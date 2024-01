La fallida compra de 200 respiradores en China lleva al banquillo al intermediario

ACTUALIZACIÓN: La Audiencia Provincial de Zaragoza absolvió a F. C. O., el intermediario que gestionó en pleno confinamiento la compra de 200 respiradores en China. Puede consultar dicha noticia en https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/09/19/audiencia-zaragoza-no-ve-estafa-venta-fallida-de-200-respiradores-de-china-crea-1600522.html

Marzo de 2020. España acababa de ser confinada por una crisis sanitaria mundial sin precedentes, en Aragón morían 35 personas al día por covid-19, las ucis estaban llenas, no había material de protección ni medios para tratar a los enfermos y los médicos seleccionaban quién moría y quién vivía adjudicando los escasos respiradores disponibles. En esos momentos tan críticos, los países buscaban los medios necesarios en un mercado disparatado en el que los precios subían cada minuto y pusieron sus ojos en el mayor proveedor mundial: China.

La preocupante situación originó grandes olas de solidaridad. En Aragón se tradujo en una iniciativa coordinada por CEOE Aragón a través de la Fundación CREA que, en pocos días, recaudó casi cinco millones de euros entre 150 empresarios, aunque el grueso lo aportaron media docena de firmas. El dinero fue donado al Gobierno de Aragón para comprar equipos sanitarios.

Tanto la Fiscalía como la propia CREA, a través de su entonces presidente Ricardo Mur, y la abogacía de la Comunidad Autónoma, se encargaron este miércoles de dejar claro en la Audiencia Provincial de Zaragoza que este era el contexto en el que buscaron con "urgencia" y en un "estado de evidente necesidad" las empresas adecuadas para adquirir el material.

Entre las decenas de correos electrónicos que recibían a diario, llegó el de Francisco C. O., administrador único de la empresa con sede en Zaragoza Mingta Asian Global Commerce S. L., dedicada a importar bienes de China. El empresario se ofreció para hacer las compras necesarias.

La adquisición de 200 respiradores por 3,3 millones de dólares a la empresa Shenzhen City Furuiji fue la primera operación que se fraguó en apenas una semana. Pero, por circunstancias que las acusaciones atribuyen a un "engaño intencionado" y la defensa a una "decisión unilateral" y "sorpresiva" de Shenzhen ajena a su cliente, la compra se frustró. Se produjo un daño patrimonial por valor de 1.066.631 dólares –unos a 897.000 euros– que la Fiscalía, la CREA y la DGA reclaman al intermediario. Además, lo acusan de estafa y falsedad y piden para él penas de hasta 9 años de cárcel.

Ricardo Mur explicó al tribunal que eligieron a Francisco C. O. por su "apariencia de solvencia" (que este miércoles calificó de "ficticia") y su "experiencia" en ese mercado. "Cuando empezamos optamos por criterios de máxima prudencia y buscamos empresas aragonesas con oficina abierta aquí y contactos y equipos propios en China", dijo. Recordó que del acusado les atrajo su presentación en la que decía que se dedicaba a compras en el gigante asiático, contaba con "estructura propia" en China, oficinas en Ningbo, Shenzen y Hong Kong, un equipo humano de 17 personas, estructura fiscal" y contactos "con fabricantes chinos de primer nivel". Añadió que al hablar de "grupo empresarial" la CREAentendió que tenía "capacidad de gestión" y de "control" de las empresas y por eso confiaron en él.

Un gestor comercial, no un productor

Francisco C. O. no desmintió ninguno de estos extremos, defendió su experiencia de ocho años en el mercado chino, sus contactos de "primer nivel" y subrayó que le avalaban todos los contratos con éxito formalizados durante todo ese tiempo. Sí matizó que él es un "gestor", un "agente comercial", no un productor y su labor consiste en poner en contacto a clientes. "En China tengo un acuerdo comercial con distintas empresas y su estructura la ponen a mi disposición. Son mis socios comerciales. Yo no pago sus honorarios ni sus nóminas", explicó.

