Estos son los 10 medicamentos más desabastecidos en las farmacias de Zaragoza

La mayoría de los 10 medicamentos que más escasean en la provincia de Zaragoza entre el 5 y el 11 de febrero, según los Centro de Información sobre suministro de medicamentos del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, puede ser sustituido por el farmacéutico.

Sería el caso de Sebriprox (un champú medicinal), Orfidal, los sobres de granulado Neobrufen o de los comprimidos Efferalgan. Por el contrario, para otro tipo de fármacos, como Ozempic, Trulicity o Fiasp Flextouch, el usuario debe volver a su médico.

El medicamento que más escasea es Ozempic, en dos presentaciones diferentes, destinado a controlar la diabetes tipo 2, aunque hay quien lo utiliza la adelgazar. Esto provoca, a su vez, dificultades para acceder al fármaco a quien lo necesita de verdad.

Este fármaco tiene efecto hipoglucemiante, potencia la acción de la insulina y baja la glucosa, y además en la diabetes 2 con obesidad ayuda a la pérdida de peso. Sin embargo, se ha detectado un consumo elevado al utilizarse para este último fin, dando lugar a los problemas de suministro.

Elena Brosed, desde la Farmacia Brosed, en Zaragoza, reconoce que este medicamento “aparte de tratar a los diabéticos tipo dos se está utilizando para tratar el sobrepeso”. Lo que provocó que la demanda a nivel mundial se haya multiplicado exponencialmente, a pesar de que la oferta es limitada, ya que el Ozempic solo lo fabrica un laboratorio.

“Nosotros hacemos verdaderos malabares para que el medicamento llegue a varios de nuestros clientes que lo utilizan”, indica. De hecho, el ‘boom’ ha sido tal que no aceptan lista de espera de este fármaco porque no la podrían gestionar: “No podemos acceder a clientes nuevos que soliciten este medicamento, porque de hecho no cubrimos la demanda de los que ya tenemos fijos desde hace años”.

¿Por qué se producen problemas de suministro de medicamentos?

Un problema de suministro es una situación en la que las unidades disponibles de un medicamento en el canal farmacéutico son inferiores a las necesidades de consumo nacional. En general, suelen deberse a problemas en la fabricación o distribución del medicamento. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) es el organismo encargado de tomar las medidas necesarias para que, cuando se producen estas tensiones en la cadena de suministro, ningún paciente vea interrumpido su tratamiento.

Si un laboratorio farmacéutico percibe que puede producirse cualquier restricción anormal en el suministro de sus medicamentos, está obligado a informar con antelación a la Aemps. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas también colaboran en la detección y comunicación precoz de estos problemas.

Desde 2008, la Aemps publica en su página web la información de los problemas de suministro de medicamentos de uso humano, manteniendo esta información permanentemente actualizada.

Los problemas de suministro se miden en presentaciones de medicamentos, es decir, en las diferentes maneras en las que se dispensa y comercializa un medicamento. Un solo fármaco puede contar con múltiples formas farmacéuticas, como cápsulas, comprimidos, envases con distinto número de unidades o de dosis, etc.