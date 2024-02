Divina discusión en la Comisión de Hacienda de Zaragoza: "Dios no existe, son los padres, y no tienen que ver con los tipos de interés"

Una comisión extraordinaria de Hacienda, la destinada además a dar el visto bueno a las cuentas de la ciudad, sirve para confrontar distintos modelos de ciudad; para hablar de lo humano y lo divino... Y a tenor de lo que esta mañana se ha escuchado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza, pocas veces se corresponde tanto con la realidad el popular dicho. Pues que ZEC y Vox se repelen como el agua y el aceite a nadie no sorprende a nadie. Otra cosas los curiosos debates que en las comisiones plenarias se dan entre sus concejalas. El último se ha escenificado esta mañana.

Comentaba Eva Torres , de Vox. cómo "gracias a Dios" la concejala de Hacienda, Blanca Solans, ha logrado renegociar un 'tóxico' crédito que a la capital aragonesa le iba a costar 24 millones de euros hasta 2038. Arrogando a la injerencia divina la pericia con las cuentas que ha demostrado la consejera. Y ha sido precisamente la de ZEC quien ha salido en defensa de Solans, o buscaba, al menos, dejar fuera vínculos divinos. "Señora Torres. Dios no existe, son los padres y ellos no tiene nada que ver con los tipos de interés", ha ironizado Elena Tomás.

Eva Torres, VOX, y Elena Tomás, ZEC, discuten sobre divinidad y Javier Milei en la Comisión de Hacienda de Zaragoza

En la réplica y contrarréplica, se han enzarzado las concejalas por Javier Milei, por el aborto... Y a pesar de todo, han sido capaces de ponerse de acuerdo en un par de enmiendas a las bases de ejecución de las cuentas para reforzar el control sobre el PP en la gestión del presupuesto municipal.

Le han tenido que recordar Tomás y la socialista Marta Aparicio a Torres que su partido está, de momento, fuera del Gobierno. Porque superaba ampliamente en vehemencia a Solans la defensa que Torres ha hecho de las cuentas.

PP y Vox ha pasado por el rodillo la enmienda a la totalidad del PSOE, que llevaba incluido un presupuesto alternativo. La propuesta de Lola Ranera solo ha logrado arrancar una abstención de ZEC. Aunque los partidos de la izquierda, cada uno por su cuenta, contactaron y atendieron las peticiones de colectivos afines.

No hubo café para debartir las cuentas

Tomás y Aparicio han criticado a la concejala Solans por no citarlas para hablar de las cuentas, como sí hacía su antecesora, María Navarro, ahora diputada, aunque luego no les sirviera para nada. "Me sorprende lo conservadores que son en la izquierda. Si tengo interés, no espero la llamada, que por cierto, las he llamado a todas. Mujeres progresistas esperan un café para reivindicar sus enmiendas con la consejera", ha ironizado.

El pacto previo entre PP y Vox, que se escenificó, incluso, antes de presentar el proyecto de presupuestos, fulminó cualquier atisbo de duda sobre qué haría Vox, condicionado por la coalición que gobierna Aragón. La alcaldesa Natalia Chueca lo aprovecha, y saca su proyecto adelante sin meter a Vox en su gobierno.

De nada ha servido que Tomás repitiera a viva voz el contenido de sus propuestas. Ni que Aparicio 'vendiera' una alternativa a un "modelo de ciudad de escaparate con espacio para el ocio y el negocio". Para evitar, ha dicho la socialista, "un presupuesto donde la huella de Vox queda plasmada, con una ideología de ultraderecha, y contraria al progresismo".

Y al final, no ha habido sorpresa. PP y Vox han sacado adelante las cuentas con los votos de PP y Vox y el rechazo de la izquierda. Se incorporan 22 enmiendas -9 al estado de gastos y 13 a las bases de ejecución-, con las que se moverán 3,6 millones de euros.