatoria consistió en un homenaje a los caídos de la División Azul; “una exaltación de las unidades civiles y militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto contrario a la memoria democrática”.

Las leyes de Memoria Democrática como la que hoy deroga el PP en Aragón sirven entre otras cosas para evitar actos como este que se produjo el pasado domingo en un espacio municipal como el Cementerio de Torrero.

Pediremos explicaciones.



Pueden derogar la ley pero no la memoria. pic.twitter.com/b32tG47Vd5 — ✳ Suso Domínguez (@susodomin) February 15, 2024

El partido asegura que, tras tener conocimiento de la convocatoria, el concejal Suso Domínguez dio parte al consejero de Presidencia, el popular Ángel Lorén, para que se pusiera en contacto con la Delegación. La formación insiste que esta información “no fue trasladada ni se envió a la Policía Local para comprobar si la concentración contaba o no con los permisos pertinentes”.

“Creemos que este tipo de actos son de una gran gravedad y que desde el Ayuntamiento deberían tomarse medidas para impedir que se lleven a cabo”, ha señalado el edil.

En ese mismo cementerio, añaden desde ZEC, la falange de Aragón “rindió un homenaje en enero en la Cruz a los Caídos a Ion Mota y Vasile Marin, dos miembros del movimiento rumano fascista ‘La Guardia de Hierro’ que habían llegado a España a apoyar al bando sublevado”. “Son actos que van en contra de la Ley de Memoria Democrática”, ha dicho.

Asimismo, ha pedido conocer qué medidas va a tomar el gobierno para que no se repitan. El edil ha recordado que este no es un “acto nuevo” que “pille por sorpresa” al Consistorio, ya que ya se había celebrado otros años y en otras ciudades. “Si el gobierno estuviera alineado de verdad con las políticas de no repetición que recogen las leyes de memoria democrática, hubiera puesto los medios para impedir su celebración”, ha manifestado.