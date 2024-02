Segundo fiasco logístico en Zaragoza: Maersk renuncia a su gran almacén en Mercazagoza

La división logística de la segunda naviera del mundo, Maersk, ha renunciado a construir su anunciado gran almacén en Mercazaragoza, lo que no solo frustra una inversión de 20 millones y la creación de un centenar de empleos, sino una instalación pionera que iba a reforzar la competitividad de la colindante Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ).

Su decisión supone todo un varapalo a los planes de ampliación de la plataforma agroalimentaria y para el propio tejido logístico de Aragón, dado que se pierde la oportunidad de "disparar su potencial", según expresó hace un año el gerente de Mercazaragoza, Sergio Alarcón.

Un burofax fue el medio utilizado por Maersk Logistics & Services Spain para comunicar su renuncia al citado Alarcón el pasado 11 de diciembre, solo un día antes de que Amazon hiciera público que desistía de abrir su centro logístico de La Muela, que dio al traste con la contratación de los 1.452 empleados anunciados. En su escrito, su apoderado Alberto González de Ubieta no daba ningún tipo de explicación y se limitaba a trasladar la "lamentable decisión de desistir del proyecto".

Mercazaragoza mantuvo en secreto la determinación de la naviera, a la espera de una "reciente" reunión que solo sirvió para ratificarla con explicaciones. Fuentes municipales han indicado este jueves que la justificación fue la "compleja coyuntura internacional", que les había llevado a prescindir de "varias inversiones en España".

El acuerdo inicial, que dio a conocer el entonces alcalde y ahora presidente aragonés, Jorge Azcón, se remonta al otoño de 2022 e implicaba un contrato de arrendamiento a largo plazo de 42.000 metros cuadrados, lo que casi copaba la ampliación de Mercazaragoza. De haberse cumplido el anuncio, su almacén frigorífico y seco, dotado con grandes cámaras de congelación, debería estar ya operativo, pero en los quince meses transcurridos no llegaron ni las máquinas para mover las tierras.

El consejo de administración de Mercazaragoza se reunirá el próximo lunes y allí se dará cuenta finalmente a sus miembros de la espantada de Maersk. En su orden del día se ha incluido el acuerdo para la incautación de la garantía por incumplimiento de la naviera, que se eleva a 70.000 euros, y la posibilidad de adoptar otras medidas legales.

Las citadas fuentes municipales reconocen que ahora toca buscar uno o dos operadores que "deben valor al terreno", porque insisten en que el objetivo no es "llenar las parcelas". En este sentido, apuntan que varias empresas del sector logístico se ha interesado ante la evidencia de que Maersk no había iniciado ni las obras, pero señalan que no hay "nada serio que se puede considerar".

La empresa pública tendrá listo el nuevo pliego de condiciones del arrendamiento para cuando haya un acuerdo. Y se confía en la colaboración del puerto de Barcelona, socio de la TMZ, para encontrar más pronto que tarde inquilinos de fuste. "Hay otros operadores y tenemos un producto único en España, porque no hay suelos comparables, con acceso ferroviario", sentencian.

Este varapalo convierte en una inversión aún más estratégica si cabe la terminal ferroviaria que inaugurará en poco más de un año la mayor naviera del mundo, Mediterranean Shipping Company (MSC), en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). La operación se fraguó en la misma época que la de Maersk, pero en este caso con el Gobierno de Javier Lambán. La instalación, de seis hectáreas, está pendiente de la concesión de la licencia municipal para iniciar las obras del que será el cuarto complejo destinado al transporte ferroviario de contenedores de la capital.