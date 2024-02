Cinco asesinos en serie que han escrito con sangre la historia de Aragón: de Igor el Ruso al clan de los Flores

Las muertes de tres agricultores a escasos kilómetros de Aragón por parte de un asesino en serie al que la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra intentan ahora dar captura ha hecho revivir momentos especialmente trágicos de la historia de la Comunidad. Páginas escritas con sangre por parte de criminales múltiples de la talla de Igor el Ruso, condenado a prisión permanente revisable por el triple crimen de Andorra, pero también de personajes como Antonio Gali, responsable de otros tres asesinatos: uno de ellos, el de una niña de 11 años de la que previamente abusó sexualmente.

Adil Lazizi, dos asesinatos calcados

Adil Lazizi, de 47 años, fue condenado el pasado septiembre a 25 años de cárcel por arrebatar la vida a cuchilladas a su vecina, Cristina G. L., de 32 años, de manera sorpresiva y por la espalda en un edificio del barrio de San José de Zaragoza. Lo hizo el 30 de mayo de 2022, pero el criminal había hecho lo mismo a otra joven en Madrid en 2001. De hecho, el marroquí se había fugado dos años atrás de la cárcel de Zuera para no pagar el castigo por ese primer asesinato y permanecía oculto en la capital aragonesa.

La jueza que redactó la sentencia consideró proporcionado el castigo por la "crueldad" y "brutalidad" con la que se empleó el acusado aque aciago 30 de mayo de 2022. "No sólo negó el ataque sorpresivo (...), sino que manifestó que no entró en casa de la víctima; que fue ella la que llamó a su domicilio y la que le dio una cuchillada. No solo eso, sino que cuando la víctima estaba pidiendo ayuda y auxilio, habiendo logrado llegar al descanso de la escalera, procedió a tirar de ella con intención de entrarla en su domicilio para de esta forma evitar ser descubierto y que se pudiera auxiliar a la misma", decía el fallo.

Juicio contra Adil Lazizi en la Audiencia de Zaragoza. Guillermo Mestre

El jurado popular no tuvo dudas a la hora de declarar a Adil Lazizi culpable de asesinato con las agravantes de alevosía, ensañamiento y reincidencia. Las razones de por qué cometió tan salvaje crimen las conocerá él en su fuero interno porque quedó totalmente descartado que el homicida tuviera algún tipo de relación con la víctima que fuera más allá de ser el vecino de rellano del número 8 de la calle Alegría en San José.

La familia de la joven tiene pendiente una reclamación patrimonial contra el Estado por culpa ‘in vigilando’, es decir, por no haber controlado a la persona que tenía bajo su vigilancia y custodia. Y más en este caso, dada su peligrosidad, puesto que durante dos años estuvo viviendo en Zaragoza con la mujer a la que había conocido en prisión.

El criminal atacó a su vecina cuando la joven volvía a casa tras haber estado visitando a una pareja que acababa de tener un bebé. Antes de irse de casa le habían dado un par de túpers con comida para cenar. Un amigo la llevó en coche prácticamente hasta la puerta de su casa y apenas ocho minutos después moría asesinada de forma salvaje a manos de Adil Lazizi.

El asesino la estaba esperando provisto de unos guantes de fregar, un cuchillo de 20 centímetros de hoja y 4 de ancho y tapado con una gorra. La atacó por la espalda y sin posibilidad de defenderse.

Igor el Ruso y el triple crimen de Andorra.

Uno de los criminales más peligrosos que han pisado en los últimos años Aragón es sin duda Norbert Feher, también conocido como Igor el Ruso. El 14 de diciembre de 2017 mató a tiros en Andorra al ganadero José Luis Iranzo (40 años) y a los guardias civiles del puesto de Alcañiz Víctor Romero (30 años) y Víctor Jesús Caballero (38), en uno de los sucesos más cruentos de la historia de Teruel. Pero este exmilitar ya sabía lo que era matar, ya que había huido de Italia tras acabar con la vida de dos personas, por las que acabó condenado a cadena perpetua en el país transalpino.

