El Refugio de Zaragoza denuncia a unos estafadores que piden dinero en su nombre por correo electrónico

La Hermandad del Refugio de Zaragoza ha alertado este martes de que se está haciendo un uso fraudulento de su nombre para solicitar ayuda económica a través de un correo electrónico que llega al destinatario con el membrete de la entidad. La presunta estafa se ha denunciado ante la Policía Nacional una vez que se ha detectado que la oenegé ha sufrido un ataque informático de madrugada y se había utilizado la dirección de la secretaría para enviar mensajes.

El gerente de la Hermandad, Ernesto Millán, ha explicado que la alarma ha saltado cuando a las 8.53 han recibido un correo de una mujer que les mostraba su extrañeza por la manera en la que estaban haciendo la colecta, y más cuando ella es una de las personas a las que se presta ayuda desde la entidad.

"A raíz de este mensaje nos hemos dado cuenta de que a las 3.00 habíamos sufrido un 'hackeo' y a esta persona la petición le ha llegado exactamente a las 3.07. Todo apunta a que han tenido acceso a la lista de contactos y los pueden utilizar", ha detallado.

La Junta de Gobierno del Refugio ha comunicado que "nunca se ha actuado o se actuará" recaudando dinero de este modo. Del mismo modo, ha rogado la colaboración de los ciudadanos que detecten esta actividad fraudulenta para que lo pongan en conocimiento de la Policía Nacional o de la propia entidad en el teléfono 976 221 837.

Millán ha señalado que a lo largo de la mañana de este martes no han tenido constancia de que más personas hayan recibido esta misiva, pero no descarta que puedan seguir llegando en los próximos días. No es la primera vez que el Refugio es víctima de una estafa. En febrero de 2020 alertó de que personas desconocidas solicitaban ayudas económicas en domicilios particulares en su nombre. Ahora, acorde con los nuevos tiempos, el timo ha adquirido un carácter cibernético.