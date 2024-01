El Salud prorroga el disfrute de vacaciones del año pasado por la elevada presión asistencial

La directora gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo, ha dictado una nueva resolución para que el personal de los centros sanitarios que no haya podido disfrutar de sus vacaciones y días de libre disposición durante 2023 pueda hacerlo hasta el 22 de marzo. Y lo hace, según se desprende del escrito, por la elevada presión asistencial actual. Hay que recordar que la epidemia de gripe y de otros procesos respiratorios ha tensionado desde hace semanas al sistema sanitario de la Comunidad, aunque la incidencia está bajando, de acuerdo a la última actualización del Boletín Epidemiológico.

Se amplía así la anterior disposición del Salud, firmada a finales de octubre, de ampliar este plazo hasta el 29 de febrero. La instrucción recordaba que en años anteriores, y como consecuencia de la pandemia de covid, se autorizó, con carácter excepcional, la posibilidad de disfrutar estas jornadas hasta el 30 de abril del año siguiente. Sin embargo, y a pesar de que las consecuencias del coronavirus ya no ocasionan presión a los centros, sí se evidenciaban "ciertas dificultades para llevar a cabo las sustituciones necesarias que permitan el disfrute de los permisos dentro del periodo reglamentario".

En la resolución adoptada ahora por el Salud, se pone de manifiesto que "en el momento actual, dada la especial virulencia de la situación sanitaria que se está viviendo en los centros, y teniendo en cuenta que no se prevé una inmediata moderación de la misma, se considera que el plazo establecido (hasta el 29 de febrero) es insuficiente". Por ello, se prolonga la autorización, también con carácter excepcional, para que el personal que no hay podido disfrutar las vacaciones anuales o días de libre disposición durante el ejercicio 2023 pueda hacerlo hasta el día 22 de marzo. Se concreta, eso sí, que la concesión de estos permisos estará supeditada a las necesidades del servicio y el disfrute de las vacaciones reglamentarias tendrá prioridad sobre los días de libre disposición.

Marina Francés, vocal del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, apuntó que "hay un problema porque no hay sustitutos". En Enfermería, reconoció, durante las navidades no había personal disponible en la bolsa de empleo. Una situación que se repite también en Medicina. En los centros, explicó, el personal va acumulando permisos, días de vacaciones adicionales, que los profesionales "no han podido disfrutar" porque "en verano no había gente para cubrir esos puestos, y en Navidades igual". En su opinión, habrá habido quejas porque "no quedaba tiempo suficiente en el plazo establecido". Desde el sindicato de Enfermería Satse recordaron hace unos meses que durante todos los meses de verano los profesionales no pudieron coger días de descanso a cuenta del exceso horario que acumulaban, "por lo que era imprescindible que se ampliara el disfrute". Entonces, además, trasladaban sus dudas de que la prórroga podría ser incluso "insuficiente". Para su secretaria autonómica, Mari Cruz Oliván, "la medida es necesaria porque todavía hay profesionales que no han podido disfrutar días de vacaciones o de libre disposición correspondientes al año 2023". Según dijo: "Estas semanas con las tasas elevadas de gripe tanto en la población en general como entre los propios trabajadores no se han podido dar los permisos del año anterior".

Para Elena Lahoz, secretaria de Sanidad de UGT Aragón, "si hubiese más personal a lo largo de todo el año no se generaría tanto débito" de horas. "No habido una previsión", aseguró, ante la saturación que se produce en esta época en las Urgencias hospitalarias y centros de salud. Además, señaló: "Es algo que se repite todos los años. El débito horario de los trabajadores en general de todas las categorías es excesivo a finales de diciembre y esto es producto de que a lo largo del año no se cubren las incapacidades temporales ni los permisos, y las contrataciones son escasas".