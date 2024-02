Polémica en Cuarte de Huerva por ágapes municipales con Moët Chandon incluido

Una serie de gastos llevados a cabo por el equipo de Gobierno PP-Vox-Tú Aragón del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, entre los que figuran 2.300 euros en cafés en cinco meses para los empleados municipales y un ágape navideño por el que se pagó 839 euros con 18 botellas de cava y tres de Moët Chandon, han suscitado la polémica.

El PSOE ha denunciado, basándose en un informe de Intervención, que se están llevando a cabo "gastos desmesurados" e "invitaciones" de forma "irregular" sin contar con una memoria que los justifique. Por su parte, la alcaldesa, Elena Lacalle, ha salido al paso de unas críticas que considera "malintencionadas" y que solo tratan de "confundir" a los vecinos.

"Estamos decepcionados, no nos lo esperábamos del nuevo equipo de gobierno. Es una práctica que viene de la anterior legislatura, pensábamos que se iba a rectificar, pero ha sido todo lo contrario. No vamos a pagar con dinero público unas invitaciones que no se sabe ni a quién son ni el sentido que tienen", ha reprochado la portavoz socialista Merche Pérez.

La controversia se suscitó en el último pleno municipal, celebrado el pasado 30 de enero, cuando, según ha adelantado elDiario.es, se abordó para aprobar su pago un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, por una cuantía total de 157.608,43 euros. Entre un paquete de más de 250 facturas y tiques que incluía se encontraban las que han sido motivo de debate.

La representante socialista ha llamado la atención sobre un vermú navideño del 19 de diciembre por el que se pagó en total 839 euros, y en el que, además del habitual picoteo, incluía 12 botellas de vino blanco, otras 18 de cava Reyes de Aragón, a 4,50 euros cada una, y tres de champán Moët Chandon por importe de 35,90 cada una.

Sobre este desembolso, la alcaldesa ha precisado en una nota remitida a los vecinos y a los medios de comunicación, que corresponden a un brindis que se hizo con todo el Ayuntamiento, al cual se invitó "también a la oposición" , y que el Moët Chandon se mandó a los cuarteles de la Guardia Civil que atienden cada vez que se les necesita.

Desde el PSOE también destacan que en los últimos cinco meses se han gastado 2.327 euros en café, 1.596 en fruta y 2.955 en agua y leche destinados al personal municipal de oficinas. La regidora ha señalado que estos productos solían estar en el Ayuntamiento y es algo que este equipo de gobierno se encontró cuando llegó. "La única diferencia es que antes había galleras y se cambiaron por plátanos por motivos evidentes. Es una mejora ya instaurada para los empleados municipales que defiendo", ha señalado.

Tres invitaciones en el bar

La edil socialista pone el foco también en los tiques de tres comidas en la localidad correspondientes a "invitaciones a personas ajenas a la corporación". En estos casos, según el informe de Intervención, se requiere "una memoria en la que se especifique los motivos que justifican la realización del gasto con un beneficio o utilidad para los intereses públicos".

Pérez también subraya que Intervención ha detectado otras irregularidades, como los desembolsos a una veintena de proveedores que prestan unos servicios "necesarios de carácter permanente y perfectamente previsibles" y que deberían haber sido sometidos a un trámite previo de fiscalización o intervención y no tramitarse como contratos menores, sino proceder a la licitación de los correspondientes contratos.

La portavoz del PSOE cuestiona de la misma forma las facturas de varios bocadillos, tapas y tostadas comprados en cafeterías próximas al Ayuntamiento y que al incluir una bolsa de plástico se puede presuponer que se llevaron para consumir fuera del local. "Todos los concejales vivimos a cinco minutos poco más del Ayuntamiento, por lo que resultan sorprendentes estos cargos", señala.

A este respecto, la alcaldesa de Cuarte reconoce que se han encargado bocadillos y se han tomado en el propio Ayuntamiento cuando, en cuatro ocasiones, las reuniones del equipo de gobierno, "debido a la intensidad de los temas a tratar" se han prolongado hasta casi las 19.00.

"Interpretaciones malintencionadas"

En su respuesta a esta denuncia, la regidora, en un comunicado público, ha afeado al PSOE que proporcionara "información de manera malintencionada para confundir a los vecinos" y ha reprochado que esta "práctica" es una "forma habitual" de hacer oposición "cuando no se encuentran otros motivos de crítica".

"Es increíble que en un municipio en el que ha habido que gastar más de cuatro millones de euros en restablecer la normalidad, no puedan encontrar absolutamente nada para criticar. Existen ocasiones en las que el Ayuntamiento tiene que pagar bocadillos o menús del día por diversos motivos", justifica.

Así, menciona que durante las inundaciones a diario se pagaba el bocadillo a todos los efectivos y que durante las fiestas patronales también se encargan para las cenas del personal municipal que se queda a trabajar de forma ininterrumpida. Asimismo, menciona el ágape en el auditorio con motivo de la inauguración del parque dedicado al exalcalde Jesús Pérez, los dos refrigerios después de las procesiones de las fiestas patronales y el roscón de Reyes con el que se invitó a los voluntarios que se presentaron para la cabalgata de sus Majestades de Oriente. Lacalle concluye ofreciéndose a aclarar el tema "en persona" a cualquier vecino.

Gastos "obscenos e inaceptables" para Podemos

Por su parte, Podemos Aragón se ha mostrado "escandalizado" por estas supuestas "irregularidades" en el Ayuntamiento de Cuarte y califica como "obscenos e inaceptables" los gastos en hostelería del Gobierno municipal PP-Vox. Entre estos desembolsos, asegura, aparecen también los que parecen ser "troceados de contratos", en los que en lugar de contratar por los cauces adecuados determinados servicios, obras o compras de suministros, parece que "encargan sin contrato, reserva de crédito ni publicidad y ahora pretenden cubrir esa chapuza por este procedimiento especial".

"Es obsceno e inaceptable esta forma de proceder con dinero público", expresa la portavoz del partido Marta de Santos. La formación morada está estudiando medidas a tomar "en base a lo expuesto por la Intervención del Ayuntamiento, porque éticamente es inaceptable, pero tiene pinta de ser también ilegal".