La Audiencia Provincial de Teruel condenó a Feher a prisión permanente revisable a mediados de abril de 2021, convirtiéndose en el primer asesino múltiple al que se imponía este castigo en Aragón. Y el Tribunal Supremo blindó después la sentencia. El veredicto del jurado fue rotundo y convirtió la redacción de la sentencia en un mero trámite. Para poder aplicar al paramilitar la prisión permanente revisable, la Fiscalía y las siete acusaciones tuvieron que probar que no solo mató, sino que asesinó a sus tres víctimas.

Igor el Ruso, en el juicio por el triple crimen de Andorra , celebrado en abril de 2021 en la Audiencia Provincial de Teruel. Antonio García/Bykofoto

No tuvo dudas el jurado, que al emitir su veredicto dijo que Feher disparó contra José Luis Iranzo con alevosía y con la intención de ocultar otros delitos, dos de las condiciones exigidas para apreciar el asesinato. Tampoco las tuvo sobre lo acontecido en el Mas de Zumino, donde apenas unos minutos después de acabar con la vida del andorrano, Igor el Ruso acribilló a tiros -por la espalda y con una pistola en cada mano- a la patrulla de la Benemérita. Para el Tribunal Popular, el criminal actuó además con ensañamiento, con intención de prolongar la agonía de los agentes abatidos, otra de las conductas que llevan a la condena por asesinato.

Antes de ser condenado por los tres asesinatos, sobre Igor el Ruso había recaído otra pena de 15 años por tres robos con violencia perpetrados también en Teruel.

El asesino de la Base Aérea

Malcolm Abdul Harvey, fallecido el 22 de agosto de 2016 a los 44 años de cáncer de colon en su pueblo de Estados Unidos, en el que trabajaba de sheriff. Este fue el individuo que el 5 marzo de 1992 asesinó a Mercedes Lázaro en su garaje de la calle de Fueros de Aragón de Zaragoza y que poco más de un mes después, en la madrugada del Jueves Santo de 1992, arrebataba la vida de la misma forma a Eva María Aznárez en su portal de la avenida de Gómez Laguna.

A esa conclusión llegaron en 2017 los policías de Homicidios y los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón que analizaron los dos casos por iniciativa del magistrado Rafael Lasala y del abogado de la familia de Mercedes Lázaro, Ignacio de Andrés. Tras el análisis de las fotos de las autopsias, -efectuado con nuevas técnicas- los médicos determinaron que las lesiones que tenían en la cara y las cervicales eran iguales y fueron hechas con la misma maniobra de torsión. Es decir, el agresor las inmovilizó agarrándolas por la cara y apoyando sus brazos en los hombros les giró el cuello y se lo rompió.

Página de Heraldo con información sobre los dos crímenes perpetrados por este asesino. HA

La única diferencia fue que a Mercedes la abordó por detrás y a Eva María por delante, con lo que las huellas de sus manos son idénticas pero en espejo. Esta maniobra es una técnica de arte marcial que en esos años no se practicaba en España pero sí en el ejército estadounidense, asentado entonces en la base americana de Zaragoza, y los soldados aprendían a hacerla con las dos manos. Además, coincide que ambas presentaban fuertes golpes en la cabeza, el agresor arrastró sus cuerpos y los puso en el suelo de manera similar y, como nota fetichista, se llevó los zapatos de Mercedes e intentó hacer lo mismo con los de Eva María, ya que los tenía preparados junto a su cuerpo cuando fue sorprendido por el vigilante de la urbanización de la joven. Al ser descubierto, huyó y, aunque el guardia lo persiguió hasta la Bozada, no lo alcanzó. Sí que se fijó en que era un joven muy alto y de raza negra.

Las coincidencias no terminan ahí. Como siempre se dijo, las dos tenían edades similares -25 Mercedes y 22, Eva María-, se parecían mucho físicamente, regresaban solas a casa de noche tras un día festivo (Cincomarzada y Jueves Santo), fueron atacadas cuando se disponían a entrar en el ascensor, ninguna fue agredida sexualmente y tampoco les robaron.