Indicó que cuando hacen una operación comprueban que la empresa es solvente y sus productos también. En el caso de Shenzhen City Furuiji, resaltó que tiene un capital social de 6,4 millones de dólares, "solvencia más que suficiente", dijo, para una operación de 2 millones. "Yo no tenía ninguna duda de que la operación iba a salir bien. Y a estas alturas aún no sé por qué se frustró", añadió.

La cuestión es que la Fundación CREA acordó con Mingta Asian Global Commerce la compra de 200 respiradores a Shenzhen City Furuiji y adelantó 3.380.000 dólares en varias transferencias a la empresa china. Lo hizo, según declaró Mur, en la creencia de que la mercantil pertenecía al grupo de empresas del acusado.

Sin embargo, en el último momento, la entrega no se materializó debido a que el Gobierno chino bloqueó la salida de la mercancía. Al surgir este problema fue cuando la CREA también descubrió que Senzhen City no era quien fabricaba los respiradores sino la que los distribuía. Quien los hacía era la empresa estatal Beijing Aerospace. "Si lo hubiéramos sabido antes no habríamos hecho la compra", dijo Mur. "Pero nos ocultó información y nos indujo a error", añadió.

Al fallar la operación, Shenzhen City devolvió 2,3 de los 3,3 millones de dólares, pero el otro millón (el equivalente a unos 897.000 euros), no. El acusado reiteró que no podía prever esta circunstancia, que hizo todo lo posible para que la empresa reintegrara la cantidad a la CREA y que le facilitó todo tipo de información para que se la reclamaran en China.

Mientras se gestionaba la devolución, Shenzhen suministró a través de Mingta a la DGA 200.000 guantes, 100.000 mascarillas, 6 ventiladores y 999.000 guantes de vinilo. También buscó más respiradores y encontró 20 sobrantes de un pedido para el Reino Unido, que finalmente tampoco se pudieron adquirir porque los certificados CE resultaron ser falsos. Respecto a esta cuestión, el empresario declaró que no sabía que hubiera problemas con los certificados y que los respiradores funcionaban y "siguen funcionando" en el Reino Unido.

La acusación mantiene que Francisco C. O. cobró una comisión de 104.479 dólares por las gestiones, algo que el acusado admite que es así y lo justifica diciendo que eran los honorarios por la mediación en la mercancía que se vendió, pero no por los 200 respiradores.

Para la Fiscalía y la DGA, representada por el abogado Juan Pérez Mas, el acusado es autor de un delito de estafa y falsedad y solicitan 4 años de cárcel, multa de 2.880 euros y la devolución de 1.066.631 dólares. El abogado de la Fundación CREA, Juan Jiménez Asensio, eleva la pena a 9 años y la multa y reclama la misma cantidad.

Por su parte, los abogados de Francisco C. O. y su empresa Mingta Asian Global Commerce, Wenceslao y Estanislao Gracia Zubiri, respectivamente, piden la absolución al no ver ningún delito e insisten en que, tras devolver más de dos millones de dólares su cliente no podía prever que Shenzhen retuviera el millón restante. Recordaron que la Fundación CREA ha presentado una reclamación civil en China a la empresa Shenzhen City por el mismo motivo, ya se ha celebrado el juicio y está pendiente de la sentencia.

Además, criticaron que su cliente se enterara de que lo habían denunciado ante la Fiscalía por una nota de prensa que envió la confederación de empresarios. Tanto los abogados como el encausado señalaron que esta denuncia "sin sentido" le ha causado un "grave daño" personal y profesional. "Todavía no sé por qué estoy aquí", manifestó Francisco C. O. en el uso de su última palabra.

Tras casi seis horas de juicio, el tribunal de la Sección Tercera decidirá si los hechos que juzgó este miércoles son una estafa, como creen las acusaciones, o un negocio frustrado por causas ajenas al acusado.