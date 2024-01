Polémica entre el PP y el PSOE por las vacaciones de Azcón en el extranjero

Los seis días de vacaciones que ha disfrutado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, suscitaron este jueves una fuerte polémica entre el PP y el PSOE. Mientras que los primeros no vieron nada incorrecto, los socialistas criticaron que se haya tomado unos días de descanso en enero. Azcón, que regresó ayer a Zaragoza, rechazó las críticas y explicó que el viaje era un regalo de su mujer por su 50 cumpleaños.

La polémica surgió con la publicación en el medio digital ‘The Objective’ de que el presidente había estado de viaje en Puerto Rico, acompañado por su esposa y unos amigos. En los últimos días el PSOE ya había criticado que Azcón no hubiera comparecido por la borrasca Juan o ante las reclamaciones de trasvases de Murcia y Andalucía. Este jueves lamentó que no hubiera estado junto a los Reyes en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), a la que acudieron varios presidentes autonómicos.

El aludido expresó su malestar por las críticas. "Nos hemos ido seis días de vacaciones, dos de ellos en fin de semana, o sea que ha sido cuatro días laborables", afirmó. Reprochó al PSOE su actitud. "Me extraña que no entienda que me he tomado seis días de vacaciones para celebrar que he cumplido 50 años", dijo.

"El PSOE se dedica a espiarme"

Acusó al PSOE de "espiarle". "Me gustaría saber cómo sabe el PSOE dónde me he ido de vacaciones, con quién y si he ido o no a un concierto. Si cree que hablar de los seis días que me he cogido de vacaciones es más importante que de los problemas de nuestra Comunidad o nuestro país es evidente que dice mucho de la situación en la que se encuentra el PSOE en Aragón", apuntó.

La portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez, dijo que su partido tiene la información sobre este viaje desde hace unos días y que cuando la conoció "le costaba creerlo". "La ejemplaridad en política no es recomendable, es exigible", atacó. Cuestionó que el presidente se vaya a Puerto Rico "a un concierto de Luis Miguel", cantante del que Pérez dijo ser admiradora.De hecho, recordó que el artista estará de gira en España este año. Criticó además que el presidente haya estado acompañado en sus vacaciones por un constructor, en referencia al empresario Juan Forcén.

"Se va de vacaciones en pleno mes de enero, cuando están pasando muchas cosas", lamentó. Anunció que su grupo presentará una batería de preguntas, entre las que figura quién ha abonado el viaje y consideró que la ausencia de Azcón ha afectado a la gestión ordinaria. En concreto, señaló que se ha tenido que suspender el Consejo de Gobierno programado para este miércoles. "Vamos a estar tres semanas sin Consejo de Gobierno, en un momento en el que se están fraguando los proyectos", afirmó Pérez, que reiteró sus críticas a que Azcón no comparezca en el pleno la próxima semana.

El Gobierno de Aragón ya confirmó el miércoles que el presidente se había tomado unos días de descanso en el extranjero. Pero ante las críticas, la diputada popular Carmen Herrarte dijo que a los socialistas "les molesta que el señor Azcón, pese a tener derecho, descanse una semana con su familia y amigos, que bien merecido lo tiene".

En su opinión, no hay "ninguna anomalía" en el hecho de que no se publique la agenda del presidente cuando está de viaje privado e indicó que la ausencia de Azcón no ha causado disfunciones al Gobierno, dado que "todo ha estado coordinado y delegado". "Pese a que bucean y bucean, no ha encontrado nada criticable de gestión", dijo.

Para Herrarte, Mayte Pérez "ha perdido el oremus". Le señaló que no se publica nunca la agenda cuando un cargo público está en un viaje privado y, ante las peticiones de transparencia, le exigió que la aporte en todo lo referido a la posición del PSOE respecto a cuestiones como la amnistía. "La agenda que debe preocuparle a la señora Pérez, que vive obsesionada con Jorge Azcón, es la del independentismo", afirmó Herrarte.