El clan de los Flores, delincuentes de cuna

La violencia fue la protagonista de la crónica negra en 1991. Durante ese año, la delincuencia y el crimen tomaron derroteros de especial brutalidad. Las andanzas del clan Flores (una familia de quinquis autora de seis asesinatos, otros tantos frustrados, secuestros y violaciones e incontables atracos) sembraron el terror en Fraga (Huesca) y Zaragoza, además de en ciudades como Tarragona, Burgos o Valladolid, por citar algunas. Los miembros de esta familia, oriunda de Sevilla, eran delincuentes natos. Cuando sus hijos llegaban a este mundo, el patriarca del clan los inscribía en distintos registros parroquiales con diferentes identidades para garantizarles la impunidad cuando llegaran a la edad de delinquir.

Un enfrentamiento a tiros con agentes de la Policía Local de Zaragoza en Montañana en diciembre de 1991 permitió desarticular el clan, también conocido como la banda de las Carreteras por los atracos a camioneros. Un policía fue herido de gravedad y uno de los delincuentes murió en el tiroteo. Las Audiencias de Zaragoza y Huesca condenaron a cuatro hermanos a 267 años de cárcel, pero cuando salieron de permiso penitenciario, en julio de 2008, mataron a una joven de 20 años en Cádiz y dispararon contra los guardias civiles que los detuvieron, dejando malherido a un agente.

Antonio Gali, criminal y violador de Zaragoza

Antonio Gali Balaguer se hizo tristemente conocido en Zaragoza en la década de los años ochenta, cuando perpetró dos viles crímenes: el de un pastor en la localidad de La Zaida (1982) y el de una niña de 11 años en el barrio zaragozano de La Cartuja (1984). A esta última, la ahogó en la bañera para que no contase los abusos sexuales a los que la sometía. Tras cumplir condena por estas muertes, nada más salir de prisión, Gali volvió a matar. La víctima de su tercer asesinato fue una mujer de Orense de 58 años a la que encontraron tirada en la cuneta el 21 de noviembre de 2005.

En noviembre de 1982, Antonio Gali, mecánico de profesión y con antecedentes por abusos deshonestos, convivía con el matrimonio formado por José Luis Laguna Valiente y Ángela y los tres hijos de éstos. Antonio era el amante de Ángela y una noche el pastor decidió ajustarle las cuentas a su mujer por adulterio. El mecánico le replicó que con quien tenía que enfrentarse era con él por lo que decidieron arreglarlo entre ellos. Acto seguido, Antonio Gali, con la excusa de ir al servicio, fue a buscar un hacha que clavó en la cara del pastor. Luego, escondió el cadáver en la cuadra y días después lo enterró cuidadosamente. A Ángela le dijo que su marido se había marchado de casa y que no volvería hasta que él abandonara el domicilio.

Dos años después, Antonio Gali, que vivía con su amante y sus hijos en La Cartuja, abusó sexualmente de una niña de 11 años y ante el temor de que la víctima delatara lo ocurrido la ahogó en una bañera y enterró su cuerpo en la leñera. La Guardia Civil detuvo a Antonio Gali como el autor de la muerte de la niña y el asesino, tras reconocer su barbarie, confesó su anterior crimen y relató con pelos y señales dónde lo enterró.

El cadáver del pastor, envuelto en cal y en una manta, fue hallado en un foso de arreglar coches que el asesino había tapado con ladrillos. Cuando la Guardia Civil descubría el crimen, Antonio Gali pidió un bocadillo y, al ver el cuerpo del delito, exclamó: ¡Aún está el último cigarro que se fumó!

Cuando estaba detenido, el periodista de sucesos de HERALDO Mariano Banzo logró hablar con él y le preguntó que cómo había sido capaz de matar a una niña, respondió: “Bueno, póngase usted en mi lugar. Si se hubiese enterado su familia, que vivía en la misma calle que yo, me habría matado”.